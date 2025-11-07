История Санкт-Петербурга начинается с Петропавловской крепости. Это уникальная возможность посетить место, где зарождался город.
Участники экскурсии увидят Собор святых Петра и Павла, узнают о строительстве колокольни и судьбах известных узников. Прогулка по крепости подарит новые знания о тайнах политического сыска и судьбах царской семьи. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто интересуется историей и культурой России
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая значимость
- 🔍 Уникальные факты
- 👑 Усыпальница императоров
- 🔔 Самая высокая колокольня
- 📜 Тайны политического сыска
- ⛓ Узники крепости
- 💰 Монетный двор
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
- Потерна Государева бастиона
- Собор святых Петра и Павла
- Великокняжеская усыпальница
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Монетный двор
- Комендантская пристань
Описание экскурсии
- Потерна Государева бастиона
- Собор святых Петра и Павла, придел святой Екатерины, в котором захоронены останки царской семьи
- Самый противоречивый памятник Петру I
- Великокняжеская усыпальница
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Монетный двор — одно из самых первых предприятий Петербурга
- Комендантская пристань
Вы узнаете:
- Как и почему на этом месте появилась Петровская фортеция
- Как строилась Петропавловская колокольня — самое высокое сооружение исторического центра города
- Какие госорганы тайного политического сыска находились на территории крепости
- Какие известные люди были здесь узниками
- Кого считали самыми страшными политическими преступниками
- За какие предсказания монах Авель дважды побывал в застенках секретного дома Алексеевского равелина
Организационные детали
- Материал экскурсии рекомендуется путешественникам старше 8 лет
- Дополнительно оплачивается единый билет в Петропавловскую крепость — 1000 ₽ с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, четверг и пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, во вторник в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 15:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00, во вторник в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 401 туриста
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
7 ноя 2025
Детальность. Даты. Истории. Более чем исчерпывающая информация подана ненавязчиво и увлекательно.
Н
Николай
5 ноя 2025
Очень хорошая и познавательная экскурсия. Нам очень понравилось. Не менее важным считаю и то, что Татьяне, а именно она была нашим экскурсоводом удалось передать дух и историю Петропавловской крепости, той эпохи. А также, заинтересовать на изучение еще более мелких исторических фактов истории Петропавловской крепости. Однозначно большое спасибо и, конечно же, рекомендую всем обязательно эту экскурсию.
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Спасибо, за потрясающую экскурсию!! Была с дочкой 8 лет!! София была впечатлена тюремной камерой и конечно выстрелом в 12 дня.
Алла
27 окт 2025
Сегодня я прогулялась по Петропавловской крепости с Татьяной. Именно прогулялась - мы болтали, как близкие подружки, погружаясь в исторические события этого удивительного места. Даже холодный осенний дождь не смог помешать нашему теплому общению. Определенно рекомендую эту экскурсию и гида Татьяну. Было очень интересно и комфортно.
Е
Елизавета
25 окт 2025
Очень познавательная экскурсия! Татьяна увлечено рассказывает о крепости, упоминая много исторических фактов. Видно, что Татьяна очень много знает и с удовольствием делится знаниями и о крепости и о повседневной жизни когда-то находящихся там людей.
О
Олеся
24 окт 2025
Большое спасибо экскурсоводу Татьяне за содержательную экскурсию. Глубокие знания и искренняя увлечённость Татьяны сделали экскурсию незабываемой. Никакой спешки, полное погружение в историю. Благодарим за впечатления!
И
Ирина
26 сен 2025
Спасибо экскурсоводу Татьяне. Было интересно, познавательно. Не первый раз в С-Петербурге и всегда приятно узнать что то новое
И
Илья
20 сен 2025
Татьяна провела очень интересную и содержательную экскурсию. Несмотря на холодный дождь она смогла очень много нам рассказать про историю Петропавловской крепости. Хотя я сам родился и вырос в Петербурге я узнал много интересных деталей. И моим гостям из Москвы экскурсия очень понравилась. Татьяна рассказывала очень увлеченно и нас совсем не торопила.
В
Варвара
17 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Татьяна супер!
О
Оксана
14 сен 2025
Большое спасибо гиду Татьяне. Экскурсия прошла замечательно. Всё очень хорошо объяснила и рассказала. Всем рекомендую. Ещё раз большое спасибо 🤗🥰
Д
Дмитрий
4 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, только положительные эмоции! Спасибо гиду Татьяне за интересную прогулку по крепости и острову, было приятно послушать. Определенно рекомендую!
Т
Тимур
1 сен 2025
Отличная экскурсия, очень познавательно
Т
Татьяна
1 сен 2025
Огромное спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию.
А
Альбина
31 авг 2025
25 августа были на экскурсии Легенды и истории Петропавловской крепости, это была первая экскурсия в Питере))) Экскурсия очень понравилась, 2 часа мы бродили с гидом Татьяной по крепости, ни один наш вопрос не остался без ответа, очень много узнали не только о крепости но и об истории Петербурга, нам все очень понравилось!!!!
М
Морозов
21 авг 2025
Были на экскурсии с гидом Татьяной. Получилась фактически индивидуальная экскурсия для нашей семьи.
