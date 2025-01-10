Новый год и Рождество — волшебное время, когда хочется перечитать любимые сказки и поверить в чудеса! Приглашаю вас отправиться на прогулку по предпраздничному Петербургу вместе с Щелкунчиком. Вы вспомните знаменитый рождественский сюжет и узнаете реальные истории из жизни города, а прекрасное архитектурное убранство превратится в театральные декорации для нашей прогулки.

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Мы полюбуемся главными достопримечательности Петербурга, вспомним сказку Гофмана и балет Чайковского. Окунёмся в праздничную атмосферу преображённого к празднику города и взглянем на него глазами Щелкунчика.

Вы увидите:

Магазин купцов Елисеевых, судьба которых связана с одной рождественской историей

Александринский театр. Вы услышите о балете, благодаря которому Щелкунчик стал знаменит, и о путанице с именами главной героини

Коты на Малой Садовой, которые сыграли важную роль в истории Петербурга и чуть было не сыграли — в сказке

Ярмарка на Манежной площади. Вы узнаете о Колбасном пире, принцессе Пирлипат и ведьме Мышильде

Пассаж. Выясните, какими сладостями традиционно лакомились на Рождество

Гостиный Двор. Поймёте, какие рождественские покупки могли бы делать герои сказки

Дворцовая площадь и ёлка. Послушаете рассказы о новогодних балах во дворце

И многое-многое другое!

А также вы:

Узнаете о культе Рождества в дореволюционную эпоху и его забвении в Советское время

Найдёте прототипы Мари и Фрица в семье великого князя

Повторите путь Мари и Щелкунчика по Конфетному миру, не покидая Петербург