Дом архитектора: экскурсия по особняку Половцова

Оценить великолепные интерьеры, скрывающиеся за неприметным фасадом
Особняк Половцова — один из красивейшиех домов Петербурга с хорошо сохранившимися интерьерами. Это не музей, поэтому экскурсии проходят здесь не часто. Но у нас вами будет возможность увидеть роскошное убранство своими глазами.
Описание экскурсии

История дома началась задолго до рождения Половцова. Уже в первые годы существования Петербурга на месте этого здания располагалась усадьба с большим садом, выходящим к реке Мойке. Одним из первых владельцев был сподвижник Петра Великого, канцлер Г. И. Головкин.

В 1864 году особняк выкупил барон Александр Штиглиц для своей приёмной дочери Надежды Июневой, в замужестве Половцовой. Для семьи в здании были созданы великолепные интерьеры, большую часть которых можно наблюдать и сейчас. Благодаря сохранившим свой облик залам, дом до сих пор называют особняком Половцова.

На экскурсии вы:

  • Посетите Зелёную гостиную и Гостиную с эркером, в которых проходят выставки живописи, графики и фотографий
  • Увидите Дубовый зал с резными панелями и действующим камином 16 века — подлинным шедевром итальянского Ренессанса
  • Полюбуетесь Белым залом, построенном в стиле Людовика XV, и Бронзовым залом в стиле эклектика
  • Познакомитесь с первым в Петербурге электрическим освещением — творением выдающегося зодчего М. Месмахера
  • Рассмотрите изысканные интерьеры семейной столовой А. Половцова. Это помещение украшено уникальными панелями из кордовской кожи 17 века

Во время прогулки по особняку гид расскажет интересные факты из истории дома и его владельцев — Александра Половцова и Надежды Июневой.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
  • После внесения предоплаты мы вышлем вам ссылку-счёт на оплату остатка (на месте гид оплату не принимает)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8345 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
5
Основано на 6 отзывах
5
6
4
3
2
1
Ольга
5 окт 2025
Хорошая экскурсия. Длится примерно 1.10. Особняк красивейший! Очень понравилось, рекомендую всем.
Елена
21 сен 2025
Отличная, интересная экскурсия, очень приятное мнсто. И восхитительные подлинные интерьеры
Андрей
31 авг 2025
Шикарная экскурсия! Будто дома побывал в ХlX век. Подробная экскурсия со всеми тонкостями. Изумительно сохраненная история в интерьерах, которые порой заставляют застыть и смотреть очень долго. Также хочется отметить профессионализм экскурсовода и его подход к делу. Экскурсоводу Юлии, желаю удачи и счастья! Мы еще увидимся!!!
Ольга
Ольга
30 июн 2025
Я думала, что я уже видела в Питере все красивые особняки, но этот превзошел все мои ожидания!
ольга
20 апр 2025
Интерьеры замечательные, но гид нас очень торопил - почти бегом передвигались. Не насмотрелась
Татьяна
Татьяна
5 апр 2025
Гид Светлана великолепна, с какой душой она ведет свой рассказ и о самом Доме и его владельцах, чувствуется эпоха, человек живет своим делом, в ее рассказах оживает история, видишь людей, их характеры, нравы, посетите дом Архитектора, прикоснитесь к истории ❤️, однозначно рекомендую!!!

