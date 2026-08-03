Марина проводит ещё 1 экскурсию

Вы осмотрите архитектурный ансамбль крепости, пронизанный пафосом долгожданного утверждения России на Балтике; «прочитывая» идеологический манифест своего времени — Петровские ворота, мы вспомним об античной традиции триумфа. У ограды первого городского кладбища поговорим о комендантах крепости. Разглядим один из самых спорных и выразительных памятников Петру Великому — тирану и романтику. А Флагшточная башня и бастионные орудия напомнят о важности соблюдения традиций.
Ядро «Петропавловки» — Собор
Вы подробно ознакомитесь с самым ярким символом молодого Петербурга — Петропавловским собором. Это не просто архитектурная, это — идейная доминанта грандиозного замысла, воплощенного в камне! Любопытные подробности строительства, европейские заимствования, смысловая перекличка с другими объектами архитектурного ансамбля, уникальный иконостас и его конкретные особенности, анализ иконографической программы — и это далеко не все аспекты моего рассказа в Соборе.
Через Соборную площадь мимо Ботного домика и Монетного двора вы пройдёте к Невским воротам: здесь открывается панорама, заставляющая вспомнить слова классика, назвавшего Петербург «самым умышленным городом на всем земном шаре». А, может быть, самым вымышленным? Приходите, обсудим.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в Петропавловский собор
На экскурсии могут присутствовать дети от 10-ти лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2786 туристов
Я — лицензированный гид. Авторские экскурсии по Петропавловской крепости и Васильевскому острову провожу более 10 лет. Будучи активным, ответственным, эмоциональным человеком, стараюсь по мере возможности делиться со слушателями тем, что считаю важным для нашей общей памяти.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 146 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Маргарита
Спасибо большое за экскурсию! Одна из лучших в Петербурге на которых я побывала. Рекомендую!
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м
максим
Было три часа на всю Петропавловскую крепость. Крутись, как хочешь. Но что-то подсказало свыше, и мы пригласили экскурсововода Марину. И правильно сделали. Марина доступно, но полно рассказала про историю возникновения читать дальшеуменьшить
и существования крепости, о расположении, назначении и истории отдельных объектов, о роли разных исторических личностей в истории крепости. А потом была подробна экскурсия внутри храма-главной усыпальницы царей. Я наконец-то увидел, где покоятся Великие Петр I и Екатерина II. В общем максимум информации за ограниченное время. И за это еще раз огромное спасибо экскурсоводу Марине (извините, забыл отчество). Игорь и Максим из Беларуси.
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Н
Наталья
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Марине, за великолепные экскурсии. Это был идеальный баланс между глубокими профессиональными знаниями и невероятно доступной, живой подачей. Огромное спасибо за профессионализм, такт и умение сделать сложное-простым и увлекательным. однозначно рекомендую всем, кто ценит качество и комфорт.
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А
Анастасия
Интересный и структурированный рассказ. Благодаря экскурсии некоторые аспекты истории были открыты нами впервые. Искренне рекомендуем!
Марина
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за отзыв, с вашей семьей было интересно общаться, особенно приятно внимание детей. Всего наилучшего.
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Елена
08.03.26 экскурсия "Петропавловка"- начало всех начал. Отличная экскурсия, чётко структурированная. Сведения и факты полученные в начале экскурсии обретают смысл и законченность в финале, поясняя кучу нюансов и пазл складывается.)) Очень интересно, рекомендую)).
Марина
Ответ организатора:
Елена, спасибо за высокую оценку моей работы. Приятно, что так чутко восприняли авторский замысел.
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Юлия
я не первый раз в Петропавловской крепости, но такой интересный рассказ, слышала впервые. Очень грамотная речь, правильно расставлены акценты! Рекомендую!
Марина
Ответ организатора:
Юлия, спасибо за интерес к теме и лестную оценку моей работы. Всего Вам наилучшего.
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