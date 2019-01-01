«Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие.. »

А с Вами происходили странные происшествия? Вы когда-нибудь теряли свой.. нос? Или Вы всегда оставались с носом?!

Театр-проект «Музыка города» совместно с кукольным театром "Картонный Дом" приглашают на прогулку-феерию по гоголевским местам, посвящённую одному из наиболее ярких примеров русской абсурдистской прозы — сатирической повести «Нос».

Вы готовы держать нос по ветру, и пройти по маршруту от Сенной площади до памятника Гоголю, узнать о том, что вдохновляло писателя, увидить Носъ майора Ковалёва и дом Зверкова, где жил сам Гоголь и собачка Меджи из «Записок сумасшедшего», а также встретить фантастических персонажей?!

Путешествие начнётся от здания гауптвахты на Сенной. Вы пройдёте по Вознесенскому проспекту, Казанской улице (бывшая Большая Мещанская), по Гороховой и Морской (бывшая Гоголя). Знакомые места позволят погрузиться в мистическую эстетику Гоголя, вспомнить его произведения и взглянуть на них по-новому.

Главная особенность прогулки в том, что вы сможете не только посмотреть на город 🏙️ глазами автора и услышать голоса его героев, но и увидеть самих персонажей в исполнении кукол театра "Картонный Дом". Мероприятие пройдёт в аудиоформате: участникам выдадут наушники и аудиозаписи, а на случай непогоды — дождевики. Интересно будет и взрослым и детям - местным жителям и гостям Санкт-Петербурга!

Премьера Литературной аудио-прогулки «Гоголь в Петербурге. Носъ» приурочена к 210 годовщине рождения писателя 01 апреля 1809 г. (по новому стилю) и состоялась 01 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге.

Общее время мероприятия 1 час 45 минут. Пеший маршрут около 3х км.

Рекомендации — одеться по погоде и захватить с собой воду, при желании

Если Вы опаздываете, предупредите нас – присоединиться к мероприятию после начала не получится!

Ждем Вас!