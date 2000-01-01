Что вы увидите
- Невский проспект и «Гранд Отель Европа»
- Площадь Искусств и Русский музей
- Михайловский замок и памятник Петру I
- Марсово поле и Летний сад
- Храм Спаса на Крови
- Музей-квартиру А. С. Пушкина
- Дворцовую площадь и здания Эрмитажа
- Главный штаб и Александровскую колонну.
Маршрут пешеходной прогулки по Петербургу
На нашей экскурсии 🧭 вы обязательно увидите:
- Невский проспект и Гранд Отель 🏨 Европа,
- Площадь Искусств и Русский музей 🖼 замок 🏰 и памятник Петру I,
- Марсово поле и Летний сад,
- Храм Спаса-на-Крови,
- Музей-квартиру А. С. Пушкина,
- Дворцовую площадь и здания Эрмитажа,
- Главный штаб и Александровскую колонну, а также многие другие объекты.
В ходе пешеходной экскурсии Вы узнаете:
- когда и на каком месте был основан город 🏙️ в Петербурге собрано огромное количество архитектурных шедевров,
- почему город считают чемпионом Европы по мостам,
- какие здания и архитектурные ансамбли включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
- какой район города называют «золотым треугольником»,
- почему Н. В. Гоголь говорил: «Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга»,
- какие таланты жили и трудились в городе и многое другое.
Начало
🚩 ул. Думская, д. 2
Место завершения
🏁 площадь Искусств
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
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