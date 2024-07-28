Михайловский театр – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Михайловский театр» в Санкт-Петербурге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
На автобусе
211 отзывов
11 часов
Групповая
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
3 500 за человека
Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Аудиогид
Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
Начало: У памятника Петру 1 возле Михайловского замка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за человека
Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС
Начало: Пл. Искусств, Мих. сквер, памятник А.С. Пушкину
Расписание: По расписанию и по договоренности в удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 999 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 июля 2024
    Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
    Очень неудобный автобус. Дорога - мучение.
  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
    Была прекрасная экскурсия! Гид Андрей-просто мастер своего дела! Все было построено без лишней информации, все локонично и по теме. Столько
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    энергии и желания донести, как можно больше информации. Интиллигентно, тонко, с юмором, с уважением к группе, просто прекрасно. Спасибо за доставленные удовольствие!

  • Е
    Екатерина
    5 ноября 2023
    Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
    Очень крутой квест-экскурсия! Необычный формат. Прошли достаточно большое расстояние, но совсем не устали, так как слушали интересный рассказ с театральными элементами (представлением). Много нового узнали, побывали на месте съемок фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», увидели не туристический Питер. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    1 августа 2023
    Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
    Нос - самый лучший! Но клоун, конь и другие актеры тоже на высоте! А еще узнали много нового и прогулялись по прекрасному Петербургу. Спасибо хорошей погоде и организаторам!
  • И
    Илья
    1 августа 2023
    Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
    Отличная атмосферная экскурсия. Узнали много нового и нужного: слоняться и офонареть!)) Идите - в жизни пригодиться)) Да и конечно дети были в восторге от клоуна!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Михайловский театр»

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  1. Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
  2. Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
  3. Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-ХАРМС
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Михайловский театр" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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