ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга

Вечерний Петербург так отличается от города, который вы видели при свете дня.



Приглашаем вас на прогулку 👣 по улицам в сумерках, когда парадные фасады приобретают загадочные акценты и тени, а дома готовы раскрыть свои тайны случайным прохожим и заезжим путешественникам.



В пути мы сделаем десять остановок и подробно поговорим обо всем, что предстанет перед нашими глазами.