Это увлекательное путешествие по особняку Румянцева в поисках куклы, которую потеряла дочь хозяина дома. Выполняя задания главного музейного кота, вы погрузитесь в историю особняка, нарисуете карту, попадёте во все парадные залы и даже спуститесь по закрытой от глаз посетителей Дубовой лестнице. Сопровождать вас будет музыка — акустика в особняке располагает!

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Описание квеста

Об особняке

Особняк Румянцева — один из самых крупных филиалов музея истории Санкт-Петербурга со своей собственной глубокой историей, в которую я вас погружу. Здание разделено на две половины — женскую и мужскую. Вы увидите будуар, Мавританскую гостиную, Дубовый кабинет и Дубовую гостиную, Музыкальный зал, Музыкальную гостиную и Белый бальный зал.

О квесте

Вам предстоит найти куклу, спрятанную в магическом зале особняка. Вооружившись листами бумаги, карандашами и смекалкой, вы решите задания, которые вам сообщит кот Уинстон, начертите карту и отправитесь на поиски через потайные двери и секретные проходы под атмосферную музыку.

Организационные детали