А Алексей Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо Очень неудобный автобус. Дорога - мучение.

Е Елена Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо читать дальше энергии и желания донести, как можно больше информации. Интиллигентно, тонко, с юмором, с уважением к группе, просто прекрасно. Спасибо за доставленные удовольствие! Была прекрасная экскурсия! Гид Андрей-просто мастер своего дела! Все было построено без лишней информации, все локонично и по теме. Столько

Е Екатерина Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя Очень крутой квест-экскурсия! Необычный формат. Прошли достаточно большое расстояние, но совсем не устали, так как слушали интересный рассказ с театральными элементами (представлением). Много нового узнали, побывали на месте съемок фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», увидели не туристический Питер. Рекомендую!

А Анастасия Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя Нос - самый лучший! Но клоун, конь и другие актеры тоже на высоте! А еще узнали много нового и прогулялись по прекрасному Петербургу. Спасибо хорошей погоде и организаторам!