Марина проводит ещё 1 экскурсию

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  4. «Петропавловка» — начало всех начал

Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга

Марина
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Марина – ваш гид
Посещение Петропавловской крепости — естественное начало любой экскурсионной программы в Северной столице.

Именно здесь уместно говорить о людях, явивших миру Санкт-Петербург, и о событиях, повлиявших на историю всей страны.

Я познакомлю вас не только с архитектурными объектами крепости, но и с чередой исторический персонажей — что, несомненно, вызовет у вас живой интерес!
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у Информационного центра в Иоанновском равелине
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«Петропавловка» — начало всех начал
«Петропавловка» — начало всех начал

Что вас ожидает

Ядро Санкт-Петербурга — Петропавловская крепость
Вы осмотрите архитектурный ансамбль крепости, пронизанный пафосом долгожданного утверждения России на Балтике; «прочитывая» идеологический манифест своего времени — Петровские ворота, мы вспомним об античной традиции триумфа. У ограды первого городского кладбища поговорим о комендантах крепости. Разглядим один из самых спорных и выразительных памятников Петру Великому — тирану и романтику. А Флагшточная башня и бастионные орудия напомнят о важности соблюдения традиций.

Ядро «Петропавловки» — Собор
Вы подробно ознакомитесь с самым ярким символом молодого Петербурга — Петропавловским собором. Это не просто архитектурная, это — идейная доминанта грандиозного замысла, воплощенного в камне! Любопытные подробности строительства, европейские заимствования, смысловая перекличка с другими объектами архитектурного ансамбля, уникальный иконостас и его конкретные особенности, анализ иконографической программы — и это далеко не все аспекты моего рассказа в Соборе.

Через Соборную площадь мимо Ботного домика и Монетного двора вы пройдёте к Невским воротам: здесь открывается панорама, заставляющая вспомнить слова классика, назвавшего Петербург «самым умышленным городом на всем земном шаре». А, может быть, самым вымышленным? Приходите, обсудим.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет в Петропавловский собор
  • На экскурсии могут присутствовать дети от 10-ти лет
«Петропавловка» — начало всех начал
«Петропавловка» — начало всех начал
«Петропавловка» — начало всех начал
«Петропавловка» — начало всех начал
«Петропавловка» — начало всех начал
«Петропавловка» — начало всех начал
«Петропавловка» — начало всех начал
«Петропавловка» — начало всех начал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Информационного центра в Иоанновском равелине.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Я — лицензированный гид. Авторские экскурсии по Петропавловской крепости и Васильевскому острову провожу более 10 лет. Будучи активным, ответственным, эмоциональным человеком, стараюсь по мере возможности делиться со слушателями тем, что считаю важным для нашей общей памяти.
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Марина проводит ещё 1 экскурсию

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