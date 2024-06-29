🚌 На автобусе Групповая 13 часов 42 отзыва Популярное предложение Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ... Расписание: ежедневно в 06:15 2 490 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Мини-группа 4 часа 169 отзывов Популярное предложение Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки Начало: В районе метро Невский проспект Расписание: ежедневно в 20:00 3000 2 550 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 679 отзывов Тайны Васильевского острова: уникальная экскурсия Откройте для себя неповторимую атмосферу Васильевского острова, его скрытые дворы и архитектурные шедевры Начало: Метро Василеостровская Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30 993 795 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 1919 отзывов Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни Начало: В районе метро Звенигородская Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00 1350 1 080 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1.5 часа 1225 отзывов Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города Начало: У метро Владимирская 1000 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 222 отзыва Визитные карточки Петербурга за 1,5 часа Прогулка по историческому центру Санкт-Петербурга с посещением знаковых мест: Дворцовой площади, Эрмитажа, Адмиралтейства и Исаакиевского собора Начало: На выходе из метро Адмиралтейская 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 169 отзывов Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости Начало: В районе ст. метро Гостиный двор Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00 1 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 76 отзывов Экскурсия по парадным Санкт-Петербурга: от знаменитых до скрытых сокровищ Прогулка по парадным Петербурга, где вы увидите черные лестницы, винтовые пролеты и аутентичные элементы декора. Узнайте истории домов и их жителей Начало: В районе метро Владимирская Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 240 отзывов Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией Начало: У метро Адмиралтейская 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 380 отзывов Петербург в блокадных дневниках Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру Начало: У метро Адмиралтейская Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 441 отзыв Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города Погрузитесь в атмосферу Золотого века литературы, пройдя по улицам Петербурга, вдохновлявшим Достоевского, Пушкина и Гоголя Начало: В районе метро Адмиралтейская Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 547 отзывов За угол от Невского: экскурсия по скрытым дворам Петербурга Погрузитесь в атмосферу настоящего Петербурга, пройдя сквозь проходные дворы, полные историй и архитектурных загадок Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания» 990 792 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 218 отзывов Променад по Васильевскому: погружение в историю Петербурга Загадочные дворы и улицы Васильевского острова ждут вас в увлекательной прогулке с экспертом по истории Начало: У метро Спортивная Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00 1 450 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 402 отзыва Популярное предложение Погружение в быт старинной барской квартиры Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас Начало: ст. метро Звенигородская Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00 1480 1 184 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 1476 отзывов Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии Начало: На выходе из метро Адмиралтейская 4700 3 760 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 172 отзыва Легенды ленинградского рока: экскурсия по культовым местам Петербурга Погрузитесь в атмосферу рок-н-ролльного Петербурга, следуя по стопам легендарных музыкантов БГ, Цоя и Науменко. Узнайте историю ленинградского рока Начало: В районе станции метро Чернышевская от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2.5 часа 527 отзывов Популярное предложение По закоулкам Петроградки - в гости к художникам Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников Начало: В районе метро Спортивная Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00 1320 990 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 289 отзывов Популярное предложение Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях Начало: В районе метро Владимирская 6400 5 120 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 54 отзыва Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета» Открыть тайны любимой резиденции Павла I и прогуляться по дорожкам Гатчинского парка Начало: метро Гостиный двор Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15 2 700 ₽ за человека

Групповая 1 час 140 отзывов Анатомический Эрмитаж: экскурсия-лекция по медицинским чудесам Погрузитесь в мир анатомии и медицины с экскурсией в Анатомический Эрмитаж. Откройте новые знания о человеческом теле и его загадках Начало: У станции метро «Петроградская» 534 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 409 отзывов Классический Петербург Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям Начало: В районе метро Невский проспект от 1 960 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Открыть для себя Достоевского Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ... 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 53 отзыва Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района Начало: В районе метро Приморская Расписание: ежедневно в 11:30 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 474 отзыва Экскурсия-квест для детей по Летнему саду Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 31 отзыв Сердце Петербурга: мототур по центру города Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии Начало: В районе метро Адмиралтейская 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 1.5 часа 222 отзыва Гуляем с детьми от конки до сфинксов Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова Начало: У станции метро Василеостровская 7900 5 530 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 98 отзывов Архитектурная прогулка по Петербургу По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй Начало: метро Маяковская 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 167 отзывов Василеостровский район: уникальная экскурсия по Петербургу Василеостровский район - это место, где прошлое встречается с настоящим. Прогулка по проходным дворам и историческим местам подарит незабываемые впечатления Начало: в районе станции метро «Василеостровская» Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 148 отзывов Прогулка по Невскому проспекту Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями Начало: У входа в метро «Площадь Восстания» от 2 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2 часа 57 отзывов По Васильевскому с островитянином Исследовать проходные дворы, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный Начало: Рядом со станцией метро «Василеостровская» 990 842 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 237 отзывов Как Ленинград жил во время блокады Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан Начало: В районе станции метро «Гостиный двор» Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 127 отзывов Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое Начало: В районе метро «Петроградская» Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 75 отзывов Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа Начало: У метро Горьковская 5500 4 950 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 41 отзыв Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника Начало: В районе станции метро Московская 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 143 отзыва Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга Начало: В районе метро Звенигородская от 4 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 19 отзывов Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку Начало: В районе станции метро Московская 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история Начало: В районе метро «Чернышевская» 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу Начало: У станции метро Спортивная от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 147 отзывов Креативный Петербург на Мини Купере Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото Начало: В районе метро Пл. Восстания 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 38 отзывов Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка Ощутите мистическую атмосферу Санкт-Петербурга, исследуя его тайны и легенды с гидом-фотографом. Уникальные фото-воспоминания гарантированы Начало: У метро Адмиралтейская 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 299 отзывов Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны Начало: В районе метро Невский проспект от 1 960 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 205 отзывов Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Гостиный двор от 5950 5 355 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 235 отзывов По следам «Преступления и наказания» Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны Начало: У метро Спасская 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Невидимый Петербург Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик Начало: У метро «Площадь Восстания» Расписание: во вторник и пятницу в 19:00, в четверг в 19:15, в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00 1 950 ₽ за человека