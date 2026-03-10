Откройте для себя Царское Село – блистательную летнюю резиденцию российских императоров! Наша автобусная экскурсия в Пушкин – это уникальная возможность увидеть Екатерининский дворец, знаменитую Янтарную комнату и ощутить атмосферу вдохновения, которая царила в этом месте во времена Пушкина и других великих поэтов.
Описание экскурсииРоскошные дворцы и прекрасные парки Вы пройдете по роскошным залам дворца, восхищаясь искусством архитекторов, живописцев и скульпторов, и узнаете историю создания знаменитой Янтарной комнаты, ставшей настоящим символом Царского Села. А затем вы прогуляетесь по тенистым аллеям Екатерининского парка, наслаждаясь красотой пейзажей и вспоминая стихи Пушкина. Это не просто экскурсия, а погружение в атмосферу вдохновения и великолепия! Представьте себя гостем императорского двора, прогуливающимся по роскошным залам Екатерининского Дворца и восхищающимся загадочным сиянием Янтарной комнаты. Эта автобусная экскурсия в Пушкин — ваш шанс прикоснуться к истории, ощутить дух эпохи и открыть для себя место, где рождались шедевры русской литературы. Мы приглашаем вас в мир, где каждый камень дышит историей, где роскошь переплетается с поэзией, а величие прошлого оживает на ваших глазах. Вы узнаете о судьбе Екатерининского дворца, о тайнах Янтарной комнаты и о тех, кто создавал эту неповторимую красоту.
- Тишина и уважение: Во время рассказа экскурсовода просим соблюдать тишину и не мешать другим участникам наслаждаться экскурсией.
- Напитки и еда: Употребление горячих и алкогольных напитков в автобусе запрещено. Допускается употребление бутилированной воды или легких закусок (печенье, фрукты), не создающих мусор.
- Пунктуальность: Пожалуйста, возвращайтесь в автобус вовремя на остановках, чтобы не задерживать всю группу. Время каждой остановки будет объявлено экскурсоводом.
- Чистота: Пожалуйста, поддерживайте чистоту в автобусе и не оставляйте после себя мусор.
- Безопасность: Во время движения автобуса просим оставаться на своих местах и пристегивать ремни безопасности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Екатерининском дворце: Янтарную комнату, парадную лестницу, Большой зал, картинные галереи, личные покои императриц
- В Екатерининском парке: Камеронову галерею, Большой пруд, Мраморный мост, Грот
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Входные билеты во дворец и парк
- Посещение Янтарной комнаты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
Завершение: Казанский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Необходимо иметь с собой паспорт и документы, подтверждающие льготы (при наличии)
- Для вашего комфорта и уважения к другим участникам группы, просим вас ознакомиться и соблюдать следующие правила в автобусе:
- Тишина и уважение: Во время рассказа экскурсовода просим соблюдать тишину и не мешать другим участникам наслаждаться экскурсией
- Напитки и еда: Употребление горячих и алкогольных напитков в автобусе запрещено. Допускается употребление бутилированной воды или легких закусок (печенье, фрукты), не создающих мусор
- Пунктуальность: Пожалуйста, возвращайтесь в автобус вовремя на остановках, чтобы не задерживать всю группу. Время каждой остановки будет объявлено экскурсоводом
- Чистота: Пожалуйста, поддерживайте чистоту в автобусе и не оставляйте после себя мусор
- Безопасность: Во время движения автобуса просим оставаться на своих местах и пристегивать ремни безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 154 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
10 мар 2026
Экскурсия очень понравилась! Спасибо организаторам)) Прекрасный гид Анастасия!!!
Рекомендую!
Если когда-нибудь вернусь в Питер, обязательно возьму экскурсию именно у вас!
Рекомендую!
Если когда-нибудь вернусь в Питер, обязательно возьму экскурсию именно у вас!
Ирина
8 мар 2026
В Пушкино я была 2 раза. С гидом намного интереснее. Очень много интересного услышали о парках, о Екатерининском дворце. Все прошло очень хорошо, мы довольны.
Марина
7 мар 2026
Великолепный дворец, экскурсия очень живая, интересная. Отдельное спасибо гиду Даниилу за его увлекательный рассказ, после таких экскурсий хочется возвращаться в Петербург еще много раз.
Елена
3 мар 2026
Доброго времени суток! Были на экскурсии в Екатерининском дворце. Автобус у нас на группу не набрали, и гид нас пранз на собственной машине, так как нас было четверо. Получилась индивидуальная экскурсия! Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему гиду Руслану, за внимание, шикарное знание истории, и юмор! Всё очень понравилось, спасибо огромное.
Екатерина
26 фев 2026
Отличный день! Прекрасная экскурсия! Самый душевный гид - Даниил!
Чёткая организация процесса. Интересный путевой рассказ. Даня читал нам стихи!
Поездка прошла на УРА!
Чёткая организация процесса. Интересный путевой рассказ. Даня читал нам стихи!
Поездка прошла на УРА!
Марина
26 фев 2026
Посетили вдохновляющую экскурсию в Пушкин. Нашему взгляду предстали завораживающие зимние пейзажи парка и парадное убранство Екатерининского дворца. Экскурсовод Даниил заслуживает отдельной похвалы: увлекательно, ненавящево и профессионально провел с нами этот день. Единственный минус - это недостаточно свободного времени на осмотр парка. Очень хотелось хотя бы час, что бы неспешно побыть в таком прекрасном месте наедине с собой и историей.
Константин
18 фев 2026
Отлично организованная экскурсия, прекрасный экскурсовод
ОЛЬГА
17 фев 2026
Экскурсию отменили за полтора часа до ее начала! Без уважительной причины! Не набрали полный автобус и решили отменить! Отвратительно! Не рекомендую!
Татьяна
16 фев 2026
Организовано все четко, менеджеры на связи и готовы ответить за а любые вопросы. Экскурсовод Любовь очень интересно провела экскурсию, все было просто здорово.
Татьяна
13 фев 2026
Понравилось все:от организации до сопровождения и гидов. Спасибо Вам за все
Анна
8 фев 2026
Я не посетила экскурсию тк не сиогла приобрести билеты, нет никакой информационной поддержки.
Не советую брать билеты в вашей фирме.
Не советую брать билеты в вашей фирме.
Евгения
1 фев 2026
Красивейший дворец, парк дворцовый, великолепная работа по восстановлению янтарной комнаты. Изумительный гид во дворце.
Экскурсия организована очень хорошо. Спасибо!
Экскурсия организована очень хорошо. Спасибо!
Анна
28 янв 2026
Замечательная экскурсия. Сомневались стоит ли ехать во дворец зимой! но!! ни разу не пожалели, невероятно красиво! отдельное спасибо гиду, у нас была гид Любовь, очень интересно рассказывает! однозначно рекомендую
Наталья
27 янв 2026
Это скорее коммерческая поездка, а не экскурсия. Гид не имел специального жетона, (видимо о государственной аккредитации речи не шло) по этому и информация в процессе поездки о городе была скудной.
Татьяна
26 янв 2026
Замечательная поездка,морская столица- вы лучшие. Рекомендую!
