Санкт-Петербург — потрясающий город 🏙️, он всегда будет удивлять своих гостей и жителей чем-то новым и неизведанным.

Всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов вы найдете самые необычные памятники Петербурга. Они помогут вам узнать о тех страницах истории 📖 города, которые редко затрагиваются на стандартных экскурсиях. Напомнят о жителях, вложивших часть своей души в этот город. Расскажут вам о тех, кто освобождал эти земли, стоя по колено в крови, и о тех, кто, рискуя жизнью, защищал осажденный город.

Вы посетите несколько исторических районов, а история берегов Невы начнется не с основания Санкт-Петербурга, а с 1609 года, и, пройдя через века, вы окажетесь в современном мегаполисе.

Вы вспомните забытого гения, встретите четырех ангелов, почти столетнего старца и даже собачку, которая исполняет добрые и хорошие желания. Часть остановок будет посвящена тяжелейшему испытанию, которое вынес наш город – Блокаде Ленинграда. Необычные памятники помогут нам поговорить и на эту непростую тему.

Вы увидите, какие прекрасные достопримечательности 🏛️ украшали городские улицы и как они были уничтожены.

Полуторачасовая прогулка 👣 обязательно откроет вам новые места и дополнит знания 🎓 по истории Петербурга.