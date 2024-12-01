Обзорная экскурсия по Петропавловской крепости

Открыть тайны старейшего памятника архитектуры Северной столицы
Приглашаю вас на прогулку по сердцу Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости.

С этой точки началось строительство и развитие города, впоследствии получившего прозвище «Северная Венеция». Вы увидите Комендантскую пристань и памятник Петру I, посетите тюрьму Трубецкого бастиона. Узнаете, каких узников здесь содержали и почему крепость называли парижской Бастилией.
5
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия по Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия по Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
23
дек29
дек10
янв19
янв29
янв4
фев18
фев
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

  • Иоанновский мост — первый мост, построенный в нашем городе.
  • Петровские ворота — единственные триумфальные ворота, сохранившиеся со времён Петра I.
  • Инженерный и комендантский дома, построенные по образцу, созданному Доменико Трезини.
  • Памятник Петру I авторства Петра Шемякина. Для создания головы Шемякин использовал копию прижизненной гипсовой маски императора.
  • Комендантская пристань — единственный выход к Неве с территории крепости.
  • Нарышкин бастион. Здесь на флагшточной башне развевается флаг, и каждый день ровно в 12:00 даётся полуденный выстрел из пушки.
  • Тюрьма Трубецкого бастиона для политических заключённых. Самая охраняемая тюрьма императорской России.
  • Петропавловский собор — усыпальница дома Романовых.

Вы узнаете:

  • Какие легенды окружают крепость с момента её основания.
  • Что означает термин «образцовые дома» и для кого их строили.
  • Как содержали узников в тюрьме Трубецкого бастиона и какие методы психологического давления на них оказывались.
  • Как звали самых знаменитых узников Петропавловской крепости, которую иностранные гости сравнивали с парижской Бастилией.
  • Кто из императоров не захоронен в усыпальнице Петропавловского собора.
  • Почему церковь не признала останки последней императорской семьи подлинными.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается посещение музея на территории крепости. Необходимо приобрести билет на сайте либо в кассе. Стоимость — 1000 ₽ для взрослых, 550 ₽ для школьников и студентов, 450 ₽ для пенсионеров. Есть возможность оплатить билет Пушкинской картой.
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет.
  • На территории крепости мы посещаем тюрьму Трубецкого бастиона и Петропавловский собор.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1425 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Школьники750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
1 дек 2024
Хочу сказать большое спасибо Татьяне за замечательную экскурсию! Очень хорошо структурирован материал, прекрасно укомплектован по времени, и очень интересно слушать рассказ! Обязательно берите экскурсию у Татьяны, будете довольны!
Наталья
30 ноя 2024
Хочу поблагодарить Татьяну за интересную и увлекательную экскурсию по Петропавловской крепости!
Было интересно и увлекательно🤗
Эпизоды из жизни российских государей и их семей никого не оставят равнодушным.
История строительства крепости и её дальнейшей перестройки, жизни внутри очень интересна.
Рекомендую!
Хочу поблагодарить Татьяну за интересную и увлекательную экскурсию по Петропавловской крепости!Хочу поблагодарить Татьяну за интересную и увлекательную экскурсию по Петропавловской крепости!Хочу поблагодарить Татьяну за интересную и увлекательную экскурсию по Петропавловской крепости!Хочу поблагодарить Татьяну за интересную и увлекательную экскурсию по Петропавловской крепости!Хочу поблагодарить Татьяну за интересную и увлекательную экскурсию по Петропавловской крепости!Хочу поблагодарить Татьяну за интересную и увлекательную экскурсию по Петропавловской крепости!Хочу поблагодарить Татьяну за интересную и увлекательную экскурсию по Петропавловской крепости!Хочу поблагодарить Татьяну за интересную и увлекательную экскурсию по Петропавловской крепости!
С
18 ноя 2024
Спасибо Татьяне за экскурсию. Время пролетело незаметно. Отличный рассказчик, грамотно выбран маршрут. Если возникали вопросы, сразу получал ответ. Рекомендую.
Спасибо Татьяне за экскурсию. Время пролетело незаметно. Отличный рассказчик, грамотно выбран маршрут. Если возникали вопросы, сразуСпасибо Татьяне за экскурсию. Время пролетело незаметно. Отличный рассказчик, грамотно выбран маршрут. Если возникали вопросы, сразуСпасибо Татьяне за экскурсию. Время пролетело незаметно. Отличный рассказчик, грамотно выбран маршрут. Если возникали вопросы, сразу
Г
31 окт 2024
Экскурсия оставила у нас исключительно положительные впечатления, даже несмотря на дождливую погоду! Это место, пропитанное историей и атмосферой. Прогулка по крепости позволяет насладиться не только архитектурой, но и благодаря потрясающими
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знаниям Татьяны, окунуться в историю Российской империи.
Экскурсия была очень познавательной. Татьяна показала себя настоящим профессионалом: она поведала увлекательные факты о истории крепости, ее значении для Санкт-Петербурга, о жизни людей, которые здесь "жили".
В целом, я настоятельно рекомендую данную экскурсию!!!

Н
30 окт 2024
Экскурсия на отлично! 👍🙌
Материал структурирован, понятен. Экскурсовод ответила на все интересующие вопросы, а вопросов об истории Санкт-Петербурга и сердца города - Петропавловской крепости было не мало!
В то же время time
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management на ура - всё успели и остались с массой новой информации и положительных эмоций. 🥳
Присоединяйтесь к Татьяне!
Не пожалеете. 👌
Думаю, сами не раз ещё обратимся к экскурсоводу за новыми впечатлениями о культурной столице. ♥️

К
28 окт 2024
Спасибо Большое Татьяна. Вы Молодец и Профессионал. Легко и Подробно.
Спасибо Большое Татьяна. Вы Молодец и Профессионал. Легко и Подробно.Спасибо Большое Татьяна. Вы Молодец и Профессионал. Легко и Подробно.Спасибо Большое Татьяна. Вы Молодец и Профессионал. Легко и Подробно.Спасибо Большое Татьяна. Вы Молодец и Профессионал. Легко и Подробно.Спасибо Большое Татьяна. Вы Молодец и Профессионал. Легко и Подробно.Спасибо Большое Татьяна. Вы Молодец и Профессионал. Легко и Подробно.
Г
7 окт 2024
Очень понравилась экскурсия,которую проводила Татьяна. Грамотно, интересно, познавательно рассказала об истории создания крепости. Узнала много нового о Петре первом, узниках крепости. Спасибо доброжелательному и любознательному гиду.

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