Рождество — это сказка. Уютная, неповторимая, волшебная. Древний город принаряжается к празднику, приветливо распахнуты двери старинных домов. Запахи свежевыпеченного кренделя, горячего напитка глёги, елового венка переплетается с перезвоном колокольчиков и рождественскими гимнами. Хотите окунуться в сказочную историю и … попробовать ее на вкус? Мы пройдемся по сказочному Выборгу, услышим легенды его улиц и площадей. Обязательно поговорим, какими были праздничные дни в средневековом городе, что принёс петровский век, как встречали Рождество в эпоху модерна. Драккары На набережной вы увидите стилизованные корабли викингов. Представите, как на таких суднах крестоносцы прибыли на эти земли и завоевали их. И выясните, кто здесь жил ранее. Выборгский замок Прикоснёмся к камням 13 века, рассмотрим башню Святого Олафа и проследим историю стратегического сооружения. А позже со старинной Ратушной площади вам откроется чудесная панорама замка. Остатки крепостной стены. Здесь вы узнаете, как Пётр I смог завоевать город, который считался неприступным. Дворики, башни и соборы. На пути нам встретятся православный и лютеранский соборы, построенные по велению Екатерины Великой. А возле Часовой башни вы услышите о подарках от двух русских императриц. Также в программе Круглая башня с сюрпризом, Дом купца Бюргера, руины кафедрального собора 15 века, атмосферные дворики и пейзажи Финского залива. Выборг на вкус. Вы сможете попробовать настоящий скандинавский глёг или выборгский эль. И конечно, мы поговорим о том, чем так прославился выборгский крендель. Сказочный северный модерн. Отыщем на фасадах домов характерные для этого направления элементы: отсылки к средневековым замкам и сюжетам карело-финского эпоса «Калевала». Тайны Выборга. Не обойдём вниманием и легенды — например, о выборгском громе, «длинной бороде», подземных ходах и множество других интересных историй. Вы узнаете • О рождественских традициях и увидите украшенный город, где в воздухе витает праздничная атмосфера.

• Какими были праздничные дни в средневековом городе, что принёс петровский век, как встречали Рождество в эпоху модерна.

• Как украшали город раньше и сейчас.

• Об истории появления Нового года и традициях его празднования.

• О Деде Морозе и его внучке — очаровательной Снегурочке.

• Каким салат «оливье» был изначально и кто придумал майонез.

• Об указе, который лично подписал Сталин, о запрещении празднования как Рождества, так и Нового года. О запрете елок и знаменитой песенки про эту елочку.

• Чей был указ о возвращении Нового года.

• Какова связь между дедом Морозом и Николаем-угодником и о многом-многом другом. Важная информация: Экскурсовод подъедет за вами в условленное место в пределах исторического центра Петербурга (или по договоренности с гидом, если живете далеко или нужно встретить в аэропорту, на вокзале). После экскурсии гид также отвезет вас в заранее согласованное место. Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Что включено в стоимость: