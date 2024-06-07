Экскурсии по паркам Санкт-Петербурга

Найдено 235 экскурсий в категории «Парки» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Дети будут в восторге от панорамных качелей и верёвочного парка, а любители неспешных прогулок — от зоны тихого отдыха в саду Памяти»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
189 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в Нижний парк: 750 руб»
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
«После знакомства и сокровищами Нижнего парка у вас будет свободное время, чтобы перекусить, отдохнуть в тени вековых дубов или прогуляться до Финского залива»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
540 отзывов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
«Горный парк Рускеала и прогулка по мраморному каньону»
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200 за человека
Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
193 отзыва
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
«Посещение парка разбито на две части: вы осмотрите его до и после дворца»
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998 за человека
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
🚗 На машине
🚀 На метеоре
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
229 отзывов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
«Вы проведёте около 3 часов в Нижнем парке Петергофа с нашим профессиональным гидом, узнаете историю самой знаменитой резиденции Петра I и, конечно, собственными глазами увидите уникальные фонтаны»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560 за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
365 отзывов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
«Екатерининский парк и жизнь монарших особ»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825 за человека
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
«Что выращивали в оранжерее Нижнего парка в 18 веке»
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
330 отзывов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«В горном парке Рускеала вас ждут озера с изумрудной водой, карьеры, в которых добывали мрамор для петербургских дворцов, и даже подземная штольня»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900 за человека
Верхний и Нижний парки Петергофа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой
«В Петергофе мы осмотрим Верхний сад и фонтаны Нижнего парка, Колонистский и Луговой парки, Английский парк, парк Александрия и напротив него — Александрийский парк»
12 июня в 14:30
14 июня в 08:30
11 000 за всё до 5 чел.
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
«— Екатерининский парк: 250 руб»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
🚗 На машине
Групповая
6 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены
Начало: На площади Искусств
«Вы узнаете историю парка: как он создавался и какие секреты таит в себе»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
19 отзывов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
«Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворцы»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
«По прибытии в Петергоф мы отправимся в Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
«Билеты в парк (в том числе и для гида)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«По желанию мы посетим знаменитый парк Монрепо»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 340 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
«Это один из самых больших пейзажных парков Европы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950 за всё до 4 чел.
Гатчина: рыцарский замок для императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
«Пруды, ажурные мосты и павильоны в окружении пышной зелени — вы проникнитесь романтической атмосферой парка и услышите историю любви одной императорской четы»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000 за всё до 7 чел.
Идиллический Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк — 100 р»
19 июня в 14:00
25 июня в 09:00
13 700 за всё до 2 чел.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
«В парке Мариенталь познакомитесь с удивительной судьбой замка Павла I, отражающей их взаимоотношения с матерью»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
Начало: По договоренности
«— Парк (в том числе для гида): взрослые — 450 руб»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 740 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
184 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
«Разгадать секреты Екатерининского парка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
18 отзывов
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
«Отыщем дореволюционные парадные, мраморные лестницы и витражи, заглянем в парки и дворцы, поднимемся на крышу»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
«Александровский парк, состоящий из Нижнего и Пейзажного садов»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«Главная точка притяжения в Петергофе — парк с великолепными фонтанами и скульптурами»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100 за человека
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
258 отзывов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
«Входные билеты в Нижний парк и дворец Петергофа включены в стоимость»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320 за человека
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
2 часа
23 отзыва
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
Полюбоваться природными красотами города, попробовать себя в гребле и весело провести время
Начало: Боковая аллея, 34
«Вы узнаете историю парков, проплывёте по рекам Малая Невка и Крестовка, подмигнёте «Девушке с веслом» и выйдете через Большой канал в Большую Невку»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 17:00 и 19:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 700 за человека
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
214 отзывов
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
«Роскошные павильоны Екатерининского парка: я расскажу, почему они такие разные, в чем их предназначение и архитектурные особенности»
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680 за всё до 3 чел.
Замки и рыцари Гатчины
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Замки и рыцари Гатчины
Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции
Начало: В удобном для Вас месте. В центре города
«С пятницы по воскресенье стоимость посещения Дворцового парка — 150 руб»
19 июня в 14:30
25 июня в 09:30
13 700 за всё до 4 чел.
Петербург в стиле хай-тек
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
«Кроме того, вы увидите: парк 300-летия Петербурга, новый порт и технопарк, а также крупнейший в мире деревянный купол»
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340 за всё до 4 чел.
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
65 отзывов
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
«В 60 километрах от Петербурга находится одно из любимейших мест туристов и местных — фонтанный парк Петергоф»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200 за всё до 12 чел.
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
«Мы осмотрим роскошный остров-парк, найдем театр-айсберг, сфинксов с царским лицом и увидим резиденцию президента»
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
800 за человека
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
«Царскосельские парки в деталях»
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990 за всё до 4 чел.
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
«Вы увидите все главные достопримечательности города: Якорную площадь, парк Патриот, Летний сад, Петровскую пристань и военные корабли»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гатчину на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
22 отзыва
Путешествие в Гатчину на автомобиле
Исследовать императорскую резиденцию в компании гида, который увлечёт историей
Начало: По договорённости
«прогуляетесь по аллеям пейзажного парка, разбитого ещё для Григория Орлова — фаворита императрицы Екатерины II»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
14 540 за всё до 4 чел.
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
«Самая дальняя точка нашего маршрута – жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
4958 отзывов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
«Сейчас, в его состав входят Регулярный (Голландский), Пейзажный (Английский) части Екатерининского парка, и Новый сад и Пейзажная часть Александровского парка»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950 за человека
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
«После экскурсии у вас будет свободное время на самостоятельный осмотр парка или чашку кофе под пение птиц и шум волны»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
«Экскурсия на метеоре (судно на подводных крыльях) с посещением Екатерининского корпуса (Дворца), Гротов Большого каскада и парка с фонтанами»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1380 отзывов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
«Что вас ожидает:Вы увидите сразу три парка и три дворца, один из которых с настоящим подземным ходом»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3331 отзыв
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
«Спустившись в Нижний парк, мы с вами осмотрим знаменитые на весь мир фонтаны и дворцы, обязательно охватив и менее известные сооружения и памятники архитектуры»
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
199 отзывов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк, в том числе для гида (750 руб»
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5003 отзыва
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
«С посещением Морского Собора, петровской пристани, Петровского парка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1717 отзывов
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
«Город парков, музеев, дворцов, драматических театров и, конечно же, мостов»
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
154 отзыва
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
«Невероятно красивый парк откроется перед Вашими глазами с потрясающим дворцом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
  2. Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
  3. Петергоф и Кронштадт: два города за один день
  4. Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
  5. Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Парки" можно забронировать 235 экскурсий и билетов от 590 до 39 900 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 41402 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 235 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Парки», 41402 ⭐ отзыва, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам