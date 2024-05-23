Юсуповы — древний дворянский род.
Они занимались меценатством, развивали фабрики, были известными полководцами, историками и политиками. Всё это отразилось на внутреннем убранстве резиденции. Гид погрузит вас в атмосферу того времени и посвятит в детали жизни скандально известного семейства. Развенчает мифы и приоткроет завесу тайн, скрываемых в стенах особняка.
Они занимались меценатством, развивали фабрики, были известными полководцами, историками и политиками. Всё это отразилось на внутреннем убранстве резиденции. Гид погрузит вас в атмосферу того времени и посвятит в детали жизни скандально известного семейства. Развенчает мифы и приоткроет завесу тайн, скрываемых в стенах особняка.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
16 декабря 1916 года на территории особняка свершились трагические события, которые привели к смерти Григория Распутина. Против него ополчились многие, но никто не смел выступить открыто, опасаясь гнева императорской семьи. Заговор, отравление, стрельба… По некоторым версиям в этом событии была замешана даже английская разведка!
Мы с вами пройдём по парадной анфиладе залов, заглянем в личные покои Юсуповых (будуары, цветные гостиные, дубовый кабинет), окунёмся в атмосферу того дня и раскроем, как выглядели основные заговорщики этого дела. Также вы услышите интересный рассказ о семействе, их привычках и быте, семейных драмах и переживаниях. Юсуповы славились своей любовью к театру, наш путь пройдёт и через него.
Организационные детали
- Возрастное ограничение по правилам музея — 16+
- Билеты включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
|Дети до 18 лет
|2 000 ₽
|Пенсионеры
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2239 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
23 мая 2024
Интересная и познавательная программа
А
Анна
17 апр 2024
Экскурсовод Ирина очень приятная в общении, грамотно поставлен рассказ, удачно подобрано время. Очень впечатлилась экскурсией, стилем, историей. Все очень понравилось!
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