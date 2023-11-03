Политическая полиция Российской империи 19 - начала 20 века

Узнать всё про борьбу с инакомыслием в России и начать разбираться в гардеробе тайных агентов
Эта экскурсия проходит в единственном в России вневедомственном музее, рассказывающим об истории органов госбезопасности.

Вы откроете секреты работы отечественных спецслужб, узнаете, как в нашей стране боролись с терроризмом и кто занимался убийствами царей.

Поверьте, больше нигде так подробно не говорят про работу секретных агентов и жандармов, как в этом музее!
5
3 отзыва
Политическая полиция Российской империи 19 - начала 20 века
Политическая полиция Российской империи 19 - начала 20 века
Политическая полиция Российской империи 19 - начала 20 века
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Тайна раскрыта

Мы с вами изучим любопытный исторический промежуток времени — от создания Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии в 1826 году до упразднения Департамента полиции Министерства внутренних дел в 1917 году. В экспозиции вы увидите уникальные дела и документы Третьего отделения и Департамента полиции, оружие террористов, дактилоскопические карточки на Иосифа Сталина и Моисея Урицкого, парадные мундиры жандармов и гардероб филеров — тайных агентов наружного наблюдения.

Инакомыслие, терроризм, убийства

Я расскажу вам о самых известных революционных и террористических организациях, планировавших убийство царей и государственных служащих, и о том, как власть справлялась с этими вызовами времени. Также мы поговорим о борьбе с инакомыслием, терроризмом и революционным движением. Вы узнаете, какое событие положило начало терроризму в нашей стране, где находилось первое охранное отделение, кто готовил взрывы на даче Столыпина и в Зимнем дворце.

Организационные детали

  • Можете взять с собой детей от 14 лет, но зачастую им сложно воспринимать такую «взрослую» информацию
  • Экскурсия проходит в филиале Музея политической истории России — «Гороховая, 2»
  • Для групп школьников, студентов и курсантов действует льготная цена — 2078 рублей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Адмиралтейском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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1
Мария
3 ноя 2023
Рекомендую очень и очень!
О
9 окт 2023
Спасибо большое Даниилу! Много интересной информации, требующей осмысления и добавляющей новые детали в
сложнейшую мозаику Российской истории. Хочу отметить хорошее изложение, большой интерес к теме, широкие познания и стремление передать
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нам свою заинтересованность. Изложение, при всей сложности и неоднозначности темы, беспристрастное и корректное, что даёт возможность слушателям самых разных взглядов с интересом воспринимать информацию и не подраться.
Очень понравилась экспозиция, хотелось бы только услышать ещё больше конкретных материалов, которые физически не смогли вместиться в часовую экскурсию. Успехов музею!

А
9 окт 2023
Экскурсия отличная, очень запоминающаяся.
Несколько небольших залов заполнены интересными и хорошо оформлеными экспонатами.
Даниил владеет материалом, увлечённо рассказывает про историю политической полиции. Мы с удовольствием отправимся на другие его мероприятия.
Спасибо большое.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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