Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина

Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Юсуповы — древний дворянский род.

Они занимались меценатством, развивали фабрики, были известными полководцами, историками и политиками. Всё это отразилось на внутреннем убранстве резиденции. Гид погрузит вас в атмосферу того времени и посвятит в детали жизни скандально известного семейства. Развенчает мифы и приоткроет завесу тайн, скрываемых в стенах особняка.
5
2 отзыва
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

16 декабря 1916 года на территории особняка свершились трагические события, которые привели к смерти Григория Распутина. Против него ополчились многие, но никто не смел выступить открыто, опасаясь гнева императорской семьи. Заговор, отравление, стрельба… По некоторым версиям в этом событии была замешана даже английская разведка!

Мы с вами пройдём по парадной анфиладе залов, заглянем в личные покои Юсуповых (будуары, цветные гостиные, дубовый кабинет), окунёмся в атмосферу того дня и раскроем, как выглядели основные заговорщики этого дела. Также вы услышите интересный рассказ о семействе, их привычках и быте, семейных драмах и переживаниях. Юсуповы славились своей любовью к театру, наш путь пройдёт и через него.

Организационные детали

  • Возрастное ограничение по правилам музея — 16+
  • Билеты включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Дети до 18 лет2 000 ₽
Пенсионеры2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
23 мая 2024
Интересная и познавательная программа
А
17 апр 2024
Экскурсовод Ирина очень приятная в общении, грамотно поставлен рассказ, удачно подобрано время. Очень впечатлилась экскурсией, стилем, историей. Все очень понравилось!
Экскурсовод Ирина очень приятная в общении, грамотно поставлен рассказ, удачно подобрано время. Очень впечатлилась экскурсией, стилем,Экскурсовод Ирина очень приятная в общении, грамотно поставлен рассказ, удачно подобрано время. Очень впечатлилась экскурсией, стилем,Экскурсовод Ирина очень приятная в общении, грамотно поставлен рассказ, удачно подобрано время. Очень впечатлилась экскурсией, стилем,Экскурсовод Ирина очень приятная в общении, грамотно поставлен рассказ, удачно подобрано время. Очень впечатлилась экскурсией, стилем,Экскурсовод Ирина очень приятная в общении, грамотно поставлен рассказ, удачно подобрано время. Очень впечатлилась экскурсией, стилем,Экскурсовод Ирина очень приятная в общении, грамотно поставлен рассказ, удачно подобрано время. Очень впечатлилась экскурсией, стилем,Экскурсовод Ирина очень приятная в общении, грамотно поставлен рассказ, удачно подобрано время. Очень впечатлилась экскурсией, стилем,

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