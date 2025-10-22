Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора

Санкт-Петербург огромен и многослоен — не сразу поймёшь, с чего начать.
Наша экскурсия поможет собрать цельный образ города: от парадных площадей и набережных до знаменитых памятников и мостов. Вы увидите Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и другие значимые места. Познакомитесь с более чем трёхсотлетней историей Петербурга и поймёте, за что его так любят.
Наша экскурсия поможет собрать цельный образ города: от парадных площадей и набережных до знаменитых памятников и мостов. Вы увидите Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и другие значимые места. Познакомитесь с более чем трёхсотлетней историей Петербурга и поймёте, за что его так любят.
Описание экскурсии
Наш маршрут охватит исторический центр Петербурга. Мы сделаем остановки и на прогулке изучим:
- Спас на Крови — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II
- Крейсер «Аврора» — один из старейших в истории сохранившихся паровых военных кораблей
- Петропавловскую крепость — старинную цитадель с богатым прошлым
По пути вы также увидите:
- Невский проспект
- Екатерининский сад
- Летний сад
- Памятник Петру I «Медный всадник»
- Кунсткамеру
- Стрелку Васильевского острова
- Зимний дворец (Эрмитаж)
- Дворцовую площадь
В конце экскурсии посетите Исаакиевский собор — четвёртое по величине церковное сооружение в мире:
- Увидите стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками
- Полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков
- Удивитесь обилию различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма
По желанию сможете дополнительно посетить колоннаду Исаакиевского собора — подняться на высоту 43 метров и полюбоваться панорамой Санкт-Петербурга с его площадями и дворцами.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном туристическом автобусе
- Все достопримечательности, кроме Исаакиевского собора, осматриваются снаружи
- Количество остановок и маршрут могут меняться в зависимости от дорожной ситуации
- Остаток суммы можно оплатить на месте наличными или по карте. Цена от этого не изменится
- Организатор может отказать в поездке большим организованным школьным группам (более 8 человек) по правилам ГИБДД, если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки
- Встреча — за 10-15 минут до времени начала, указанного в билете
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 11:00 и 13:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1440 ₽
|Дети до 6 лет
|900 ₽
|Школьники
|1170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7864 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
22 окт 2025
Оценка 5 из 5 году Юлии и Вашей команде за организацию!
Наталия
15 окт 2025
Спасибо. Хороший экскурсовод, Юля. Грамотная речь. Интересные факты.
Рекомендую, остановки в самых главных локациях, для фото.
Хорошее настроение обеспечено.
Удачи всей команде.
Рекомендую, остановки в самых главных локациях, для фото.
Хорошее настроение обеспечено.
Удачи всей команде.
Ю
Юля
20 сен 2025
Все супер
Ю
Юлия
12 сен 2025
Все было отлично, кроме гида в автобусе.
Манера подачи информации учителя математики. С раздражением и таким наездом в голосе. Очень неприятно слушать, а смотреть ей в глаза кажется вообще опасно😁
Я рекомендую данную экскурсию, но все зависит от того, какой вам попадется гид. .
Манера подачи информации учителя математики. С раздражением и таким наездом в голосе. Очень неприятно слушать, а смотреть ей в глаза кажется вообще опасно😁
Я рекомендую данную экскурсию, но все зависит от того, какой вам попадется гид. .
А
Антонина
31 авг 2025
31.08.2025 года вместе с супругом посещали обзорную автобусную экскурсию по Санкт-Петербургу. Нашим экскурсоводом была Юлия. Это настоящий мастер своего дела. Эмоций было на 100%, было все… И весёлых, и грустных… Но главное, захотелось вернуться, в этот город и к этому экскурсоводу. Спасибо. Всё понравилось.
А
Алла
23 авг 2025
Экскурсия замечательная на комфортабельном автобусе. Три часа пролетели незаметно. Спасибо гиду Юле.
И
Ирина
4 авг 2025
Экскурсия понравилась. Юлию можно слушать бесконечно.
Омрачилась поездка в конце ДТП, после чего нам пришлось самостоятельно идти до Исаакиевского собора.
Омрачилась поездка в конце ДТП, после чего нам пришлось самостоятельно идти до Исаакиевского собора.
И
Инна
30 июл 2025
Очень понравилось, конечно, огромную роль играет экскурсовод Юлия. Авобус новейший.
О
Олег
30 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, все было организовано хорошо. Автобус был комфоптабельный, с кондиционером. Очень понравилась гид Юля, видно сразу профессиональная подготовленность. На протяжении всей экскурсии было несколько остановок.
Г
Галина
29 июл 2025
Были на экскурсии 27.07.2025г., рассчитана на 3,5 часа. Автобус комфортабельный, чистый, оплату принимают разными способами. в т. ч. и через терминал, это удобно. Экскурсовод Юлия с чёткой грамотной речью, рассказывает
Дмитрий
Ответ организатора:
Добрый день, Галина! Остановки предусмотрены у достопримечательностей по 10-15 мин для самостоятельного осмотра и фотографирования. Сувенирный магазин - это техническая
Т
Тимофеева
25 июл 2025
Было бы еще лучше если бы были наушники или микрофон у экскурсовода. На улице очень тяжело слушать, приходится находиться рядом, а в группе 50 человек это неудобно
Сама экскурсия интересная, автобус комфортный
Сама экскурсия интересная, автобус комфортный
Дмитрий
14 июл 2025
Очень повезло с гидом Юлией. Спасибо за Ваши рассказы. По организации все четко. Автобус комфортный.
Ольга
8 июл 2025
Замечательный экскурсовод, коренная житель Питера, очень грамотно, интересно рассказала про свой любимый город. Комфортный большой автобус, проехали по основным достопримечательностям города. Рекомендую!
А
Анастасия
29 июн 2025
Очень интересная экскурсия, замечательный гид Юлия. Всё очень интересно рассказывала, видно,что любит свой город и знает его историю. Жаль немного подвела погода, не получилось погулять по Петропавловской крепости
Виктория
28 июн 2025
Замечательная экскурсия,все очень понравилось! Спасибо!!!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
25%
Групповая
Обзорная экскурсия + посещение Исаакиевского собора или его колоннады
Начало: Площадь Островского
Расписание: Ежедневно, кроме СР в 9:30 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1200 ₽
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборИндивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9900 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Две жемчужины Петербурга за один день: Спас на Крови и Исаакиевский собор
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Расписание: Ежедневно, кроме среды, в 11.00 и 15.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека