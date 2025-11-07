С Светлана Детальность. Даты. Истории. Более чем исчерпывающая информация подана ненавязчиво и увлекательно.

Н Николай Очень хорошая и познавательная экскурсия. Нам очень понравилось. Не менее важным считаю и то, что Татьяне, а именно она была нашим экскурсоводом удалось передать дух и историю Петропавловской крепости, той эпохи. А также, заинтересовать на изучение еще более мелких исторических фактов истории Петропавловской крепости. Однозначно большое спасибо и, конечно же, рекомендую всем обязательно эту экскурсию.

Т Татьяна Спасибо, за потрясающую экскурсию!! Была с дочкой 8 лет!! София была впечатлена тюремной камерой и конечно выстрелом в 12 дня.

Алла Сегодня я прогулялась по Петропавловской крепости с Татьяной. Именно прогулялась - мы болтали, как близкие подружки, погружаясь в исторические события этого удивительного места. Даже холодный осенний дождь не смог помешать нашему теплому общению. Определенно рекомендую эту экскурсию и гида Татьяну. Было очень интересно и комфортно.

Е Елизавета Очень познавательная экскурсия! Татьяна увлечено рассказывает о крепости, упоминая много исторических фактов. Видно, что Татьяна очень много знает и с удовольствием делится знаниями и о крепости и о повседневной жизни когда-то находящихся там людей.

О Олеся Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за содержательную экскурсию. Глубокие знания и искренняя увлечённость Татьяны сделали экскурсию незабываемой. Никакой спешки, полное погружение в историю. Благодарим за впечатления!

И Ирина Спасибо экскурсоводу Татьяне. Было интересно, познавательно. Не первый раз в С-Петербурге и всегда приятно узнать что то новое

И Илья Татьяна провела очень интересную и содержательную экскурсию. Несмотря на холодный дождь она смогла очень много нам рассказать про историю Петропавловской крепости. Хотя я сам родился и вырос в Петербурге я узнал много интересных деталей. И моим гостям из Москвы экскурсия очень понравилась. Татьяна рассказывала очень увлеченно и нас совсем не торопила.

В Варвара Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Татьяна супер!

О Оксана Большое спасибо гиду Татьяне. Экскурсия прошла замечательно. Всё очень хорошо объяснила и рассказала. Всем рекомендую. Ещё раз большое спасибо 🤗🥰

Д Дмитрий Экскурсия очень понравилась, только положительные эмоции! Спасибо гиду Татьяне за интересную прогулку по крепости и острову, было приятно послушать. Определенно рекомендую!

Т Тимур Отличная экскурсия, очень познавательно

Т Татьяна Огромное спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию.

А Альбина 25 августа были на экскурсии Легенды и истории Петропавловской крепости, это была первая экскурсия в Питере))) Экскурсия очень понравилась, 2 часа мы бродили с гидом Татьяной по крепости, ни один наш вопрос не остался без ответа, очень много узнали не только о крепости но и об истории Петербурга, нам все очень понравилось!!!!