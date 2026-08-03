Марина проводит ещё 1 экскурсию

Посещение Петропавловской крепости — естественное начало любой экскурсионной программы в Северной столице. Именно здесь уместно говорить о людях, явивших миру Санкт-Петербург, и о событиях, повлиявших на историю всей страны. Я познакомлю вас не только с архитектурными объектами крепости, но и с чередой исторический персонажей — что, несомненно, вызовет у вас живой интерес!

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Описание экскурсии

Ядро Санкт-Петербурга — Петропавловская крепость

Вы осмотрите архитектурный ансамбль крепости, пронизанный пафосом долгожданного утверждения России на Балтике; «прочитывая» идеологический манифест своего времени — Петровские ворота, мы вспомним об античной традиции триумфа. У ограды первого городского кладбища поговорим о комендантах крепости. Разглядим один из самых спорных и выразительных памятников Петру Великому — тирану и романтику. А Флагшточная башня и бастионные орудия напомнят о важности соблюдения традиций.

Ядро «Петропавловки» — Собор

Вы подробно ознакомитесь с самым ярким символом молодого Петербурга — Петропавловским собором. Это не просто архитектурная, это — идейная доминанта грандиозного замысла, воплощенного в камне! Любопытные подробности строительства, европейские заимствования, смысловая перекличка с другими объектами архитектурного ансамбля, уникальный иконостас и его конкретные особенности, анализ иконографической программы — и это далеко не все аспекты моего рассказа в Соборе.

Через Соборную площадь мимо Ботного домика и Монетного двора вы пройдёте к Невским воротам: здесь открывается панорама, заставляющая вспомнить слова классика, назвавшего Петербург «самым умышленным городом на всем земном шаре». А, может быть, самым вымышленным? Приходите, обсудим.

Организационные детали