Описание экскурсииУвлекательная прогулка по центру города с коренным петербуржцем - членом правления санкт-петербургского союза краеведов. Только самое интересное, необычное, неожиданное. Судьбы знаменитых петербуржцев, исторические анекдоты, мифы и легенды. Маршрут может быть абсолютно свободным, варьироваться в зависимости от ваших интересов и настроения. Я обязательно покажу самые уютные, красивые места моего родного города. Посоветую места для фотографирования, атмосферные кафе, популярные рестораны.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По согласованию с вами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
У нас был экскурсовод Татьяна Банина, увлекательно провела экскурсию, очень грамотный специалист! Знала ответы на все вопросы, прекрасно коммуницирует с детьми! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Был гид Владимир. Профессиональный историк и талантливый человек. Очень много фактов и деталей в рамках экскурсии выдал. На одном дыхании. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Пешком по центру Петербурга с профессиональным краеведом»
Мини-группа
до 12 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Прогулка по Литейному проспекту раскроет вам тайны Потемкинских деревень и историю доходных домов. Узнайте, почему Фонтанка была границей города
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в среду и субботу в 15:00, в пятницу в 11:00
12 авг в 15:00
14 авг в 11:00
1350 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
11 авг в 05:45
2850 ₽
3000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 7 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Запечатлеть себя и город в разных ракурсах за 30 минут
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На катере - по центру Петербурга
Символы города с воды, уютная атмосфера, пледы и напитки на борту
Начало: На Аптекарской набережной
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
10 000 ₽ за экскурсию