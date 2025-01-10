Мои заказы

Рождественская прогулка: «Щелкунчик» в Петербурге

Расследовать причины вендетты Мышиного короля на прогулке по центральным достопримечательностям
Новый год и Рождество — волшебное время, когда хочется перечитать любимые сказки и поверить в чудеса! Приглашаю вас отправиться на прогулку по предпраздничному Петербургу вместе с Щелкунчиком.

Вы вспомните знаменитый рождественский сюжет и узнаете реальные истории из жизни города, а прекрасное архитектурное убранство превратится в театральные декорации для нашей прогулки.
5
6 отзывов
Рождественская прогулка: «Щелкунчик» в Петербурге
Рождественская прогулка: «Щелкунчик» в Петербурге
Рождественская прогулка: «Щелкунчик» в Петербурге
Ближайшие даты:
8
ноя15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Мы полюбуемся главными достопримечательности Петербурга, вспомним сказку Гофмана и балет Чайковского. Окунёмся в праздничную атмосферу преображённого к празднику города и взглянем на него глазами Щелкунчика.

Вы увидите:

  • Магазин купцов Елисеевых, судьба которых связана с одной рождественской историей
  • Александринский театр. Вы услышите о балете, благодаря которому Щелкунчик стал знаменит, и о путанице с именами главной героини
  • Коты на Малой Садовой, которые сыграли важную роль в истории Петербурга и чуть было не сыграли — в сказке
  • Ярмарка на Манежной площади. Вы узнаете о Колбасном пире, принцессе Пирлипат и ведьме Мышильде
  • Пассаж. Выясните, какими сладостями традиционно лакомились на Рождество
  • Гостиный Двор. Поймёте, какие рождественские покупки могли бы делать герои сказки
  • Дворцовая площадь и ёлка. Послушаете рассказы о новогодних балах во дворце
  • И многое-многое другое!

А также вы:

  • Узнаете о культе Рождества в дореволюционную эпоху и его забвении в Советское время
  • Найдёте прототипы Мари и Фрица в семье великого князя
  • Повторите путь Мари и Щелкунчика по Конфетному миру, не покидая Петербург
  • Выясните, как появился на свет Дед Мороз и какие у него «импортные модификации»

в субботу в 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети 13-16 лет1100 ₽
Дети 8-12 лет700 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Малой Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 391 туриста
Меня зовут Светлана, я петербурженка в третьем поколении. Очень люблю свой город и ещё больше люблю открывать его вновь и вновь. Мой путь в искусство начался с самого детства, когда
читать дальше

меня угораздило родиться в семье художника. А путь экскурсовода — более 15 лет назад в стенах Аничкова дворца, бывшей императорской резиденции. За это время я провела несчётное количество экскурсий и для детей, и для взрослых, и для иностранных гостей. Разработала цикл интерактивных образовательных программ для детей «Дворец рассказывает» в рамках городского грантового проекта. Я — постоянный участник «Культурного форума» в Санкт-Петербурге и ряда других международных проектов в этой сфере. А с недавнего времени разрабатываю и провожу свои авторские программы, на которых буду рада видеть вас, дорогие гости!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
О
Оксана
10 янв 2025
замечательная Рождественская экскурсия. Очень советую с детьми!
Спасибо, что вернули нас на 2 часа в детство:))
И
Ирина
4 янв 2025
Экскурсия « Щелкунчик» оказалась очень в тему новогодних праздников. Нашего гида- Светлану особенно рекомендуем группам с детьми. Взрослые и так готовы слушать, а Светлана смогла увлечь и заинтересовать детей. И не просто слушать, а и участвовать в беседе.
Экскурсия « Щелкунчик» оказалась очень в тему новогодних праздников. Нашего гида- Светлану особенно рекомендуем группам сЭкскурсия « Щелкунчик» оказалась очень в тему новогодних праздников. Нашего гида- Светлану особенно рекомендуем группам с
К
Ксения
3 янв 2025
Нам всем всё понравилось
Кирилл
Кирилл
31 дек 2024
Небанальная, увлекательная и при этом познавательная двухчасовая прогулка по уютным кварталам центра Петербурга. Светлана - живой и хорошо подготовленный гид - так переплела сюжет известного произведения в маршрут, что скучно
читать дальше

не будет ни детям, ни взрослым. Экскурсия очень позновательная, но при этом не душная: нас не заваливали фактами, датами, незнакомыми деятелями, а с другой стороны мы узнали много занимательных фактов: например, как связан памятник Петру с известным магазином на Невском, чей сын дед мороз, зачем прятать театр и как пропадают буквы в названиях. . Однозначно рекомендую.
З. Ы. Экскурсия была настолько увлекательной, что совсем забыл фотографировать

Небанальная, увлекательная и при этом познавательная двухчасовая прогулка по уютным кварталам центра Петербурга. Светлана - живойНебанальная, увлекательная и при этом познавательная двухчасовая прогулка по уютным кварталам центра Петербурга. Светлана - живой
О
Ольга
30 дек 2024
Были на экскурсии группой 6 человек. Всем очень понравилось) Переплетение сюжета сказки с интересными локациями и историями Петербурга. Было интересно и познавательно) Мы заказали экскурсию в день перед спектаклем Щелкунчик, который посещали в Михайловском театре. Это оказался правильный выбор)) освежили сюжет сказки и узнали много нового.
Рекомендуем! Для Рождественского настроения - это то, что надо!

Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию!
Анастасия
Анастасия
25 дек 2024
На экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер с его ярмарками, гирляндами и заснеженными улицами, захватывающая история Гофмана, миллион видов щелкунчиков, театральные балетные
читать дальше

костюмы, душещипательные истории про отмену елки. Гид прекрасно владеет материалом и умеет захватить внимание, что хочется всю дорогу спрашивать: «а что там дальше было?.. а дальше?»

100% рекомендую к посещению, особенно тем, кто приехал на праздники в Спб. Будет интересно и взрослым и детям. Благодаря экскурсии узнала много нового о привычных местах в центре города, мимо которых прохожу и даже не задумываюсь, что за ними скрываются такие истории!)

На экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер сНа экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер сНа экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер сНа экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер сНа экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер сНа экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер сНа экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер сНа экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер сНа экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер сНа экскурсии со Светланой погрузились в настоящую зимнюю сказку, в которой было всё: предновогодний Питер с

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
4 часа
1334 отзыва
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
На машине
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
8888 ₽ за всё до 4 чел.
По новогоднему Петербургу на автомобиле
На машине
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По новогоднему Петербургу на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу новогоднего Петербурга, путешествуя по его сияющим улицам и скрытым уголкам на автомобиле, наслаждаясь праздничными огнями и историями
Начало: В центе города, по согласованию с гидом
5 ноя в 20:30
6 ноя в 20:30
5334 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге