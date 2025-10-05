Особняк Половцова — один из красивейшиех домов Петербурга с хорошо сохранившимися интерьерами. Это не музей, поэтому экскурсии проходят здесь не часто. Но у нас вами будет возможность увидеть роскошное убранство своими глазами.

Описание экскурсии

История дома началась задолго до рождения Половцова. Уже в первые годы существования Петербурга на месте этого здания располагалась усадьба с большим садом, выходящим к реке Мойке. Одним из первых владельцев был сподвижник Петра Великого, канцлер Г. И. Головкин.

В 1864 году особняк выкупил барон Александр Штиглиц для своей приёмной дочери Надежды Июневой, в замужестве Половцовой. Для семьи в здании были созданы великолепные интерьеры, большую часть которых можно наблюдать и сейчас. Благодаря сохранившим свой облик залам, дом до сих пор называют особняком Половцова.

На экскурсии вы:

Посетите Зелёную гостиную и Гостиную с эркером, в которых проходят выставки живописи, графики и фотографий

Увидите Дубовый зал с резными панелями и действующим камином 16 века — подлинным шедевром итальянского Ренессанса

Полюбуетесь Белым залом, построенном в стиле Людовика XV, и Бронзовым залом в стиле эклектика

Познакомитесь с первым в Петербурге электрическим освещением — творением выдающегося зодчего М. Месмахера

Рассмотрите изысканные интерьеры семейной столовой А. Половцова. Это помещение украшено уникальными панелями из кордовской кожи 17 века

Во время прогулки по особняку гид расскажет интересные факты из истории дома и его владельцев — Александра Половцова и Надежды Июневой.

