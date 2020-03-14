60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Авторский маршрут и нетривиальный способ узнать Петербург

Вы встретите литературных героев, сказочных и мифических персонажей, а также исторических личностей которые вложили часть своей души в Петербург. Некоторые остановки будут посвящены тяжелейшему испытанию, которое вынес наш город – Блокаде Ленинграда. Вы посетите несколько исторических районов, мой рассказ начнется с заселения берегов Невы, основания Санкт-Петербурга и его развития, а закончится современностью. Кроме того, я покажу вам особые места, где можно загадывать желания, и не сомневайтесь – самые заветные из них обязательно сбудутся!

Не Чижик-Пыжик

«Необычные памятники Петербурга» — это не Чижик-Пыжик, а взгляд через необычные достопримечательности на те страницы истории, которые затрагиваются на стандартных экскурсиях крайне редко. Мы погорим о пожилых людях, об искажении истории, утраченных храмах, настоящих героях и забытых гениях.

В результате необычные достопримечательности откроют вам новые главы истории Санкт-Петербурга, а многие из посещенных мест останутся приятными воспоминаниями.

Прогулка является автомобильным вариантом пешеходной экскурсии О чем говорят памятники