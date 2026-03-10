О Ольга Экскурсия очень понравилась! Спасибо организаторам)) Прекрасный гид Анастасия!!!

Рекомендую!

Если когда-нибудь вернусь в Питер, обязательно возьму экскурсию именно у вас!

И Ирина В Пушкино я была 2 раза. С гидом намного интереснее. Очень много интересного услышали о парках, о Екатерининском дворце. Все прошло очень хорошо, мы довольны.

М Марина Великолепный дворец, экскурсия очень живая, интересная. Отдельное спасибо гиду Даниилу за его увлекательный рассказ, после таких экскурсий хочется возвращаться в Петербург еще много раз.

Е Елена Доброго времени суток! Были на экскурсии в Екатерининском дворце. Автобус у нас на группу не набрали, и гид нас пранз на собственной машине, так как нас было четверо. Получилась индивидуальная экскурсия! Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему гиду Руслану, за внимание, шикарное знание истории, и юмор! Всё очень понравилось, спасибо огромное.

Е Екатерина Отличный день! Прекрасная экскурсия! Самый душевный гид - Даниил!

Чёткая организация процесса. Интересный путевой рассказ. Даня читал нам стихи!

Поездка прошла на УРА!

М Марина Посетили вдохновляющую экскурсию в Пушкин. Нашему взгляду предстали завораживающие зимние пейзажи парка и парадное убранство Екатерининского дворца. Экскурсовод Даниил заслуживает отдельной похвалы: увлекательно, ненавящево и профессионально провел с нами этот день. Единственный минус - это недостаточно свободного времени на осмотр парка. Очень хотелось хотя бы час, что бы неспешно побыть в таком прекрасном месте наедине с собой и историей.

К Константин Отлично организованная экскурсия, прекрасный экскурсовод

О ОЛЬГА Экскурсию отменили за полтора часа до ее начала! Без уважительной причины! Не набрали полный автобус и решили отменить! Отвратительно! Не рекомендую!

Т Татьяна Организовано все четко, менеджеры на связи и готовы ответить за а любые вопросы. Экскурсовод Любовь очень интересно провела экскурсию, все было просто здорово.

Т Татьяна Понравилось все:от организации до сопровождения и гидов. Спасибо Вам за все

А Анна Я не посетила экскурсию тк не сиогла приобрести билеты, нет никакой информационной поддержки.

Не советую брать билеты в вашей фирме.

Е Евгения Красивейший дворец, парк дворцовый, великолепная работа по восстановлению янтарной комнаты. Изумительный гид во дворце.

Экскурсия организована очень хорошо. Спасибо!

А Анна Замечательная экскурсия. Сомневались стоит ли ехать во дворец зимой! но!! ни разу не пожалели, невероятно красиво! отдельное спасибо гиду, у нас была гид Любовь, очень интересно рассказывает! однозначно рекомендую

Н Наталья читать дальше В Царском селе гид Виктор просто завёл нас в магазины для покупки сувениров, а после - во дворец. Где заявленная часть экскурсии по парковому комплексу??? На обратном пути вместо заявленного коллективного похода в Феодоровский собор, гид предложил желающим самостоятельно дойти до храма, и опять ни какой исторической информации. Сам сидел в автобусе. Осталось неприятное впечатление, что мы заплатили за трансфер и билеты на самый короткий музейный маршрут, при чем ооочень переплатили. Это скорее коммерческая поездка, а не экскурсия. Гид не имел специального жетона, (видимо о государственной аккредитации речи не шло) по этому и информация в процессе поездки о городе была скудной.