Открыть кофейные страницы в истории города на прогулке по Невскому и окрестностям

5
1 отзыв
Где, как не в признанной кофейной столице, идти на экскурсию для кофеманов! Вы поймете, как сложилось, что Петербург исторически носит этот статус.

Услышите о рестораторах и купцах.

Приобщитесь к кофейной культуре прошлого и современности, узнаете, как пили кофе разные сословия, вспомните знаменитых любителей этого напитка и заглянете на чашечку ароматного кофе.
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе
Петербург со вкусом кофе

Что вас ожидает

Кофейная прогулка в сердце Петербурга

Давайте пройдемся по нарядному Невскому проспекту от Адмиралтейства до Екатерининского сквера. По пути будем заглядывать на более тихие улицы и в уютные дворики. В центре нашего внимания — места, где открывались первые кофейни, кондитерские и рестораны Петербурга. Часть из них сохранились. Вы узнаете, почему кофе предлагали в зданиях церквей и кто пил его в Пассаже. Услышите о Елисеевском универмаге, лавке художников, доме Вавельберга и подвале Бродячей собаки.

Любимый напиток с историей

Как и где кофе попал в Петербург при Петре I? Мы проследим его путь сквозь эпохи. А еще поговорим:

  • о кофейных рестораторах-иностранцах и русских купцах
  • о «фишках» заведений, которые привлекали посетителей
  • о культуре потребления кофе в дореволюционном и современном Петербурге
  • о заядлых питерских кофеманах — Екатерине II, Пушкине и Ахматовой
  • о том, как кофе вдохновлял творческих людей на шедевры. Так, я расскажу, как Бах создал свою кофейную кантату.

В финальной части вы раскроете традицию «подвешенного кофе» и вдохновитесь рецептом этого напитка по-петербуржски.

Организационные детали

В середине прогулки мы, конечно, остановимся на чашечку кофе (по желанию и оплачивается отдельно).

🚩 Начало и место завершения: в районе метро Адмиралтейская
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алена
Алена
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю, что цельный образ и ощущение города без деталей невозможно. Я больше про отношения, про атмосферу и душевность. На моих экскурсиях мы сможем прогуляться по Петербургу, вместе поразмышлять над интересными местами и событиями и увидеть то, что многие не замечают. Я вижу свет в этом городе и покажу его вам!
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1 реальный отзыв

Т
17 мая 2021
Экскурсия с Алёной очень понравилась. Рекомендую всем любителям кофе, если интересна история его появления в России в целом и в Петербурге в частности. Маршрут достаточно лёгкий, устать не успеваешь, да к тому же Алёна увлекает рассказом. Экскурсия проходит на одном дыхании. Спасибо за познавательную прогулку!

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