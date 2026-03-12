Лучшее время для кофейной прогулки по Санкт-Петербургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода способствует комфортным прогулкам. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя могут быть прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, прогулка будет менее комфортной из-за холодной погоды, но всё же возможна для тех, кто не боится низких температур.

Вас ждет уникальная экскурсия по Санкт-Петербургу, признанной кофейной столице. Узнайте, как кофе стал частью культуры города, и посетите исторические места, где открывались первые кофейни и рестораны. Вы услышите истории о кофейных рестораторах, купцах и знаменитых любителях кофе, таких как Екатерина II и Пушкин. Погрузитесь в атмосферу прошлого и современности, раскройте секреты потребления кофе в дореволюционном Петербурге и вдохновитесь на чашечку ароматного напитка

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кофейная прогулка в сердце Петербурга

Давайте пройдемся по нарядному Невскому проспекту от Адмиралтейства до Екатерининского сквера. По пути будем заглядывать на более тихие улицы и в уютные дворики. В центре нашего внимания — места, где открывались первые кофейни, кондитерские и рестораны Петербурга. Часть из них сохранились. Вы узнаете, почему кофе предлагали в зданиях церквей и кто пил его в Пассаже. Услышите о Елисеевском универмаге, лавке художников, доме Вавельберга и подвале Бродячей собаки.

Любимый напиток с историей

Как и где кофе попал в Петербург при Петре I? Мы проследим его путь сквозь эпохи. А еще поговорим:

о кофейных рестораторах-иностранцах и русских купцах

о «фишках» заведений, которые привлекали посетителей

о культуре потребления кофе в дореволюционном и современном Петербурге

о заядлых питерских кофеманах — Екатерине II, Пушкине и Ахматовой

о том, как кофе вдохновлял творческих людей на шедевры. Так, я расскажу, как Бах создал свою кофейную кантату.

В финальной части вы раскроете традицию «подвешенного кофе» и вдохновитесь рецептом этого напитка по-петербуржски!

Организационные детали

В середине прогулки мы, конечно, остановимся на чашечку кофе (по желанию и оплачивается отдельно).