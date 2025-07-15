Ораниенбаум — это уникальная загородная резиденция под Санкт-Петербургом, которая сменила несколько владельцев, каждый из которых украшал и обогащал Ораниенбаум. Именно здесь можно увидеть самый подлинный и сохранившийся дворцово-парковый ансамбль, так как Ораниенбаум, это единственный пригород, который не был оккупирована врагом во время блокады Ленинграда. Любители парков смогут насладиться изысканными парковыми видами и аллеями, а для ценителей истории будут интересны судьбы владельцев резиденции и их гостей. Экскурсия составлена по круговому принципу, поэтому, в какой бы из 4 входов вы не вошли в парк, вы все сможете увидеть, пройдя весь круг. А история владельцев парка не сможет оставить равнодушными никого. Здесь жили и бывали люди, творившие историю. В 2023 г. в парке завершилась широкомасштабная реставрация, поэтому у вас есть уникальная возможность одними из первых увидеть парк, которому вернули его прежнее великолепие. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).