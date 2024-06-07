М Марина В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле Спасибо Зульфие за очень интересную экскурсию. Все было легко, интересно, с учетом пожеланий.

М Мария Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала Экскурсия - огонь!!!! Природа завораживает!!! Нам очень повезло с погодой) В общем Карелия осталась в сердце!!!

Н Наталья Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд Были в составе группы с гидом Надеждой и водителем Валентином, которые четко организовали экскурсию по плану, времени и маршруту!!!

М Маргарита Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд читать дальше немного про историю этих территорий ничего не понятно из рассказа гида, полного дат, имён, названий и событий. Мне пришлось на следующий день читать Интернет. Ну и ещё один минус: как таковых фьордов мы не увидели. Во всем остальном организация экскурсий отличная! Экскурсия насыщенная, интересная и красочная, но устный материал не адаптирован под участников. Если не прочитал предварительно сам про Карелию и

Л Людмила В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе Экскурсия прошла замечательно! Станислав хороший экскурсовод и очень общительный человек.

И Игорь Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены) Все пришло просто супер! Отдельное спасибо Елене Владимировне. Она профессионал своего дела.

Ю Юлия Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами Удобен формат всё включено, не нужно думать о билетах в парк и дворец. Чёткая организация процесса, всё динамично, интересно и познавательно. Рекомендую.

А Анна Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены) Великолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпения. Все четко по времени, комфортно, полностью соответствует описанию и ожиданиям. Рекомендую!

А Анна Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены) Четко организованная экскурсия, полное соблюдения тайминга и полное соответствие ожиданиям. Водитель Александр, экскурсовод Нина, и все руководство компании, выражаем вам огромную благодарность за отлично проведенное время и полученные эмоции.