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Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!

5
1 отзыв
Андрей Ш.
Андрей Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Пушкин.

Гоголь.

Брамс.

Ха-Ха-ХАРМС!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • 899 ₽ за экскурсию

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Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!
Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!

Что вы увидите

  • Знаменитая площадь Искусств с видом на Русский Музей и Михайловский театр. Памятник А. С. Пушкину
  • Н. В. Гоголю
  • И. С. Тургеневу. Невский проспект
  • Дом Книги (Дом Зингера). Памятник Городовому и памятник Силам Природы (или Дырке)
  • а также дом
  • где жил Даниил Хармс
  • его графический портрет на стене
  • мемориальную доску
  • а также миниатюрный памятник Хармсу
  • недоступный широкой публике
Пройти от памятника Пушкину до памятника Хармсу и почувствовать абсурдность происходящего во вне и внутри вместе с голосом писателя и его жены, переплетающихся своей историей 📖 в городских пространствах Ленинграда — Петербурга, приглашает Театр-проект «Музыка города».
Аудио спектакль-прогулка начинается у памятника А. С. Пушкину на площади Искусств, и далее пройдет по маршруту, связанному с именем Хармса, местам, где он учился, работал и жил: от Петришуле, далее по Невскому проспекту, мимо Дома Книги (Дом Зингера), Дома Пионеров на Фонтанке, и далее на Надеждинскую улицу (ныне улица Маяковского), где жил писатель.
Вы погрузитесь в непредсказуемый и абсурдный мир смеха Хармса, увидите городские декорации, в которых происходила постановка спектакля его жизни, пройдете по местам, вдохновившим автора и поучаствуете в постановке его рассказов как актеры и авторы. Вы готовы стать абсурдистом?
Премьера аудио спектакля-прогулки «Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-Хармс!» состоялась 3 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге и была приурочена к юбилею писателя — 113 годовщине со дня рождения — 30 декабря 1905 г.
Общее время мероприятия 1 час 45 минут. Пеший маршрут около 3-х км. Участники обеспечиваются аудио-техникой, в случае дождя или ненастья — дождевиками. Спектакль-прогулка проводится в аудио формате, с ведущим. Рекомендации — одеться по погоде и захватить с собой воду, при желании.
Что входит
  • Аудио оборудование
  • карта маршрута
  • дождевики
Начало
🚩 Пл. Искусств, Мих. сквер, памятник А. С. Пушкину
Место завершения
🏁 ул. Жуковского, 18
Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!
Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!
Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!
Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!
Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС!

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Андрей Ш.
Андрей Ш.
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Андрей Ш. проводит ещё 3 экскурсии

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