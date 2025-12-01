Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия идеальна для первого знакомства с Петербургом — вы посетите Петропавловскую крепость, усыпальницу Романовых и знаменитую тюрьму Трубецкого бастиона.



Вы узнаете историю Заячьего острова, услышите о традиции полуденного выстрела и раскроете секреты императорской усыпальницы.



Маршрут включает старейший мост города, необычный памятник Петру I и ключевые объекты первой крепости Петербурга.

Моя экскурсия — для тех, кто только знакомится с Петербургом. Мы посетим Петропавловский собор, усыпальницу Романовых и главную политическую тюрьму Российской империи. Маршрут по Петропавловской крепости — один из моих любимых. Каждый раз на экскурсии я сама наслаждаюсь прогулкой по этому месту. С удовольствием погружу вас в его историю!

