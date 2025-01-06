Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по самым значимым местам Александра Сергеевича Пушкина.
Вы не только насладитесь живописными видами города, но и узнаете много нового о жизни поэта, его окружении и эпохе. А также увидите те самые виды, которые вдохновляли Пушкина на создание бессмертных произведений.
Вы не только насладитесь живописными видами города, но и узнаете много нового о жизни поэта, его окружении и эпохе. А также увидите те самые виды, которые вдохновляли Пушкина на создание бессмертных произведений.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Я хочу рассказать, каким многогранным человеком был Пушкин! Вы услышите, как менялись его взгляды и как эти изменения отражались в произведениях. Узнаете, каким образом Александр Сергеевич обогатил русский язык, сделав его более гибким и выразительным. Поговорим о его чувствах: любви, переживаниях, вдохновении. И о том, что двигало поэтом, какие идеи и идеалы были для него важны.
Вы увидите:
- Спасо-Конюшенную церковь: 1 февраля 1837 года здесь состоялось отпевание Александра Пушкина
- Дом на набережной реки Мойки, 12: обсудим последние годы жизни Пушкина, его семью и окружение
- Строгановский дворец: поэт посещал балы, даваемые здесь семейством Строгановых
- Кондитерская «Вольф и Беранже»: сюда Александр Сергеевич заглянул перед своей последней дуэлью
- Набережная, по которой Пушкин любил гулять и любоваться видом на Неву
- Дом Лавалей: поэт бывал здесь на балах и приёмах
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1998 ₽
|Дети 8-18 лет
|999 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Конюшенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 78 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
6 янв 2025
Нам было не скучно. Занимательно следовать по местам, которые связаны со столь известным человеком, соприкасаться с историей. Татьяна приятный гид
Е
Екатерина
9 дек 2024
Сегодня с Татьяной мы отправились на замечательную экскурсию, посвященную жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Это было просто удивительно! Её рассказ был настолько увлекательным, что создавалось ощущение, будто она знала поэта и его семью лично.
Мы погрузились в историю, открывая для себя не только творчество, но и личную жизнь поэта. Она так ярко и эмоционально передавала атмосферу той эпохи!
Рекомендуем к посещению!
Мы погрузились в историю, открывая для себя не только творчество, но и личную жизнь поэта. Она так ярко и эмоционально передавала атмосферу той эпохи!
Рекомендуем к посещению!
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