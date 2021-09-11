Маршрут пешеходной прогулки по Петербургу На нашей экскурсии вы обязательно увидите:

Невский проспект и Гранд Отель Европа, • Площадь Искусств и Русский музей, • Михайловский замок и памятник Петру I, • Марсово поле и Летний сад, • Храм Спаса-на-Крови, • Музей-квартиру А. С. Пушкина, • Дворцовую площадь и здания Эрмитажа, • Главный штаб и Александровскую колонну, а также многие другие объекты. В ходе пешеходной экскурсии Вы узнаете:.

Невский проспект и Гранд Отель Европа, • Площадь Искусств и Русский музей, • Михайловский замок и памятник Петру I, • Марсово поле и Летний сад, • Храм Спаса-на-Крови, • Музей-квартиру А. С. Пушкина, • Дворцовую площадь и здания Эрмитажа, • Главный штаб и Александровскую колонну, а также многие другие объекты. В ходе пешеходной экскурсии Вы узнаете:.

когда и на каком месте был основан город, • почему в Петербурге собрано огромное количество архитектурных шедевров, • почему город считают чемпионом Европы по мостам, • какие здания и архитектурные ансамбли включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, • какой район города называют «золотым треугольником», • почему Н. В. Гоголь говорил: «Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга», • какие таланты жили и трудились в городе и многое другое.