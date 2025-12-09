Камерная экскурсия в один из самых красивых и закрытых особняков Петербурга.
Парадные залы XIX века, подлинные материалы, редкие интерьеры и атмосфера дома, куда на протяжении десятилетий было невозможно попасть.
Описание экскурсииЧто вас ждёт Вы входите за неприметный фасад на Большой Морской. Каменные ступени, тяжёлая дверь, прохлада старого здания — и шум города остаётся снаружи. С первых минут чувствуется, что вы попали в место, куда раньше заходили только избранные. Особняк Половцова — это место, где собиралась элита Российской империи: архитекторы, художники, дипломаты, представители старинных родов. Здесь проходили приёмы, обсуждали проекты, устраивали камерные вечера. Для петербуржцев эти залы всегда были недоступны. Сегодня появилась редкая возможность увидеть интерьер изнутри — в камерной группе, без спешки и формальностей. С парадной лестницы открываются главные залы особняка: Белый, Бронзовый, Дубовый, зелёная гостиная, будуар с эркером. Высокие окна, зеркала, витражи, мрамор, бронза, резьба по дубу — всё подлинное, сохранившееся со времён светских вечеров и приёмов XIX века. Залы сменяют друг друга. В каждом — камин, детали мебели, узоры потолков, фактура дерева и архитектура, которую обычно видишь только в фильмах. Интерьеры раскрываются как история дома: от парадных приёмов до тихой семейной жизни старого Петербурга. Это один из трех особняков Петербурга, где отделка интерьеров уровня Эрмитажа, и один из самых сохранившихся до наших дней. Гид ведёт по авторскому маршруту: показывает то, что обычно остаётся скрытым — тон работы мастеров, решения зодчего Месмахера, редкие материалы, игру света и перспективы залов. В спокойном ритме можно задержаться, рассмотреть детали и задать вопросы. Экскурсия даёт ощущение привилегированного доступа — вы действительно попадаете за закрытую дверь. Почему стоит пойти • Редкая возможность попасть в закрытый особняк, куда десятилетиями не пускали посторонних • Парадные залы и подлинные интерьеры XIX века — без толпы и спешки • Авторский маршрут, который раскрывает дом как живое пространство • Атмосфера светских приёмов и петербургской элиты, сохранившаяся в деталях • Возможность рассматривать фактуры, детали и интерьеры вблизи Важно знать Маршрут полностью проходит внутри исторического здания. Фотографировать можно, если делать это аккуратно и без вспышки. Если вам нужен настоящий Петербург — редкий, глубокий, за закрытой дверью, — эта экскурсия даст именно это ощущение.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные анфилады залов XIX века
- Белый и Бронзовый залы: лепнина, позолота, живописные полотна
- Зелёная гостиная
- Библиотека и редкие детали скрытых орнаментов
- Авторские работы мастеров: Гаральда Боссе, Максимилиана Месмахера, Николая Брюлло
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в особняк
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Большая Морская улица, 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
