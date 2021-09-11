Пешком по Петербургу - так мы назвали самый доступный, добрый и красивый пешеходный маршрут прогулки с экскурсоводом по Северной столице. Санкт-Петербург - это трехвековая мозаика, сложенная из истории, тайн, легенд и судеб многих выдающихся людей. Мы любим свой город, и хотим, чтобы, вы открывали его вместе с нами, в компании с нашими гидами! На маршруте предусмотрено 10 остановок.
Описание экскурсии
Маршрут пешеходной прогулки по Петербургу На нашей экскурсии вы обязательно увидите:
Невский проспект и Гранд Отель Европа, • Площадь Искусств и Русский музей, • Михайловский замок и памятник Петру I, • Марсово поле и Летний сад, • Храм Спаса-на-Крови, • Музей-квартиру А. С. Пушкина, • Дворцовую площадь и здания Эрмитажа, • Главный штаб и Александровскую колонну, а также многие другие объекты. В ходе пешеходной экскурсии Вы узнаете:.
Невский проспект и Гранд Отель Европа, • Площадь Искусств и Русский музей, • Михайловский замок и памятник Петру I, • Марсово поле и Летний сад, • Храм Спаса-на-Крови, • Музей-квартиру А. С. Пушкина, • Дворцовую площадь и здания Эрмитажа, • Главный штаб и Александровскую колонну, а также многие другие объекты. В ходе пешеходной экскурсии Вы узнаете:.
когда и на каком месте был основан город, • почему в Петербурге собрано огромное количество архитектурных шедевров, • почему город считают чемпионом Европы по мостам, • какие здания и архитектурные ансамбли включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, • какой район города называют «золотым треугольником», • почему Н. В. Гоголь говорил: «Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга», • какие таланты жили и трудились в городе и многое другое.
По понедельникам, средам и пятницам в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект и «Гранд Отель Европа»
- Площадь Искусств и Русский музей
- Михайловский замок и памятник Петру I
- Марсово поле и Летний сад
- Храм Спаса на Крови
- Музей-квартиру А.С. Пушкина
- Дворцовую площадь и здания Эрмитажа
- Главный штаб и Александровскую колонну
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Думская, д. 2
Завершение: Площадь Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам и пятницам в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Нам очень понравился гид Александр: полнота подачи материала, знание истории и умение донести до слушателя. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Нам очень понравился гид Александр: полнота подачи материала, знание истории и умение донести до слушателя. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Интересная и познавательная экскурсия. В качестве обзорной - хороший вариант. Плюс за наличие микрофона у гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Интересная и познавательная экскурсия. В качестве обзорной - хороший вариант. Плюс за наличие микрофона у гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Понравилось всё! Жаклин супер! Погода подвела, чуть-чуть не дошли до дворцовой площади. А так 10 из 10
Вам был полезен этот отзыв?
М
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Пешком по Петербургу»
Квест
до 6 чел.
Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Сыграть в игру, исследовать изнанку города и перейти с Петербургом «на ты»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборПанорама исторического Петербурга: на башню МПВО с чаепитием
Увлекательная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Петербург с высоты
Начало: Рядом с метро Пл. Восстания
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Групповая
до 22 чел.
Магия вечернего Петербурга
Проехать по сумрачным улицам и увидеть другой Петербург на автобусной экскурсии
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
11 авг в 19:30
1790 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Петербургу: полное погружение
Присоединяйтесь к прогулке по Санкт-Петербургу, где мы обсудим историю города, его развитие и увидим главные достопримечательности
Начало: Недалеко от метро «Пушкинская»
Расписание: ежедневно в 10:00
17 авг в 10:00
19 авг в 10:00
4005 ₽ за человека
1500 ₽ за человека