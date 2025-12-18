Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Doremi Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 1 час Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком 21% Скидка на заказ 4450 выгода 951 ₽ 3499 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Попасть в одно из самых загадочных мест Петербурга и оценить великолепие сохранившихся интерьеров Погрузитесь в атмосферу купеческой роскоши 19 века! Вас ждёт путешествие по залам с уникальными интерьерами и знакомство с судьбами легендарной семьи, сыгравшей важную роль в истории Петербурга. Узнайте тайны одного из самых загадочных зданий Васильевского острова и ощутите дух эпохи, в которой переплелись искусство, предпринимательство и драматические события революции! Что вас ожидает За фасадом особняка скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики. Некоторые комнаты уцелели почти полностью, избежав изменений в советский период. Здесь можно почувствовать дух 19 века, полюбоваться роскошными деталями и узнать удивительную историю купеческой семьи Брусницыных. Вы увидите: Парадную лестницу, украшенную мрамором и кариатидами, которые прекрасно сохранились Гостиную с мраморным камином Изящный лепной декор потолка, где виден вензель семьи Брусницыных Зимний сад и вход в оранжерею, где супруга Брусницына выращивала тропические растения Белый зал в стиле Людовика XV, украшенный лепниной с позолотой и мраморным камином, на котором расположены скульптуры целующихся путти — символы любви и гармонии Танцевальный зал с роскошной лепкой, позолотой и мраморным камином Кальянную комнату в мавританском стиле с декоративными арками, орнаментами и сохранившейся на потолке надписью «Слава Аллаху» Изысканные гостиные, где стены украшены обилием зеркал И узнаете: Кем были представители семьи Брусницыных, как построили своё состояние и почему их особняк стал знаменитым Как стиль эклектики отразился в интерьерах и какую роль в этом сыграл архитектор Анатолий Ковшаров Как выглядела повседневная жизнь купеческой семьи в 19 веке и для чего предназначались отдельные залы (Белый зал, курительная комната, зимний сад) Какую роль сыграл особняк в истории Санкт-Петербурга и как он повлиял на развитие Васильевского острова А также множество городских легенд и мистических историй! Вход в особняк строго запрещён детям, не достигшим 12-летнего возраста, и лицам с ограниченными возможностями

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату