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и интересно.

Понравился формат экскурсии - с загадками, подарочками, картой, где детям нужно было клеить наклейки в процессе экскурсии. В конце каждому ребёнку подарили именной диплом, а также симпатичные открыточки, и даже нам с мужем достались шоколадки с достопримечательностями Санкт-Петербурга.

Я случайно в интернете нашла отзыв про экскурсию с Татьяной и очень рада, что мы смогли попасть на неё. Довольны все: и дети, и взрослые.

В Санкт-Петербурге мы были с детьми в первый раз, очень активная у нас была программа, во многих местах побывали, были и другие экскурсии. Но когда я у детей спросила, что вам больше всего понравилось и запомнилось из нашей поездки, они оба сказали, что экскурсия в Петропавловской крепости.



Если вы планируете побывать в Петропавловской крепости с детьми, однозначно, очень рекомендую экскурсию с Татьяной. Если мы приедем ещё раз в Санкт-Петербург, то точно выберем одну из экскурсий с Татьяной))