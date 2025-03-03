A Anna Тайны петербургских особняков Нам очень понравилась экскурсия. Гид - замечательный, настоящий профессионал своего дела. Очень приятно было ее слушать. Организация на высоте. Мы остались под впечатлением. Всем рекомендуем!

Ц Царенко Тайны петербургских особняков Отличная экскурсия!

Е Елена Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора) читать дальше за хорошей сохранности подлинности, Последний зал просто шикарный, наверное концерты в такой атмосфере приятно послушать, группа была около 20 человек, хотелось бы поменьше, но так тоже неплохо. У здания есть своя атмосфера, и это ощущается. Экскурсия очень понравилась, будем рекомендовать друзьям, было слышно и видно экскурсовода. Интерьеры хотя и только 2 этажа, но заслуживают внимания из

В Веселова Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора) Прекрасная экскурсия, очень давно была в плане и вот, наконец-то осуществилась наша мечта! Впечатлены интерьерами и особенностями архитектурными особнякаПоловцева! Экскурсовод замечательно подавала материал, изумительная, правильная речь, слушать было одно удовольствие.

Л Любовь Экскурсия в особняк Половцева и подьем на смотровую площадку Думской башни Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Давно хотела попасть в академию, абсолютно невероятное место. Всем рекомендую.