Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора

читать дальше

интересно, знает много интересных фактов. Низкая оценка из-за 2 моментов. Первое - длительные остановки, где никто ничего не рассказывает: около "Авроры" и рядом с Кунсткамерой. У Кунсткамеры нас завезли в "дружественный" сувенирный магазин "Берёзка", на входе дали купоны (могли бы не рассказывать, что власти города туристов считают по ним, это были купоны на скидку при покупке в этом магазине). Вместо того, чтобы любоваться городом и слушать интересное, туристы бродили в этом магазине полчаса экскурсионного времени. Второе: водитель автобуса, паркуясь, зацепил автомобиль, ДТП нужно было оформлять. Бывает, дело житейское. Начались созвоны гида с экскурсионным бюро, и другой автобус не предоставили. Мы долго ждали какого-то решения, нервничали, т. к. у нас на вечер был поезд, а экскурсия затягивалась. В итоге гид предложила туристам отправиться по 35-градусной жаре пешком через мост (довольно длинный) по своим маршрутам (кому в Эрмитаж, кому в Исаакиевский собор). Мы брали маршрут с посещением Исаакиевского собора, но пешком с больной ногой я бы не дошла, семья меня не бросила, мы втроем отказались. Почему было не сказать, что за углом есть остановка городского транспорта и можно быстро доехать до собора - не понятно. Как итог, в соборе мы не побывали, из 3,5 часов конкретно экскурсии было от силы часа 2. Деньги за часть экскурсии нам вернули без проблем. Но осадок непрофессионального подхода к делу остался. И вопрос не в нашем гиде Юлии, а в отношении владельцев бизнеса.