Дом Архитектора – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Архитектора» в Санкт-Петербурге, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора)
Пешая
1.5 часа
21 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора)
Начало: Большая Морская ул., 52
30 мар в 12:30
13 апр в 14:30
2400 ₽ за человека
Тайны петербургских особняков
Пешая
1 час
31 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Тайны петербургских особняков
Расписание: По средам и субботам.
Завтра в 16:30
24 мар в 17:30
от 2900 ₽ за человека
Особняка Половцова - за закрытыми дверями Дома Архитектора
Пешая
1 час
Групповая
до 25 чел.
Особняка Половцова - за закрытыми дверями Дома Архитектора
Расписание: Согласно календарю
22 мар в 14:30
23 мар в 14:30
от 2400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    3 марта 2025
    Тайны петербургских особняков
    Нам очень понравилась экскурсия. Гид - замечательный, настоящий профессионал своего дела. Очень приятно было ее слушать. Организация на высоте. Мы остались под впечатлением. Всем рекомендуем!
  • Ц
    Царенко
    27 февраля 2025
    Тайны петербургских особняков
    Отличная экскурсия!
  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора)
    Экскурсия очень понравилась, будем рекомендовать друзьям, было слышно и видно экскурсовода. Интерьеры хотя и только 2 этажа, но заслуживают внимания из
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    за хорошей сохранности подлинности, Последний зал просто шикарный, наверное концерты в такой атмосфере приятно послушать, группа была около 20 человек, хотелось бы поменьше, но так тоже неплохо. У здания есть своя атмосфера, и это ощущается.

  • В
    Веселова
    29 декабря 2024
    Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора)
    Прекрасная экскурсия, очень давно была в плане и вот, наконец-то осуществилась наша мечта! Впечатлены интерьерами и особенностями архитектурными особнякаПоловцева! Экскурсовод замечательно подавала материал, изумительная, правильная речь, слушать было одно удовольствие.
  • Л
    Любовь
    1 сентября 2022
    Экскурсия в особняк Половцева и подьем на смотровую площадку Думской башни
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Давно хотела попасть в академию, абсолютно невероятное место. Всем рекомендую.
  • Г
    Галина
    6 августа 2022
    Экскурсия в особняк Половцева и подьем на смотровую площадку Думской башни
    Прекрасная экскурсия, в ходе которой мы увидели несколько интересных мест города. Апогеем и завершением поездки была академия Штиглица. Великолепные интерьеры, увлекательное повествование. Спасибо за поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Архитектора»

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  1. Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора)
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  3. Особняка Половцова - за закрытыми дверями Дома Архитектора
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Казанский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в марте 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дом Архитектора" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 2900. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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