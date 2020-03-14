60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История города через малоизвестные достопримечательности в автомобильной экскурсии

Dmitriy
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Dmitriy – ваш гид
В прохладной тени садов, на стенах зданий, в мрачной глубине дворов-колодцев, а иногда и на центральных городских улицах, всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов вы найдете самые необычные Петербургские памятники и откроете новый способ знакомства с городом.
4400 ₽
3740 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Технологический Институт
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии60 отзывов
4.95
Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга

Что вас ожидает

Авторский маршрут и нетривиальный способ узнать Петербург
Вы встретите литературных героев, сказочных и мифических персонажей, а также исторических личностей которые вложили часть своей души в Петербург. Некоторые остановки будут посвящены тяжелейшему испытанию, которое вынес наш город – Блокаде Ленинграда. Вы посетите несколько исторических районов, мой рассказ начнется с заселения берегов Невы, основания Санкт-Петербурга и его развития, а закончится современностью. Кроме того, я покажу вам особые места, где можно загадывать желания, и не сомневайтесь – самые заветные из них обязательно сбудутся!

Не Чижик-Пыжик
«Необычные памятники Петербурга» — это не Чижик-Пыжик, а взгляд через необычные достопримечательности на те страницы истории, которые затрагиваются на стандартных экскурсиях крайне редко. Мы погорим о пожилых людях, об искажении истории, утраченных храмах, настоящих героях и забытых гениях.

В результате необычные достопримечательности откроют вам новые главы истории Санкт-Петербурга, а многие из посещенных мест останутся приятными воспоминаниями.

Прогулка является автомобильным вариантом пешеходной экскурсии О чем говорят памятники

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с остановками. Такой формат позволяет не бояться переменчивой питерской погоды.
  • Начало маршрута у станции метро «Технологический институт», окончание на «Горьковской»
  • Экскурсию возможно провести и для группы от 4 до 10 путешественников на комфортабельных минивэнах или микроавтобусах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании)
  • На автомобиле бизнес-класса экскурсия возможна только при предварительном бронировании
Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Технологический Институт.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitriy
Dmitriy
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.
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60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Васильева
14 марта 2020
Шикарная экскурсия, встреча комфортное передвижение, ответы на все вопросы, глубокие знания материала
11 марта 2020
10 марта 2020 г. мы были на потрясающей экскурсии "Необычные памятники Петербурга".
Дмитрий - великолепный рассказчик, который очень любит свой город и хорошо знает его историю.
Экскурсия была на автомобиле и продолжалась два часа, которые прошли совсем незаметно.
И было немного нежности, немного патриотизма, немного войны, немного истории и много - много любви к городу и его людям.
Дмитрию огромная благодарность за чудесный день!!!
26 января 2020
Были на экскурсии с гидом Дмитрием. Всё вытягивала личность самого гида - молодой человек позитивен, с хорошей подачей материала, быстро ориентируется, умеет удержать внимание, выстраивает двухсторонние коммуникации: такая экскурсия - семинар. Объектов для автоэкскурсии маловато и все они общедоступные, т.е. можно и самому всё обойти (некоторые авторские экскурсии - про необычные дворы и крыши, к примеру, предполагают проникновение в места с ограниченным доступом, который тебе предоставляет экскурсовод), но без машины с продуманным маршрутом так быстро всё, конечно, не получится. Можно ещё высказать пожелание: уж если зарабатываете на этом - озаботьтесь удобством экскурсантов (и своим тоже) - демонстрируйте иллюстрации не на замусоленных лисах А4 и маленьком экране смартфона, а на экране планшета). Понравилась "социальная составляющая" в конце экскурсии (спойлеров кидать не буду) - никогда раньше такого не встречал.
17 января 2020
Все прекрасно. Спасибо за увлекательную экскурсию.
30 декабря 2019
Дмитрий - замечательный гид! Экскурсия интересная, эмоциональная и небанальная. Особый плюс экскурсии - теплая машина )
30 декабря 2019
Отличная экскурсия! Дмитрий рассказывает все легко, интересно и очень вовлеченно! Очень приятно общаться с человеком любящим историю своего города, историю его жителей и переживающим за будущее любимого города. Буду рекомендовать друзьям обязательно!
25 ноября 2019
Были на экскурсии 24/11/19г. Прекрасно провели время! Большое спасибо Дмитрию!!! Все было замечательно и интересно!! Обязательно порекомендуем друзьям!!!
25 ноября 2019
Заказывали 2 экскурсии у Дмитрия: Страшные истории Петербурга и Необычные памятники Петербурга. Дмитрий потрясающе рассказывает, все истории увлекательны и интересны. Петербург был показан с иного ракурса, его обратная сторона. Дмитрий очень хорошо знает историю своего города, при этом постоянно старается найти какие то новые интересные факты, с первых минут становится ясно, что Дмитрий очень эрудирован, начитан. Очень комфортным оказался формат экскурсии - на автомобиле, не утомляет, не успеваешь замерзнуть. Всем рекомендуем.
14 ноября 2019
Уже дважды была на экскурсиях Дмитрия. Экскурсия "Необычные памятники Петербурга" - это душевный рассказ молодого петербуржца о своём родном городе. Дмитрий не только глубоко знает историю Санкт-Петербурга, он тонко чувствует свой город. Передвигаясь по городу, от памятника к памятнику, мы словно перемещаемся в истории и узнаем: какова роль Августина Бетанкура в строительстве Исакиевского Собора, какие обязанности, кроме поддержания чистоты, несли петербургские дворники в 19 веке, как ленинградцы защищали свой город во время фашистских бомбежек, сколько православных храмов в Санкт-Петербурге потеряно за последние 100 лет или просто перестроено под современные объекты, как можно отличить петербургского (ленинградского) пенсионера от любого другого... И ещё много познавательного и увлекательного! Экскурсия "Необычные памятники Петербурга" полна любви к своему городу и его жителям. Всем рекомендую экскурсии Дмитрия!
27 октября 2019
Всё великолепно)
Ещё 50 отзывов

Dmitriy проводит ещё 3 экскурсии

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