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Детская экскурсия по Петропавловской крепости

Исследовать в игровой форме старинную крепость и получить диплом ее почетного гостя
Приглашаем на веселую интерактивную прогулку по Заячьему острову, где 27 мая 1703 года была заложена Петропавловская крепость. Вооружившись картой с наклейками, вы отправитесь в небольшое увлекательное путешествие. Познакомитесь с историей города, разгадаете связанные с ней загадки и получите письма от самого Петра I. Само собой, не обойдется без вкусных призов!
5
51 отзыв
Детская экскурсия по Петропавловской крепости
Детская экскурсия по Петропавловской крепости
Детская экскурсия по Петропавловской крепости

Описание экскурсии

«Сказ про то, как царь Петр Петербург строил»

Гуляя по острову, вам предстоит в игровой форме исследовать Петропавловскую крепость при помощи авторской карты с наклейками. В конце каждый ребенок получит диплом почетного гостя крепости. Мы поможем вам узнать:

  • Почему остров называется Заячьим
  • Что такой Монетный двор и в чем его функция
  • Зачем нужен Петропавловский собор и кого можно увидеть на его шпиле
  • Какие тайны хранят толстые стены тюрьмы Трубецкого бастиона
  • Почему у памятника Петру Великому такая маленькая голова и большое туловище

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • В экскурсии могут принять семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 лет
  • Доплата за каждого участника для группы свыше 3 человек — 1600 ₽
  • По запросу мы можем провести экскурсию для большего числа человек, в том числе для школьного класса (максимум 25 детей)
  • Экскурсия проводится по расписанию: 10:20/10:45, 13:30, 16:00, 18:00

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Иоанновских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна и Татьяна
Яна и Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 471 туриста
Создаём авторские маршруты по Петербургу в камерном, «домашнем» формате — так, чтобы каждый почувствовал себя не в группе, а в компании людей, которые искренне хотят подарить вам тёплое путешествие по
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городу. Наши экскурсии отмечены высокими рейтингами, мы входим в разные городские топы и отраслевые подборки: от рейтингов РБК и «Российской газеты» до премии «(От)личный Петербург». А наш проект «Открытки просто так» вошёл в топ-3 самых добрых инициатив по версии KUDAGO. Мы очень внимательно относимся к каждому заказу: подбираем маршрут под возраст, интересы и настроение участников, предлагаем комфортный формат и всегда оставляем пространство для вашего темпа. Это не роскошь, а просто наш способ делать экскурсии по-настоящему уютными и живыми. С нами вы не просто увидите достопримечательности, но и полюбите город так, как любим его мы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
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1
А
Замечательная экскурсия, замечательные экскурсоводы… Мы были с Ясной, но довелось пообщаться и с Татьяной, столкнулись с абсолютным пониманием, неравнодушным подходом… шли к экскурсии тернистым путём, но НЕ ПОЖАЛЕЛИ, что в итоге добрались и всё состоялось!) Продуманный маршрут, внимание к деталям. . Ребенок в ВОСТОРГЕ😻
Замечательная экскурсия, замечательные экскурсоводы… Мы были с Ясной, но довелось пообщаться и с Татьяной, столкнулись с
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В
Было великолепно! Замнчательная экскурсия!
Дети (10 и 6 лет) были полностью вовлечены. Информация интересная и доступна для понимания. Спасибо большое!
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Ю
Хочу поблагодарить Татьяну за проведенную экскурсию. Прошло 10 дней с момента проведения экскурсии, ребенок многое помнит и с увлечением делится полученными знаниями. Татьяне удалось увлечь ребенка и время пролетело незаметно. Большое спасибо.
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Т
Мы были на экскурсии в Петропавловской крепости всей семьёй с 2мя детьми (5 и почти 8 лет). Замечательный экскурсовод Татьяна очень интересно провела экскурсию. Даже 5летнему ребёнку всё было понятно
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и интересно.
Понравился формат экскурсии - с загадками, подарочками, картой, где детям нужно было клеить наклейки в процессе экскурсии. В конце каждому ребёнку подарили именной диплом, а также симпатичные открыточки, и даже нам с мужем достались шоколадки с достопримечательностями Санкт-Петербурга.
Я случайно в интернете нашла отзыв про экскурсию с Татьяной и очень рада, что мы смогли попасть на неё. Довольны все: и дети, и взрослые.
В Санкт-Петербурге мы были с детьми в первый раз, очень активная у нас была программа, во многих местах побывали, были и другие экскурсии. Но когда я у детей спросила, что вам больше всего понравилось и запомнилось из нашей поездки, они оба сказали, что экскурсия в Петропавловской крепости.

Если вы планируете побывать в Петропавловской крепости с детьми, однозначно, очень рекомендую экскурсию с Татьяной. Если мы приедем ещё раз в Санкт-Петербург, то точно выберем одну из экскурсий с Татьяной))

Мы были на экскурсии в Петропавловской крепости всей семьёй с 2мя детьми (5 и почти 8
Мы были на экскурсии в Петропавловской крепости всей семьёй с 2мя детьми (5 и почти 8
Мы были на экскурсии в Петропавловской крепости всей семьёй с 2мя детьми (5 и почти 8
Мы были на экскурсии в Петропавловской крепости всей семьёй с 2мя детьми (5 и почти 8
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Н
Нашем гидом была Татьяна. Экскурсия была для детей 7 лет и 11 лет. Старшей понравилось обсолютно всё, так как в 4 классе она уже познакомилась с историей царей и ей
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было очень интересно побывать в историческом месте и послушать подробности. Для младшей было сложновато воспринимать информацию, так как историю знает пока вскользь, но загадки, карта с наклейками и подарками её увлекли. В целом тоже осталась довольна. Огромное спасибо за экскурсию. Планируем раз в год-два посещать Санкт-Петербург, и теперь мы знаем к кому обращаться за экскурсией.

Нашем гидом была Татьяна. Экскурсия была для детей 7 лет и 11 лет. Старшей понравилось обсолютно
Нашем гидом была Татьяна. Экскурсия была для детей 7 лет и 11 лет. Старшей понравилось обсолютно
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М
25 мая побывали на замечательной экскурсии в Петропавловской крепости с мальчиком 8 лет. Яна замечательный экскурсовод, быстро нашла контакт с ребенком, увлекла нас в очень интересное путешествие во времени. Подача
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материала прекрасная. Экскурсия в виде квеста с загадками и призами - это самое лучшее решение для детей. 2 с лишним часа пролетели совершенно незаметно. В конце экскурсии ребенок получил Диплом почетного гостя Петропавловской крепости. Яна, огромное спасибо за прекрасную экскурсию!!!

25 мая побывали на замечательной экскурсии в Петропавловской крепости с мальчиком 8 лет. Яна замечательный экскурсовод,
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