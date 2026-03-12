Лучшее время для кофейной прогулки по Санкт-Петербургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода способствует комфортным прогулкам. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя могут быть прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, прогулка будет менее комфортной из-за холодной погоды, но всё же возможна для тех, кто не боится низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Невский проспект
Елисеевский универмаг
Пассаж
Описание экскурсии
Кофейная прогулка в сердце Петербурга
Давайте пройдемся по нарядному Невскому проспекту от Адмиралтейства до Екатерининского сквера. По пути будем заглядывать на более тихие улицы и в уютные дворики. В центре нашего внимания — места, где открывались первые кофейни, кондитерские и рестораны Петербурга. Часть из них сохранились. Вы узнаете, почему кофе предлагали в зданиях церквей и кто пил его в Пассаже. Услышите о Елисеевском универмаге, лавке художников, доме Вавельберга и подвале Бродячей собаки.
Любимый напиток с историей
Как и где кофе попал в Петербург при Петре I? Мы проследим его путь сквозь эпохи. А еще поговорим:
о кофейных рестораторах-иностранцах и русских купцах
о «фишках» заведений, которые привлекали посетителей
о культуре потребления кофе в дореволюционном и современном Петербурге
о заядлых питерских кофеманах — Екатерине II, Пушкине и Ахматовой
о том, как кофе вдохновлял творческих людей на шедевры. Так, я расскажу, как Бах создал свою кофейную кантату.
В финальной части вы раскроете традицию «подвешенного кофе» и вдохновитесь рецептом этого напитка по-петербуржски!
Организационные детали
В середине прогулки мы, конечно, остановимся на чашечку кофе (по желанию и оплачивается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 461 туриста
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю, читать дальшеуменьшить
что цельный образ и ощущение города без деталей невозможно.
Я больше про отношения, про атмосферу и душевность. На моих экскурсиях мы сможем прогуляться по Петербургу, вместе поразмышлять над интересными местами и событиями и увидеть то, что многие не замечают. Я вижу свет в этом городе и покажу его вам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
Отличная экскурсия. Очень понравилась как взрослым, так и детям-подросткам. Несколько дней были под впечатлением- столько интересной информации прямо или косвенно связанной с кофе. Спасибо Алёне за чудесный, атмосферный день.
Алена
Ответ организатора:
Ольга, спасибо большое за теплые слова! была рада познакомиться в вашей семьей, поговорить о кофейных традициях, истории и вместе "испить кофею", жаль лишь, что не из настоящей кофейной дореволюционной бульотки)
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Борис
Мы с сыном любим кофе и Питер, и увидев эту экскурсию очень вдохновились. Нам очень понравилось. Алена - интересный рассказчик и приятная собеседница. Мы узнали много интересных деталей, и в читать дальшеуменьшить
конце экскурсии Алена нам порекомендовала отличные кофейни, вдали от туристических мест, кофе там оказался отличный. Эта экскурсия придала нашей поездке в Питер приятный кофейный аромат, и мы стали более эрудированными кофеманами. Спасибо, Алена!
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м
марина
Отличная экскурсия с необычным ракурсом интереснейшей информации о сочетании кофе с Северной Столицей. Озвученные исторические факты были впервые услышаны и произвели впечатление. Экскурсовода рекомендуем. Большое спасибо.
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К
Ксения
Прогулку по Петербургу под названием «обзорная экскурсия» можно найти на каждом углу и при прослушивании утопать в количестве фактов, дат и имён. Здесь же все не так. Мы не туристы, читать дальшеуменьшить
но очень хотелось прогуляться по любимому городу, послушав интересную историю. И это однозначно то, что нужно! Алена - мастер своего дела! Человек, который сам искренне заинтересован маршрутами, которые создаёт, людьми, с которыми общается. Очень приятно слушать, плюс индивидуального тура в том, что можно задавать вопросы и общаться!)) Советуем данный маршрут, а также гида Алену от всей души!
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О
Ольга
Наш гид Алёна, была супер вовлечена, очень обаятельная женщина, интересный человек Экскурсия очень легкая, познавательная, сопряженная с другими темами: искусство, музыка, литература, много интересных фактов, рассказов Необычные места, привычные места города под новым углом Алёна сделала наши неожиданные фото И даже на следующий день поздравила меня с днем рождения (Мы говорили с мужем, что завтра день рождения у меня)
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С
Светлана
Спасибо за интересный рассказ и о городе и о возникновении кофе в этом городе, удивительно легкий рассказчик Алена, как пролетает время не замечаешь, видно, что человек любит свой город, много читать дальшеуменьшить
о нем знает и с радостью делится своими интересными историями, рекомендуем всем и тема очень необычна для экскурсии и маршрут похож на увлекательную прогулку по давно любимому городу. Еще раз спасибо Алене и просто браво!