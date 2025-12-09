Отвлечься от забот и ощутить то самое детское предвкушение чуда! В Смольном соборе появляется лесная красавица-ёлка, ставится вертеп — и всё вокруг помнит рождественские традиции дореволюционной России. О них я вам и расскажу.
Поговорим о девушках-смолянках, о подарках, праздничных развлечениях и тёплых пожеланиях, а ещё поразгадываем загадки.
Поговорим о девушках-смолянках, о подарках, праздничных развлечениях и тёплых пожеланиях, а ещё поразгадываем загадки.
Описание экскурсии
Экскурсия пройдёт внутри Смольного собора, поэтому никакие погодные невзгоды не помешают нам волшебно провести время. Любуясь интерьерами собора, вы узнаете:
- историю Рождества
- как в дореволюционной России готовились к Рождеству, как его праздновали и какие подарки дарили друг другу
- как появился главный атрибут зимних праздников — нарядная ёлка
- чем занимались горожане в эти зимние дни
- какие традиции дошли до наших дней
- и конечно, как Рождество проводили воспитанницы Смольного института
Помимо любопытных фактов, вас ждут загадки, сюрпризы и активности, заряженные духом Рождества и чудес!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Я выдаю каждому индивидуальное оборудование для лучшей слышимости
- В соборе необходимо пожертвование 100 ₽ — это включено в стоимость
- В действующем храме женщин могут попросить покрыть голову (платок, шапка, капюшон)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1140 ₽
|Дети до 12 лет
|760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Смольного собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 238 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 7 чел.
Метаморфозы Смольного дворца
Погрузитесь в историю Смольного собора, где дворец стал монастырем, а затем институтом. Завершите день панорамным видом на Петербург с колокольни
Начало: Напротив собора
Завтра в 13:30
11 дек в 12:30
от 6100 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Тёплая прогулка по праздничному городу - от главной ёлки до главной ярмарки
Начало: У арки Главного штаба
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
8888 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественские традиции Петербурга
Проследить историю зимних праздников и почаёвничать в «Астории»
Начало: На Садовой улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.