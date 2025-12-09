Мои заказы

Рождественская сказка в Смольном соборе

В нарядных интерьерах храма узнать об истории и традициях Рождества
Отвлечься от забот и ощутить то самое детское предвкушение чуда! В Смольном соборе появляется лесная красавица-ёлка, ставится вертеп — и всё вокруг помнит рождественские традиции дореволюционной России. О них я вам и расскажу.

Поговорим о девушках-смолянках, о подарках, праздничных развлечениях и тёплых пожеланиях, а ещё поразгадываем загадки.
Рождественская сказка в Смольном соборе© Анна
Рождественская сказка в Смольном соборе© Анна
Рождественская сказка в Смольном соборе© Анна

Описание экскурсии

Экскурсия пройдёт внутри Смольного собора, поэтому никакие погодные невзгоды не помешают нам волшебно провести время. Любуясь интерьерами собора, вы узнаете:

  • историю Рождества
  • как в дореволюционной России готовились к Рождеству, как его праздновали и какие подарки дарили друг другу
  • как появился главный атрибут зимних праздников — нарядная ёлка
  • чем занимались горожане в эти зимние дни
  • какие традиции дошли до наших дней
  • и конечно, как Рождество проводили воспитанницы Смольного института

Помимо любопытных фактов, вас ждут загадки, сюрпризы и активности, заряженные духом Рождества и чудес!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Я выдаю каждому индивидуальное оборудование для лучшей слышимости
  • В соборе необходимо пожертвование 100 ₽ — это включено в стоимость
  • В действующем храме женщин могут попросить покрыть голову (платок, шапка, капюшон)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1140 ₽
Дети до 12 лет760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Смольного собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 238 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Смольный собор
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Метаморфозы Смольного дворца
Погрузитесь в историю Смольного собора, где дворец стал монастырем, а затем институтом. Завершите день панорамным видом на Петербург с колокольни
Начало: Напротив собора
Завтра в 13:30
11 дек в 12:30
от 6100 ₽ за всё до 7 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Тёплая прогулка по праздничному городу - от главной ёлки до главной ярмарки
Начало: У арки Главного штаба
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
8888 ₽ за всё до 5 чел.
Рождественские традиции Петербурга
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественские традиции Петербурга
Проследить историю зимних праздников и почаёвничать в «Астории»
Начало: На Садовой улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге