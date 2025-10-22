Мои заказы

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора

Увидеть главное и побывать в одном из крупнейших соборов мира
Санкт-Петербург огромен и многослоен — не сразу поймёшь, с чего начать.

Наша экскурсия поможет собрать цельный образ города: от парадных площадей и набережных до знаменитых памятников и мостов. Вы увидите Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и другие значимые места. Познакомитесь с более чем трёхсотлетней историей Петербурга и поймёте, за что его так любят.
4.8
22 отзыва
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:30, 13:00

Описание экскурсии

Наш маршрут охватит исторический центр Петербурга. Мы сделаем остановки и на прогулке изучим:

  • Спас на Крови — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II
  • Крейсер «Аврора» — один из старейших в истории сохранившихся паровых военных кораблей
  • Петропавловскую крепость — старинную цитадель с богатым прошлым

По пути вы также увидите:

  • Невский проспект
  • Екатерининский сад
  • Летний сад
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Кунсткамеру
  • Стрелку Васильевского острова
  • Зимний дворец (Эрмитаж)
  • Дворцовую площадь

В конце экскурсии посетите Исаакиевский собор — четвёртое по величине церковное сооружение в мире:

  • Увидите стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками
  • Полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков
  • Удивитесь обилию различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма

По желанию сможете дополнительно посетить колоннаду Исаакиевского собора — подняться на высоту 43 метров и полюбоваться панорамой Санкт-Петербурга с его площадями и дворцами.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном туристическом автобусе
  • Все достопримечательности, кроме Исаакиевского собора, осматриваются снаружи
  • Количество остановок и маршрут могут меняться в зависимости от дорожной ситуации
  • Остаток суммы можно оплатить на месте наличными или по карте. Цена от этого не изменится
  • Организатор может отказать в поездке большим организованным школьным группам (более 8 человек) по правилам ГИБДД, если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки
  • Встреча — за 10-15 минут до времени начала, указанного в билете
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 11:00 и 13:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1440 ₽
Дети до 6 лет900 ₽
Школьники1170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7864 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
читать дальше

гости видят Петербург не только как достопримечательности на карте, но и как живой город с характером, историей и культурой. В своей работе любим дарить гостям и жителям этого прекрасного города воспоминания на долгие годы. С нетерпением ждём на наших экскурсиях!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

О
Ольга
22 окт 2025
Оценка 5 из 5 году Юлии и Вашей команде за организацию!
Наталия
Наталия
15 окт 2025
Спасибо. Хороший экскурсовод, Юля. Грамотная речь. Интересные факты.
Рекомендую, остановки в самых главных локациях, для фото.
Хорошее настроение обеспечено.
Удачи всей команде.
Ю
Юля
20 сен 2025
Все супер
Ю
Юлия
12 сен 2025
Все было отлично, кроме гида в автобусе.
Манера подачи информации учителя математики. С раздражением и таким наездом в голосе. Очень неприятно слушать, а смотреть ей в глаза кажется вообще опасно😁
Я рекомендую данную экскурсию, но все зависит от того, какой вам попадется гид. .
А
Антонина
31 авг 2025
31.08.2025 года вместе с супругом посещали обзорную автобусную экскурсию по Санкт-Петербургу. Нашим экскурсоводом была Юлия. Это настоящий мастер своего дела. Эмоций было на 100%, было все… И весёлых, и грустных… Но главное, захотелось вернуться, в этот город и к этому экскурсоводу. Спасибо. Всё понравилось.
А
Алла
23 авг 2025
Экскурсия замечательная на комфортабельном автобусе. Три часа пролетели незаметно. Спасибо гиду Юле.
И
Ирина
4 авг 2025
Экскурсия понравилась. Юлию можно слушать бесконечно.
Омрачилась поездка в конце ДТП, после чего нам пришлось самостоятельно идти до Исаакиевского собора.
И
Инна
30 июл 2025
Очень понравилось, конечно, огромную роль играет экскурсовод Юлия. Авобус новейший.
О
Олег
30 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, все было организовано хорошо. Автобус был комфоптабельный, с кондиционером. Очень понравилась гид Юля, видно сразу профессиональная подготовленность. На протяжении всей экскурсии было несколько остановок.
Г
Галина
29 июл 2025
Были на экскурсии 27.07.2025г., рассчитана на 3,5 часа. Автобус комфортабельный, чистый, оплату принимают разными способами. в т. ч. и через терминал, это удобно. Экскурсовод Юлия с чёткой грамотной речью, рассказывает
читать дальше

интересно, знает много интересных фактов. Низкая оценка из-за 2 моментов. Первое - длительные остановки, где никто ничего не рассказывает: около "Авроры" и рядом с Кунсткамерой. У Кунсткамеры нас завезли в "дружественный" сувенирный магазин "Берёзка", на входе дали купоны (могли бы не рассказывать, что власти города туристов считают по ним, это были купоны на скидку при покупке в этом магазине). Вместо того, чтобы любоваться городом и слушать интересное, туристы бродили в этом магазине полчаса экскурсионного времени. Второе: водитель автобуса, паркуясь, зацепил автомобиль, ДТП нужно было оформлять. Бывает, дело житейское. Начались созвоны гида с экскурсионным бюро, и другой автобус не предоставили. Мы долго ждали какого-то решения, нервничали, т. к. у нас на вечер был поезд, а экскурсия затягивалась. В итоге гид предложила туристам отправиться по 35-градусной жаре пешком через мост (довольно длинный) по своим маршрутам (кому в Эрмитаж, кому в Исаакиевский собор). Мы брали маршрут с посещением Исаакиевского собора, но пешком с больной ногой я бы не дошла, семья меня не бросила, мы втроем отказались. Почему было не сказать, что за углом есть остановка городского транспорта и можно быстро доехать до собора - не понятно. Как итог, в соборе мы не побывали, из 3,5 часов конкретно экскурсии было от силы часа 2. Деньги за часть экскурсии нам вернули без проблем. Но осадок непрофессионального подхода к делу остался. И вопрос не в нашем гиде Юлии, а в отношении владельцев бизнеса.

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Добрый день, Галина! Остановки предусмотрены у достопримечательностей по 10-15 мин для самостоятельного осмотра и фотографирования. Сувенирный магазин - это техническая
читать дальше

(санитарная) остановка.
Действительно, произошел непредвиденный форс-мажор. Замена автобуса предоставляется в течение 1-1,5 ч. Группе было предложено закончить экскурсию в связи с долгим ожиданием на жаре замены автобуса. Основная программа была выполнена. Также были предложены различные варианты компенсаций.
Благодарим за Ваш отзыв!

Т
Тимофеева
25 июл 2025
Было бы еще лучше если бы были наушники или микрофон у экскурсовода. На улице очень тяжело слушать, приходится находиться рядом, а в группе 50 человек это неудобно
Сама экскурсия интересная, автобус комфортный
Дмитрий
Дмитрий
14 июл 2025
Очень повезло с гидом Юлией. Спасибо за Ваши рассказы. По организации все четко. Автобус комфортный.
Ольга
Ольга
8 июл 2025
Замечательный экскурсовод, коренная житель Питера, очень грамотно, интересно рассказала про свой любимый город. Комфортный большой автобус, проехали по основным достопримечательностям города. Рекомендую!
А
Анастасия
29 июн 2025
Очень интересная экскурсия, замечательный гид Юлия. Всё очень интересно рассказывала, видно,что любит свой город и знает его историю. Жаль немного подвела погода, не получилось погулять по Петропавловской крепости
Виктория
Виктория
28 июн 2025
Замечательная экскурсия,все очень понравилось! Спасибо!!!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

