11 часов
Групповая
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
3 500₽ за человека
1.5 часа
Аудиогид
Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
Начало: У памятника Петру 1 возле Михайловского замка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС
Начало: Пл. Искусств, Мих. сквер, памятник А.С. Пушкину
Расписание: По расписанию и по договоренности в удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 999₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 июля 2024Очень неудобный автобус. Дорога - мучение.
- ЕЕлена22 июля 2024Была прекрасная экскурсия! Гид Андрей-просто мастер своего дела! Все было построено без лишней информации, все локонично и по теме. Столько
- ЕЕкатерина5 ноября 2023Очень крутой квест-экскурсия! Необычный формат. Прошли достаточно большое расстояние, но совсем не устали, так как слушали интересный рассказ с театральными элементами (представлением). Много нового узнали, побывали на месте съемок фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», увидели не туристический Питер. Рекомендую!
- ААнастасия1 августа 2023Нос - самый лучший! Но клоун, конь и другие актеры тоже на высоте! А еще узнали много нового и прогулялись по прекрасному Петербургу. Спасибо хорошей погоде и организаторам!
- ИИлья1 августа 2023Отличная атмосферная экскурсия. Узнали много нового и нужного: слоняться и офонареть!)) Идите - в жизни пригодиться)) Да и конечно дети были в восторге от клоуна!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Михайловский театр»
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