Юсуповы — древний дворянский род. Они занимались меценатством, развивали фабрики, были известными полководцами, историками и политиками. Всё это отразилось на внутреннем убранстве резиденции. Гид погрузит вас в атмосферу того времени и посвятит в детали жизни скандально известного семейства. Развенчает мифы и приоткроет завесу тайн, скрываемых в стенах особняка.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

16 декабря 1916 года на территории особняка свершились трагические события, которые привели к смерти Григория Распутина. Против него ополчились многие, но никто не смел выступить открыто, опасаясь гнева императорской семьи. Заговор, отравление, стрельба… По некоторым версиям в этом событии была замешана даже английская разведка!

Мы с вами пройдём по парадной анфиладе залов, заглянем в личные покои Юсуповых (будуары, цветные гостиные, дубовый кабинет), окунёмся в атмосферу того дня и раскроем, как выглядели основные заговорщики этого дела. Также вы услышите интересный рассказ о семействе, их привычках и быте, семейных драмах и переживаниях. Юсуповы славились своей любовью к театру, наш путь пройдёт и через него.

Организационные детали