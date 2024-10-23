Это увлекательное путешествие по особняку Румянцева в поисках куклы, которую потеряла дочь хозяина дома.
Выполняя задания главного музейного кота, вы погрузитесь в историю особняка, нарисуете карту, попадёте во все парадные залы и даже спуститесь по закрытой от глаз посетителей Дубовой лестнице. Сопровождать вас будет музыка — акустика в особняке располагает!
Выполняя задания главного музейного кота, вы погрузитесь в историю особняка, нарисуете карту, попадёте во все парадные залы и даже спуститесь по закрытой от глаз посетителей Дубовой лестнице. Сопровождать вас будет музыка — акустика в особняке располагает!
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Об особняке
Особняк Румянцева — один из самых крупных филиалов музея истории Санкт-Петербурга со своей собственной глубокой историей, в которую я вас погружу. Здание разделено на две половины — женскую и мужскую. Вы увидите будуар, Мавританскую гостиную, Дубовый кабинет и Дубовую гостиную, Музыкальный зал, Музыкальную гостиную и Белый бальный зал.
О квесте
Вам предстоит найти куклу, спрятанную в магическом зале особняка. Вооружившись листами бумаги, карандашами и смекалкой, вы решите задания, которые вам сообщит кот Уинстон, начертите карту и отправитесь на поиски через потайные двери и секретные проходы под атмосферную музыку.
Организационные детали
- Квест будет интересен семьям, классам. Подходит для детей 6–13 лет
- Квест проводится для компаний до 12 человек без изменения цены
- Для организованного класса (до 35 чел.) стоимость другая — 10000 ₽
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я веду свой проект, посвящённый истории искусств для детей. В его рамках создаю театрализованные квесты, на которых буду рада увидеться с вами! Также провожу другие тематические экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
23 окт 2024
Были на экскурсии с классом - очень понравилось! Во-первых, Анастасия прекрасный рассказчик, с поставленным голосом и грамотной речью. Отлично контактирует с детьми, даже непоседы вовлеклись в процесс. Само повествование интересное,
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