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Пешком по вечернему Петербургу

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Вечерний Петербург так отличается от города, который вы видели при свете дня.

Приглашаем вас на прогулку 👣 по улицам в сумерках, когда парадные фасады приобретают загадочные акценты и тени, а дома готовы раскрыть свои тайны случайным прохожим и заезжим путешественникам.

В пути мы сделаем десять остановок и подробно поговорим обо всем, что предстанет перед нашими глазами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Пешком по вечернему Петербургу
Пешком по вечернему Петербургу

Что вы увидите

  • Невский проспект и «Гранд Отель Европа»
  • Площадь Искусств и Русский музей
  • Михайловский замок и памятник Петру I
  • Марсово поле и Летний сад
  • Храм Спаса на Крови
  • Музей-квартиру А. С. Пушкина
  • Дворцовую площадь и здания Эрмитажа
  • Главный штаб и Александровскую колонну.
Маршрут пешеходной прогулки по Петербургу

На нашей экскурсии 🧭 вы обязательно увидите:

  • Невский проспект и Гранд Отель 🏨 Европа,
  • Площадь Искусств и Русский музей 🖼 замок 🏰 и памятник Петру I,
  • Марсово поле и Летний сад,
  • Храм Спаса-на-Крови,
  • Музей-квартиру А. С. Пушкина,
  • Дворцовую площадь и здания Эрмитажа,
  • Главный штаб и Александровскую колонну, а также многие другие объекты.

В ходе пешеходной экскурсии Вы узнаете:

  • когда и на каком месте был основан город 🏙️ в Петербурге собрано огромное количество архитектурных шедевров,
  • почему город считают чемпионом Европы по мостам,
  • какие здания и архитектурные ансамбли включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
  • какой район города называют «золотым треугольником»,
  • почему Н. В. Гоголь говорил: «Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга»,
  • какие таланты жили и трудились в городе и многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Думская, д. 2
Место завершения
🏁 площадь Искусств
Пешком по вечернему Петербургу
Пешком по вечернему Петербургу
Пешком по вечернему Петербургу
Пешком по вечернему Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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