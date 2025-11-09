Приглашаем на веселую интерактивную прогулку по Заячьему острову, где 27 мая 1703 года была заложена Петропавловская крепость. Вооружившись картой с наклейками, вы отправитесь в небольшое увлекательное путешествие. Познакомитесь с историей города, разгадаете связанные с ней загадки и получите письма от самого Петра I. Само собой, не обойдется без вкусных призов!
Описание экскурсии
«Сказ про то, как царь Петр Петербург строил»
Гуляя по острову, вам предстоит в игровой форме исследовать Петропавловскую крепость при помощи авторской карты с наклейками. В конце каждый ребенок получит диплом почетного гостя крепости. Мы поможем вам узнать:
- Почему остров называется Заячьим
- Что такой Монетный двор и в чем его функция
- Зачем нужен Петропавловский собор и кого можно увидеть на его шпиле
- Какие тайны хранят толстые стены тюрьмы Трубецкого бастиона
- Почему у памятника Петру Великому такая маленькая голова и большое туловище
И это далеко не всё!
Организационные детали
- В экскурсии могут принять семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 лет
- Доплата за каждого участника для группы свыше 3 человек — 1600 ₽
- По запросу мы можем провести экскурсию для большего числа человек, в том числе для школьного класса (максимум 25 детей)
- Экскурсия проводится по расписанию: 10:20/10:45, 13:30, 16:00, 18:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна и Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 471 туриста
Создаём авторские маршруты по Петербургу в камерном, «домашнем» формате — так, чтобы каждый почувствовал себя не в группе, а в компании людей, которые искренне хотят подарить вам тёплое путешествие по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная экскурсия, замечательные экскурсоводы… Мы были с Ясной, но довелось пообщаться и с Татьяной, столкнулись с абсолютным пониманием, неравнодушным подходом… шли к экскурсии тернистым путём, но НЕ ПОЖАЛЕЛИ, что в итоге добрались и всё состоялось!) Продуманный маршрут, внимание к деталям. . Ребенок в ВОСТОРГЕ😻
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В
Было великолепно! Замнчательная экскурсия!
Дети (10 и 6 лет) были полностью вовлечены. Информация интересная и доступна для понимания. Спасибо большое!
Дети (10 и 6 лет) были полностью вовлечены. Информация интересная и доступна для понимания. Спасибо большое!
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Ю
Хочу поблагодарить Татьяну за проведенную экскурсию. Прошло 10 дней с момента проведения экскурсии, ребенок многое помнит и с увлечением делится полученными знаниями. Татьяне удалось увлечь ребенка и время пролетело незаметно. Большое спасибо.
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Т
Мы были на экскурсии в Петропавловской крепости всей семьёй с 2мя детьми (5 и почти 8 лет). Замечательный экскурсовод Татьяна очень интересно провела экскурсию. Даже 5летнему ребёнку всё было понятно
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Н
Нашем гидом была Татьяна. Экскурсия была для детей 7 лет и 11 лет. Старшей понравилось обсолютно всё, так как в 4 классе она уже познакомилась с историей царей и ей
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М
25 мая побывали на замечательной экскурсии в Петропавловской крепости с мальчиком 8 лет. Яна замечательный экскурсовод, быстро нашла контакт с ребенком, увлекла нас в очень интересное путешествие во времени. Подача
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