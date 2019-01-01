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Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»

4.6
8 отзывов
Андрей Ш.
Андрей Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
На театрализованной прогулке 👣 вы не только прогуляетесь по центру Санкт-Петербурга, но и узнаете где Николай Гоголь черпал вдохновение для своих произведений.

Вместе мы пройдем по Сенной площади и Вознесенскому проспекту.

Увидим дом, в котором жил Гоголь и разворачивалось действие рассказа «Нос», а также познакомимся с главными героями его произведений.
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  • 👥Групповая
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия

  • 899 ₽ за человека

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Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»

Что вы увидите

  • Сенная площадь
  • Здание гауптвахты, где содержали под арестом Ф. М. Достоевского
  • Вознесенский проспект
  • Столярный проспект
  • Мещанская (ныне Казанская) улица
  • Гороховая и Морская (ранее ул. Гоголя)
  • Памятник Н. В. Гоголю
  • Носъ майора Ковалева
  • Дом Зверкова, в котором жил Гоголь
«Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие.. »
А с Вами происходили странные происшествия? Вы когда-нибудь теряли свой.. нос? Или Вы всегда оставались с носом?!
Театр-проект «Музыка города» совместно с кукольным театром "Картонный Дом" приглашают на прогулку-феерию по гоголевским местам, посвящённую одному из наиболее ярких примеров русской абсурдистской прозы — сатирической повести «Нос».
Вы готовы держать нос по ветру, и пройти по маршруту от Сенной площади до памятника Гоголю, узнать о том, что вдохновляло писателя, увидить Носъ майора Ковалёва и дом Зверкова, где жил сам Гоголь и собачка Меджи из «Записок сумасшедшего», а также встретить фантастических персонажей?!
Путешествие начнётся от здания гауптвахты на Сенной. Вы пройдёте по Вознесенскому проспекту, Казанской улице (бывшая Большая Мещанская), по Гороховой и Морской (бывшая Гоголя). Знакомые места позволят погрузиться в мистическую эстетику Гоголя, вспомнить его произведения и взглянуть на них по-новому.
Главная особенность прогулки в том, что вы сможете не только посмотреть на город 🏙️ глазами автора и услышать голоса его героев, но и увидеть самих персонажей в исполнении кукол театра "Картонный Дом". Мероприятие пройдёт в аудиоформате: участникам выдадут наушники и аудиозаписи, а на случай непогоды — дождевики. Интересно будет и взрослым и детям - местным жителям и гостям Санкт-Петербурга!
Премьера Литературной аудио-прогулки «Гоголь в Петербурге. Носъ» приурочена к 210 годовщине рождения писателя 01 апреля 1809 г. (по новому стилю) и состоялась 01 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге.
Общее время мероприятия 1 час 45 минут. Пеший маршрут около 3х км.
Рекомендации — одеться по погоде и захватить с собой воду, при желании
Если Вы опаздываете, предупредите нас – присоединиться к мероприятию после начала не получится!
Ждем Вас!
Что входит
  • Ведущий
  • Аудио-техника
  • Наушники
  • Карта маршрута
  • Дождевики
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Садовая ул., 37
Место завершения
🏁 Гороховая, д.1
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»

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Андрей Ш.
Андрей Ш.
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8 отзывов оставили туристы

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