Познакомиться с деревянными постройками 19-20 веков и открыть тайны их владельцев
Ораниенбаум прошёл через пламя революции, войну и лёд человеческого равнодушия.
Но несмотря на это на его улицах сохранились ажурные деревянные строения, которыми он начал застраиваться ещё в 18 веке. Приглашаю вас открыть судьбы этих домов и из знаменитых владельцев на неспешной прогулке-экскурсии.
Но несмотря на это на его улицах сохранились ажурные деревянные строения, которыми он начал застраиваться ещё в 18 веке. Приглашаю вас открыть судьбы этих домов и из знаменитых владельцев на неспешной прогулке-экскурсии.
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Описание
Что вас ожидает
Ораниенбаум был основан в мае 1711 года как дворцовая слобода и сразу же начал застраиваться домами ремесленников, мастеровых, купцов. В середине 19 века, после постройки железной дороги, началось строительство дач и частных домов: он превратился в популярное среди петербуржцев курортное место. На экскурсии я покажу вам, каким был и стал Ораниенбаум. Итак, в программе:
- Вы пройдёте по самой престижной до революции Еленинской улице, на которой в прекрасном виде сохранился дом адмирала Анжу, где в гостях бывали прославленные адмиралы Нахимов и Истомин;
- Увидите сохранившееся деревянное здание городской больницы и построенный в английском стиле дом Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия 1906 года;
- Побываете в храме Святого Спиридона Тримифунтского и ощутите особую атмосферу деревянной церкви;
- Познакомитесь с другими уникальными памятниками деревянной архитектуры и услышите историю погибших исторических зданий. Я расскажу о владельцах этих домов и дачниках, среди которых была знаменитая балерина Анна Павлова. И чтобы погружение было максимальным, покажу вам дореволюционные фотографии и открытки Ораниенбаума.
Организационные детали
- До Ораниенбаума можно добраться на электричке «Ласточка» от Балтийского вокзала, а также на автобусах 200, 204Э от метро «Автово» и 343Э от «Проспекта Ветеранов»
- Обязательных дополнительных расходов нет
- Рекомендую взять с собой воду
в среду и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на вокзале «Ораниенбаум»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Русланд — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я родился в Петербурге. Опыт проведения экскурсий — больше 15 лет. Провожу, как индивидуальные, так и групповые экскурсии по Петергофу, Ораниенбауму, Сергиевке, Знаменке, Ропше, Стрельне, Кронштадте. Экскурсии - авторские, с многими малоизвестными деталями.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инесса
9 сен 2023
Информативная спокойная и не скучная экскурсия, целиком соответствующая духу и настроению места, где она проходит. Русланд отвечает на все вопросы, в том числе касающиеся и истории города, знает мельчайшие нюансы экспозиции. Впечатления самые положительные. Экскурсию рекомендую!
Ekaterina
6 сен 2023
Отличная возможность познакомиться с Ораниенбаумом глазами живущего здесь человека, который, к тому же, серьезно занимается историей и краеведением. Уверена, что на стандартной экскурсии мы бы не узнали столько интересных подробностей о таком уникальном и мало посещаемом пригороде
Мария
27 авг 2023
Прекрасная экскурсия: памятники деревянной архитектуры и их владельцы по ходу рассказа прямо «оживали». Спасибо большое! Очень интересно и информативно. Отдельно хочется отметить очень познавательный рассказ гида и интересную подачу материала, изобилие малоизвестных фактов и ответы на все возникшие вопросы.
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