На удобном автомобиле вы отправитесь любоваться знаменитым средневековым городом в свете праздничных огней, ощутите романтику мощёных улочек, восхититесь единственным в России средневековым рыцарским замком! Сфотографируетесь у нарядной елки на фоне средневековых построек и обязательно попробуете главные рождественские «искушения» Выборга — попробуете знаменитый глёг (или выборгский эль) с выборгским кренделем.
Описание экскурсии
Рождество — это сказка. Уютная, неповторимая, волшебная. Древний город принаряжается к празднику, приветливо распахнуты двери старинных домов. Запахи свежевыпеченного кренделя, горячего напитка глёги, елового венка переплетается с перезвоном колокольчиков и рождественскими гимнами. Хотите окунуться в сказочную историю и … попробовать ее на вкус? Мы пройдемся по сказочному Выборгу, услышим легенды его улиц и площадей. Обязательно поговорим, какими были праздничные дни в средневековом городе, что принёс петровский век, как встречали Рождество в эпоху модерна. Драккары На набережной вы увидите стилизованные корабли викингов. Представите, как на таких суднах крестоносцы прибыли на эти земли и завоевали их. И выясните, кто здесь жил ранее. Выборгский замок Прикоснёмся к камням 13 века, рассмотрим башню Святого Олафа и проследим историю стратегического сооружения. А позже со старинной Ратушной площади вам откроется чудесная панорама замка. Остатки крепостной стены. Здесь вы узнаете, как Пётр I смог завоевать город, который считался неприступным. Дворики, башни и соборы. На пути нам встретятся православный и лютеранский соборы, построенные по велению Екатерины Великой. А возле Часовой башни вы услышите о подарках от двух русских императриц. Также в программе Круглая башня с сюрпризом, Дом купца Бюргера, руины кафедрального собора 15 века, атмосферные дворики и пейзажи Финского залива. Выборг на вкус. Вы сможете попробовать настоящий скандинавский глёг или выборгский эль. И конечно, мы поговорим о том, чем так прославился выборгский крендель. Сказочный северный модерн. Отыщем на фасадах домов характерные для этого направления элементы: отсылки к средневековым замкам и сюжетам карело-финского эпоса «Калевала». Тайны Выборга. Не обойдём вниманием и легенды — например, о выборгском громе, «длинной бороде», подземных ходах и множество других интересных историй. Вы узнаете • О рождественских традициях и увидите украшенный город, где в воздухе витает праздничная атмосфера.
- Какими были праздничные дни в средневековом городе, что принёс петровский век, как встречали Рождество в эпоху модерна.
- Как украшали город раньше и сейчас.
- Об истории появления Нового года и традициях его празднования.
- О Деде Морозе и его внучке — очаровательной Снегурочке.
- Каким салат «оливье» был изначально и кто придумал майонез.
- Об указе, который лично подписал Сталин, о запрещении празднования как Рождества, так и Нового года. О запрете елок и знаменитой песенки про эту елочку.
- Чей был указ о возвращении Нового года.
Какова связь между дедом Морозом и Николаем-угодником и о многом-многом другом.
- Услуги профессионального экскурсовода;
- Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше – понадобится доплата за минивэн или автобус;
- Встреча в отеле (в пределах исторического центра или по договоренности) и доставка обратно в заранее указанное место;
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Драккары
- Выборгский замок
- Православный и лютеранский соборы
- Круглая башня с сюрпризом
- Дом купца Бюргера
- Руины кафедрального собора 15 века
- Атмосферные дворики и пейзажи Финского залива
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсовод подъедет за вами в условленное место в пределах исторического центра Петербурга (или по договоренности с гидом, если живете далеко или нужно встретить в аэропорту, на вокзале). После экскурсии гид также отвезет вас в заранее согласованное место
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь
- Что включено в стоимость:
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше - понадобится доплата за минивэн или автобус
- Встреча в отеле (в пределах исторического центра или по договоренности) и доставка обратно в заранее указанное место
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
