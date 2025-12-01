Эта экскурсия идеальна для первого знакомства с Петербургом — вы посетите Петропавловскую крепость, усыпальницу Романовых и знаменитую тюрьму Трубецкого бастиона.
Вы узнаете историю Заячьего острова, услышите о традиции полуденного выстрела и раскроете секреты императорской усыпальницы.
Маршрут включает старейший мост города, необычный памятник Петру I и ключевые объекты первой крепости Петербурга.
Описание экскурсииМоя экскурсия — для тех, кто только знакомится с Петербургом. Мы посетим Петропавловский собор, усыпальницу Романовых и главную политическую тюрьму Российской империи. Маршрут по Петропавловской крепости — один из моих любимых. Каждый раз на экскурсии я сама наслаждаюсь прогулкой по этому месту. С удовольствием погружу вас в его историю!
По понедельникам и пятницам в 10:45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иоанновский мост
- Памятник Петру I
- Комендантское кладбище
- Петропавловский собор
- Тюрьму Трубецкого бастиона
- Нарышкин бастион и другие объекты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона: взрослые - 1000 ₽, учащиеся - 550 ₽, пенсионеры - 450 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся у шлагбаума возле Иоанновского моста. Я буду с синей табличкой Петропавловская крепость
Завершение: Комендантская пристань
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и пятницам в 10:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Моя экскурсия - для тех
- Кто только знакомится с Петербургом. Мы посетим Петропавловский собор
- Усыпальницу Романовых и главную политическую тюрьму Российской империи. Маршрут по Петропавловской крепости - один из моих любимых. Каждый раз на экскурсии я сама наслаждаюсь прогулкой по этому месту. С удовольствием погружу вас в его историю
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
