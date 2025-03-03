Групповая
до 25 чел.
Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора)
Начало: Большая Морская ул., 52
30 мар в 12:30
13 апр в 14:30
2400 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Расписание: По средам и субботам.
Завтра в 16:30
24 мар в 17:30
от 2900 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Расписание: Согласно календарю
22 мар в 14:30
23 мар в 14:30
от 2400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna3 марта 2025Нам очень понравилась экскурсия. Гид - замечательный, настоящий профессионал своего дела. Очень приятно было ее слушать. Организация на высоте. Мы остались под впечатлением. Всем рекомендуем!
- ЦЦаренко27 февраля 2025Отличная экскурсия!
- ЕЕлена9 января 2025Экскурсия очень понравилась, будем рекомендовать друзьям, было слышно и видно экскурсовода. Интерьеры хотя и только 2 этажа, но заслуживают внимания из
- ВВеселова29 декабря 2024Прекрасная экскурсия, очень давно была в плане и вот, наконец-то осуществилась наша мечта! Впечатлены интерьерами и особенностями архитектурными особнякаПоловцева! Экскурсовод замечательно подавала материал, изумительная, правильная речь, слушать было одно удовольствие.
- ЛЛюбовь1 сентября 2022Экскурсия в особняк Половцева и подьем на смотровую площадку Думской башниПрекрасная экскурсия, замечательный гид. Давно хотела попасть в академию, абсолютно невероятное место. Всем рекомендую.
- ГГалина6 августа 2022Экскурсия в особняк Половцева и подьем на смотровую площадку Думской башниПрекрасная экскурсия, в ходе которой мы увидели несколько интересных мест города. Апогеем и завершением поездки была академия Штиглица. Великолепные интерьеры, увлекательное повествование. Спасибо за поездку!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Архитектора»
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