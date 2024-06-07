1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Дети будут в восторге от панорамных качелей и верёвочного парка, а любители неспешных прогулок — от зоны тихого отдыха в саду Памяти»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в Нижний парк: 750 руб»
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
«После знакомства и сокровищами Нижнего парка у вас будет свободное время, чтобы перекусить, отдохнуть в тени вековых дубов или прогуляться до Финского залива»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
«Горный парк Рускеала и прогулка по мраморному каньону»
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200₽ за человека
скидка
45%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
«Посещение парка разбито на две части: вы осмотрите его до и после дворца»
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998₽ за человека
скидка
5%
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
«Вы проведёте около 3 часов в Нижнем парке Петергофа с нашим профессиональным гидом, узнаете историю самой знаменитой резиденции Петра I и, конечно, собственными глазами увидите уникальные фонтаны»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
«Екатерининский парк и жизнь монарших особ»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
«Что выращивали в оранжерее Нижнего парка в 18 веке»
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«В горном парке Рускеала вас ждут озера с изумрудной водой, карьеры, в которых добывали мрамор для петербургских дворцов, и даже подземная штольня»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой
«В Петергофе мы осмотрим Верхний сад и фонтаны Нижнего парка, Колонистский и Луговой парки, Английский парк, парк Александрия и напротив него — Александрийский парк»
12 июня в 14:30
14 июня в 08:30
11 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
«— Екатерининский парк: 250 руб»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены
Начало: На площади Искусств
«Вы узнаете историю парка: как он создавался и какие секреты таит в себе»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
«Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворцы»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
«По прибытии в Петергоф мы отправимся в Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
«Билеты в парк (в том числе и для гида)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«По желанию мы посетим знаменитый парк Монрепо»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
«Это один из самых больших пейзажных парков Европы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
«Пруды, ажурные мосты и павильоны в окружении пышной зелени — вы проникнитесь романтической атмосферой парка и услышите историю любви одной императорской четы»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк — 100 р»
19 июня в 14:00
25 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
«В парке Мариенталь познакомитесь с удивительной судьбой замка Павла I, отражающей их взаимоотношения с матерью»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
Начало: По договоренности
«— Парк (в том числе для гида): взрослые — 450 руб»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 740₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
«Разгадать секреты Екатерининского парка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
«Отыщем дореволюционные парадные, мраморные лестницы и витражи, заглянем в парки и дворцы, поднимемся на крышу»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
«Александровский парк, состоящий из Нижнего и Пейзажного садов»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«Главная точка притяжения в Петергофе — парк с великолепными фонтанами и скульптурами»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
«Входные билеты в Нижний парк и дворец Петергофа включены в стоимость»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320₽ за человека
Групповая
2 часа
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
Полюбоваться природными красотами города, попробовать себя в гребле и весело провести время
Начало: Боковая аллея, 34
«Вы узнаете историю парков, проплывёте по рекам Малая Невка и Крестовка, подмигнёте «Девушке с веслом» и выйдете через Большой канал в Большую Невку»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00, 17:00 и 19:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 700₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
«Роскошные павильоны Екатерининского парка: я расскажу, почему они такие разные, в чем их предназначение и архитектурные особенности»
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замки и рыцари Гатчины
Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции
Начало: В удобном для Вас месте. В центре города
«С пятницы по воскресенье стоимость посещения Дворцового парка — 150 руб»
19 июня в 14:30
25 июня в 09:30
13 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
«Кроме того, вы увидите: парк 300-летия Петербурга, новый порт и технопарк, а также крупнейший в мире деревянный купол»
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
«В 60 километрах от Петербурга находится одно из любимейших мест туристов и местных — фонтанный парк Петергоф»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200₽ за всё до 12 чел.
Групповая
2 часа
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
«Мы осмотрим роскошный остров-парк, найдем театр-айсберг, сфинксов с царским лицом и увидим резиденцию президента»
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: В центре города Пушкин
«Царскосельские парки в деталях»
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
94007 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
«Вы увидите все главные достопримечательности города: Якорную площадь, парк Патриот, Летний сад, Петровскую пристань и военные корабли»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Путешествие в Гатчину на автомобиле
Исследовать императорскую резиденцию в компании гида, который увлечёт историей
Начало: По договорённости
«прогуляетесь по аллеям пейзажного парка, разбитого ещё для Григория Орлова — фаворита императрицы Екатерины II»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
14 540₽ за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
«Самая дальняя точка нашего маршрута – жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
«Сейчас, в его состав входят Регулярный (Голландский), Пейзажный (Английский) части Екатерининского парка, и Новый сад и Пейзажная часть Александровского парка»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
«После экскурсии у вас будет свободное время на самостоятельный осмотр парка или чашку кофе под пение птиц и шум волны»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
«Экскурсия на метеоре (судно на подводных крыльях) с посещением Екатерининского корпуса (Дворца), Гротов Большого каскада и парка с фонтанами»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
«Что вас ожидает:Вы увидите сразу три парка и три дворца, один из которых с настоящим подземным ходом»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
«Спустившись в Нижний парк, мы с вами осмотрим знаменитые на весь мир фонтаны и дворцы, обязательно охватив и менее известные сооружения и памятники архитектуры»
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк, в том числе для гида (750 руб»
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
«С посещением Морского Собора, петровской пристани, Петровского парка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
«Город парков, музеев, дворцов, драматических театров и, конечно же, мостов»
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
«Невероятно красивый парк откроется перед Вашими глазами с потрясающим дворцом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 июня 2024Спасибо Зульфие за очень интересную экскурсию. Все было легко, интересно, с учетом пожеланий.
- ММария7 июня 2024Экскурсия - огонь!!!! Природа завораживает!!! Нам очень повезло с погодой) В общем Карелия осталась в сердце!!!
- ННаталья7 июня 2024Были в составе группы с гидом Надеждой и водителем Валентином, которые четко организовали экскурсию по плану, времени и маршруту!!!
- ММаргарита7 июня 2024Экскурсия насыщенная, интересная и красочная, но устный материал не адаптирован под участников. Если не прочитал предварительно сам про Карелию и
- ЛЛюдмила6 июня 2024Экскурсия прошла замечательно! Станислав хороший экскурсовод и очень общительный человек.
- ИИгорь6 июня 2024Все пришло просто супер! Отдельное спасибо Елене Владимировне. Она профессионал своего дела.
- ЮЮлия6 июня 2024Удобен формат всё включено, не нужно думать о билетах в парк и дворец. Чёткая организация процесса, всё динамично, интересно и познавательно. Рекомендую.
- ААнна6 июня 2024Великолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпения. Все четко по времени, комфортно, полностью соответствует описанию и ожиданиям. Рекомендую!
- ААнна6 июня 2024Четко организованная экскурсия, полное соблюдения тайминга и полное соответствие ожиданиям. Водитель Александр, экскурсовод Нина, и все руководство компании, выражаем вам огромную благодарность за отлично проведенное время и полученные эмоции.
- ССветлана6 июня 2024Всё очень понравилось. Наш гид Игорь рассказал столько информации,что не возможно всё запомнить.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парки»
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