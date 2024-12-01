Приглашаю вас на прогулку по сердцу Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости.
С этой точки началось строительство и развитие города, впоследствии получившего прозвище «Северная Венеция». Вы увидите Комендантскую пристань и памятник Петру I, посетите тюрьму Трубецкого бастиона. Узнаете, каких узников здесь содержали и почему крепость называли парижской Бастилией.
С этой точки началось строительство и развитие города, впоследствии получившего прозвище «Северная Венеция». Вы увидите Комендантскую пристань и памятник Петру I, посетите тюрьму Трубецкого бастиона. Узнаете, каких узников здесь содержали и почему крепость называли парижской Бастилией.
Описание экскурсии
- Иоанновский мост — первый мост, построенный в нашем городе.
- Петровские ворота — единственные триумфальные ворота, сохранившиеся со времён Петра I.
- Инженерный и комендантский дома, построенные по образцу, созданному Доменико Трезини.
- Памятник Петру I авторства Петра Шемякина. Для создания головы Шемякин использовал копию прижизненной гипсовой маски императора.
- Комендантская пристань — единственный выход к Неве с территории крепости.
- Нарышкин бастион. Здесь на флагшточной башне развевается флаг, и каждый день ровно в 12:00 даётся полуденный выстрел из пушки.
- Тюрьма Трубецкого бастиона для политических заключённых. Самая охраняемая тюрьма императорской России.
- Петропавловский собор — усыпальница дома Романовых.
Вы узнаете:
- Какие легенды окружают крепость с момента её основания.
- Что означает термин «образцовые дома» и для кого их строили.
- Как содержали узников в тюрьме Трубецкого бастиона и какие методы психологического давления на них оказывались.
- Как звали самых знаменитых узников Петропавловской крепости, которую иностранные гости сравнивали с парижской Бастилией.
- Кто из императоров не захоронен в усыпальнице Петропавловского собора.
- Почему церковь не признала останки последней императорской семьи подлинными.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается посещение музея на территории крепости. Необходимо приобрести билет на сайте либо в кассе. Стоимость — 1000 ₽ для взрослых, 550 ₽ для школьников и студентов, 450 ₽ для пенсионеров. Есть возможность оплатить билет Пушкинской картой.
- Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет.
- На территории крепости мы посещаем тюрьму Трубецкого бастиона и Петропавловский собор.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1425 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 41 туриста
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
1 дек 2024
Хочу сказать большое спасибо Татьяне за замечательную экскурсию! Очень хорошо структурирован материал, прекрасно укомплектован по времени, и очень интересно слушать рассказ! Обязательно берите экскурсию у Татьяны, будете довольны!
Наталья
30 ноя 2024
Хочу поблагодарить Татьяну за интересную и увлекательную экскурсию по Петропавловской крепости!
Было интересно и увлекательно🤗
Эпизоды из жизни российских государей и их семей никого не оставят равнодушным.
История строительства крепости и её дальнейшей перестройки, жизни внутри очень интересна.
Рекомендую!
Было интересно и увлекательно🤗
Эпизоды из жизни российских государей и их семей никого не оставят равнодушным.
История строительства крепости и её дальнейшей перестройки, жизни внутри очень интересна.
Рекомендую!
С
Сергей
18 ноя 2024
Спасибо Татьяне за экскурсию. Время пролетело незаметно. Отличный рассказчик, грамотно выбран маршрут. Если возникали вопросы, сразу получал ответ. Рекомендую.
Г
Галина
31 окт 2024
Экскурсия оставила у нас исключительно положительные впечатления, даже несмотря на дождливую погоду! Это место, пропитанное историей и атмосферой. Прогулка по крепости позволяет насладиться не только архитектурой, но и благодаря потрясающими
Н
Наталья
30 окт 2024
Экскурсия на отлично! 👍🙌
Материал структурирован, понятен. Экскурсовод ответила на все интересующие вопросы, а вопросов об истории Санкт-Петербурга и сердца города - Петропавловской крепости было не мало!
В то же время time
Материал структурирован, понятен. Экскурсовод ответила на все интересующие вопросы, а вопросов об истории Санкт-Петербурга и сердца города - Петропавловской крепости было не мало!
В то же время time
К
Крук
28 окт 2024
Спасибо Большое Татьяна. Вы Молодец и Профессионал. Легко и Подробно.
Г
Галина
7 окт 2024
Очень понравилась экскурсия,которую проводила Татьяна. Грамотно, интересно, познавательно рассказала об истории создания крепости. Узнала много нового о Петре первом, узниках крепости. Спасибо доброжелательному и любознательному гиду.
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