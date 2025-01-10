Новый год и Рождество — волшебное время, когда хочется перечитать любимые сказки и поверить в чудеса! Приглашаю вас отправиться на прогулку по предпраздничному Петербургу вместе с Щелкунчиком.
Вы вспомните знаменитый рождественский сюжет и узнаете реальные истории из жизни города, а прекрасное архитектурное убранство превратится в театральные декорации для нашей прогулки.
Вы вспомните знаменитый рождественский сюжет и узнаете реальные истории из жизни города, а прекрасное архитектурное убранство превратится в театральные декорации для нашей прогулки.
Описание экскурсии
Мы полюбуемся главными достопримечательности Петербурга, вспомним сказку Гофмана и балет Чайковского. Окунёмся в праздничную атмосферу преображённого к празднику города и взглянем на него глазами Щелкунчика.
Вы увидите:
- Магазин купцов Елисеевых, судьба которых связана с одной рождественской историей
- Александринский театр. Вы услышите о балете, благодаря которому Щелкунчик стал знаменит, и о путанице с именами главной героини
- Коты на Малой Садовой, которые сыграли важную роль в истории Петербурга и чуть было не сыграли — в сказке
- Ярмарка на Манежной площади. Вы узнаете о Колбасном пире, принцессе Пирлипат и ведьме Мышильде
- Пассаж. Выясните, какими сладостями традиционно лакомились на Рождество
- Гостиный Двор. Поймёте, какие рождественские покупки могли бы делать герои сказки
- Дворцовая площадь и ёлка. Послушаете рассказы о новогодних балах во дворце
- И многое-многое другое!
А также вы:
- Узнаете о культе Рождества в дореволюционную эпоху и его забвении в Советское время
- Найдёте прототипы Мари и Фрица в семье великого князя
- Повторите путь Мари и Щелкунчика по Конфетному миру, не покидая Петербург
- Выясните, как появился на свет Дед Мороз и какие у него «импортные модификации»
в субботу в 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети 13-16 лет
|1100 ₽
|Дети 8-12 лет
|700 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малой Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 391 туриста
Меня зовут Светлана, я петербурженка в третьем поколении. Очень люблю свой город и ещё больше люблю открывать его вновь и вновь. Мой путь в искусство начался с самого детства, когдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
10 янв 2025
замечательная Рождественская экскурсия. Очень советую с детьми!
Спасибо, что вернули нас на 2 часа в детство:))
Спасибо, что вернули нас на 2 часа в детство:))
И
Ирина
4 янв 2025
Экскурсия « Щелкунчик» оказалась очень в тему новогодних праздников. Нашего гида- Светлану особенно рекомендуем группам с детьми. Взрослые и так готовы слушать, а Светлана смогла увлечь и заинтересовать детей. И не просто слушать, а и участвовать в беседе.
К
Ксения
3 янв 2025
Нам всем всё понравилось
Кирилл
31 дек 2024
Небанальная, увлекательная и при этом познавательная двухчасовая прогулка по уютным кварталам центра Петербурга. Светлана - живой и хорошо подготовленный гид - так переплела сюжет известного произведения в маршрут, что скучно
О
Ольга
30 дек 2024
Были на экскурсии группой 6 человек. Всем очень понравилось) Переплетение сюжета сказки с интересными локациями и историями Петербурга. Было интересно и познавательно) Мы заказали экскурсию в день перед спектаклем Щелкунчик, который посещали в Михайловском театре. Это оказался правильный выбор)) освежили сюжет сказки и узнали много нового.
Рекомендуем! Для Рождественского настроения - это то, что надо!
Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию!
Рекомендуем! Для Рождественского настроения - это то, что надо!
Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию!
Анастасия
25 дек 2024
На экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер с его ярмарками, гирляндами и заснеженными улицами, захватывающая история Гофмана, миллион видов щелкунчиков, театральные балетные
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
8888 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По новогоднему Петербургу на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу новогоднего Петербурга, путешествуя по его сияющим улицам и скрытым уголкам на автомобиле, наслаждаясь праздничными огнями и историями
Начало: В центе города, по согласованию с гидом
5 ноя в 20:30
6 ноя в 20:30
5334 ₽ за всё до 4 чел.