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Рассказы необычных памятников

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4 отзыва
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Санкт-Петербурга
Если вы устали от традиционных туристических маршрутов и уже 1000 раз прошли мимо памятника Петру I, то эта экскурсия ⛳ для вас.

Я покажу самые необычные памятники города и расскажу как они связаны с историей 📖 города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Рассказы необычных памятников
Рассказы необычных памятников

Что вы увидите

  • Петербургский ангел
  • памятник доброй собаке Гаврюше
  • и много другое.
Санкт-Петербург — потрясающий город 🏙️, он всегда будет удивлять своих гостей и жителей чем-то новым и неизведанным.
Всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов вы найдете самые необычные памятники Петербурга. Они помогут вам узнать о тех страницах истории 📖 города, которые редко затрагиваются на стандартных экскурсиях. Напомнят о жителях, вложивших часть своей души в этот город. Расскажут вам о тех, кто освобождал эти земли, стоя по колено в крови, и о тех, кто, рискуя жизнью, защищал осажденный город.
Вы посетите несколько исторических районов, а история берегов Невы начнется не с основания Санкт-Петербурга, а с 1609 года, и, пройдя через века, вы окажетесь в современном мегаполисе.
Вы вспомните забытого гения, встретите четырех ангелов, почти столетнего старца и даже собачку, которая исполняет добрые и хорошие желания. Часть остановок будет посвящена тяжелейшему испытанию, которое вынес наш город – Блокаде Ленинграда. Необычные памятники помогут нам поговорить и на эту непростую тему.
Вы увидите, какие прекрасные достопримечательности 🏛️ украшали городские улицы и как они были уничтожены.
Полуторачасовая прогулка 👣 обязательно откроет вам новые места и дополнит знания 🎓 по истории Петербурга.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные затраты
Начало
🚩 метро "Технологический институт", ул Бронницкая, 1
Место завершения
🏁 Станция метро "Звенигородская"
Рассказы необычных памятников
Рассказы необычных памятников
Рассказы необычных памятников
Рассказы необычных памятников
Рассказы необычных памятников
Рассказы необычных памятников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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4 отзыва оставили туристы

Дмитрий К. проводит ещё 6 экскурсий

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