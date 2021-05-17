Что вас ожидает

Кофейная прогулка в сердце Петербурга

Давайте пройдемся по нарядному Невскому проспекту от Адмиралтейства до Екатерининского сквера. По пути будем заглядывать на более тихие улицы и в уютные дворики. В центре нашего внимания — места, где открывались первые кофейни, кондитерские и рестораны Петербурга. Часть из них сохранились. Вы узнаете, почему кофе предлагали в зданиях церквей и кто пил его в Пассаже. Услышите о Елисеевском универмаге, лавке художников, доме Вавельберга и подвале Бродячей собаки.

Любимый напиток с историей

Как и где кофе попал в Петербург при Петре I? Мы проследим его путь сквозь эпохи. А еще поговорим:

о кофейных рестораторах-иностранцах и русских купцах

о «фишках» заведений, которые привлекали посетителей

о культуре потребления кофе в дореволюционном и современном Петербурге

о заядлых питерских кофеманах — Екатерине II, Пушкине и Ахматовой

о том, как кофе вдохновлял творческих людей на шедевры. Так, я расскажу, как Бах создал свою кофейную кантату.

В финальной части вы раскроете традицию «подвешенного кофе» и вдохновитесь рецептом этого напитка по-петербуржски.

Организационные детали

В середине прогулки мы, конечно, остановимся на чашечку кофе (по желанию и оплачивается отдельно).