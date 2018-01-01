Пройти от памятника Пушкину до памятника Хармсу и почувствовать абсурдность происходящего во вне и внутри вместе с голосом писателя и его жены, переплетающихся своей историей 📖 в городских пространствах Ленинграда — Петербурга, приглашает Театр-проект «Музыка города».

Аудио спектакль-прогулка начинается у памятника А. С. Пушкину на площади Искусств, и далее пройдет по маршруту, связанному с именем Хармса, местам, где он учился, работал и жил: от Петришуле, далее по Невскому проспекту, мимо Дома Книги (Дом Зингера), Дома Пионеров на Фонтанке, и далее на Надеждинскую улицу (ныне улица Маяковского), где жил писатель.

Вы погрузитесь в непредсказуемый и абсурдный мир смеха Хармса, увидите городские декорации, в которых происходила постановка спектакля его жизни, пройдете по местам, вдохновившим автора и поучаствуете в постановке его рассказов как актеры и авторы. Вы готовы стать абсурдистом?

Премьера аудио спектакля-прогулки «Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-Хармс!» состоялась 3 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге и была приурочена к юбилею писателя — 113 годовщине со дня рождения — 30 декабря 1905 г.

Общее время мероприятия 1 час 45 минут. Пеший маршрут около 3-х км. Участники обеспечиваются аудио-техникой, в случае дождя или ненастья — дождевиками. Спектакль-прогулка проводится в аудио формате, с ведущим. Рекомендации — одеться по погоде и захватить с собой воду, при желании.