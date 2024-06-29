Экскурсии от метро в Санкт-Петербурге

Найдено 358 экскурсий в категории «От метро» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 06:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2 490 за человека
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
169 отзывов
Популярное предложение
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
30002 550 за человека
Секретные места Васильевского острова
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
679 отзывов
Тайны Васильевского острова: уникальная экскурсия
Откройте для себя неповторимую атмосферу Васильевского острова, его скрытые дворы и архитектурные шедевры
Начало: Метро Василеостровская
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
993795 за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1919 отзывов
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
13501 080 за человека
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
1225 отзывов
Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам
Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города
Начало: У метро Владимирская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000900 за человека
Нескучное знакомство с Петербургом
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
222 отзыва
Визитные карточки Петербурга за 1,5 часа
Прогулка по историческому центру Санкт-Петербурга с посещением знаковых мест: Дворцовой площади, Эрмитажа, Адмиралтейства и Исаакиевского собора
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Сегодня в 12:00
3 июля в 12:30
550 за человека
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
169 отзывов
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 690 за человека
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
76 отзывов
Экскурсия по парадным Санкт-Петербурга: от знаменитых до скрытых сокровищ
Прогулка по парадным Петербурга, где вы увидите черные лестницы, винтовые пролеты и аутентичные элементы декора. Узнайте истории домов и их жителей
Начало: В районе метро Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 090 за человека
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
240 отзывов
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Петербург в блокадных дневниках
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
380 отзывов
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
5 июля в 14:30
6 июля в 11:00
900 за человека
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
441 отзыв
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Погрузитесь в атмосферу Золотого века литературы, пройдя по улицам Петербурга, вдохновлявшим Достоевского, Пушкина и Гоголя
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 18:30
4 июля в 15:00
850 за человека
За угол от Невского проспекта: прогулка по проходным дворам
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
547 отзывов
За угол от Невского: экскурсия по скрытым дворам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Петербурга, пройдя сквозь проходные дворы, полные историй и архитектурных загадок
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
Сегодня в 13:00
3 июля в 13:00
990792 за человека
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
218 отзывов
Променад по Васильевскому: погружение в историю Петербурга
Загадочные дворы и улицы Васильевского острова ждут вас в увлекательной прогулке с экспертом по истории
Начало: У метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 450 за человека
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
402 отзыва
Популярное предложение
Погружение в быт старинной барской квартиры
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
14801 184 за человека
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1476 отзывов
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
3 июля в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Легенды ленинградского рока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
172 отзыва
Легенды ленинградского рока: экскурсия по культовым местам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу рок-н-ролльного Петербурга, следуя по стопам легендарных музыкантов БГ, Цоя и Науменко. Узнайте историю ленинградского рока
Начало: В районе станции метро Чернышевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
527 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1320990 за человека
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
289 отзывов
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
64005 120 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
54 отзыва
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета»
Открыть тайны любимой резиденции Павла I и прогуляться по дорожкам Гатчинского парка
Начало: метро Гостиный двор
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
3 июля в 11:15
5 июля в 11:15
2 700 за человека
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
Групповая
1 час
140 отзывов
Анатомический Эрмитаж: экскурсия-лекция по медицинским чудесам
Погрузитесь в мир анатомии и медицины с экскурсией в Анатомический Эрмитаж. Откройте новые знания о человеческом теле и его загадках
Начало: У станции метро «Петроградская»
Завтра в 14:00
3 июля в 13:00
534 за человека
Классический Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
409 отзывов
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Открыть для себя Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
Завтра в 10:00
3 июля в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
53 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 990 за человека
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
474 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 5 чел.
Сердце Петербурга: мототур по центру города
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
31 отзыв
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 000 за человека
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
222 отзыва
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
3 июля в 17:00
5 июля в 16:00
79005 530 за всё до 6 чел.
Архитектурная прогулка по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
98 отзывов
Архитектурная прогулка по Петербургу
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Начало: метро Маяковская
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Грани Васильевского: дорогами островитян
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
167 отзывов
Василеостровский район: уникальная экскурсия по Петербургу
Василеостровский район - это место, где прошлое встречается с настоящим. Прогулка по проходным дворам и историческим местам подарит незабываемые впечатления
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
5 июля в 18:30
800 за человека
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
148 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от 2 600 за всё до 8 чел.
По Васильевскому с островитянином
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
57 отзывов
По Васильевскому с островитянином
Исследовать проходные дворы, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный
Начало: Рядом со станцией метро «Василеостровская»
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
990842 за человека
Как Ленинград жил во время блокады
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
237 отзывов
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
3 июля в 11:00
7 июля в 15:00
800 за человека
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
127 отзывов
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
7 июля в 11:00
900 за человека
Фотопрогулка по Петроградской стороне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
75 отзывов
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
55004 950 за всё до 2 чел.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
4 июля в 15:00
16 июля в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Блокада: как это было
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
143 отзыва
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
от 4 900 за всё до 8 чел.
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
19 отзывов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
4 июля в 15:00
8 июля в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история
Начало: В районе метро «Чернышевская»
Сегодня в 10:00
3 июля в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
12 июля в 16:00
14 июля в 14:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
147 отзывов
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
Сегодня в 11:00
Завтра в 20:00
6 000 за всё до 4 чел.
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
38 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Ощутите мистическую атмосферу Санкт-Петербурга, исследуя его тайны и легенды с гидом-фотографом. Уникальные фото-воспоминания гарантированы
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 11:00
4 июля в 11:30
5 400 за всё до 4 чел.
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
299 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда с посещением музея в особняке Румянцева
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
205 отзывов
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 59505 355 за всё до 10 чел.
По следам «Преступления и наказания»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
235 отзывов
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
Завтра в 12:30
3 июля в 08:30
6 000 за всё до 6 чел.
Невидимый Петербург
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Невидимый Петербург
Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник и пятницу в 19:00, в четверг в 19:15, в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 19:00
4 июля в 19:15
1 950 за человека
Неизвестный Петергоф
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Озерки»
4 июля в 09:30
6 июля в 09:30
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 июня 2024
    Питерский лайфстайл: по старинным парадным и дворам-колодцам
    Какой классный экскурсовод Кирилл❤️☺️🫶 Все так увлекательно и занимательно! Очень эрудированный гид, это восторг! P.S. мне ещё и мастер класс по фотографии показали)))) я в полном восторге 🤩💡
  • А
    Анастасия
    29 июня 2024
    Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
    Самая первая экскурсия по Питеру ❤️ Божечки, мосты это мечтаааа 😍 Благодаря Вам она сбылась! Спасибо большое ☺️ Я счастлива!
    Самая первая экскурсия по Питеру ❤️ Божечки, мосты это мечтаааа 😍 Благодаря Вам она сбылась! Спасибо большое ☺️ Я счастлива!Самая первая экскурсия по Питеру ❤️ Божечки, мосты это мечтаааа 😍 Благодаря Вам она сбылась! Спасибо большое ☺️ Я счастлива!Самая первая экскурсия по Питеру ❤️ Божечки, мосты это мечтаааа 😍 Благодаря Вам она сбылась! Спасибо большое ☺️ Я счастлива!Самая первая экскурсия по Питеру ❤️ Божечки, мосты это мечтаааа 😍 Благодаря Вам она сбылась! Спасибо большое ☺️ Я счастлива!
  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Секретный Петербург: прогулка с фотографом
    Были на фотопрогулке с Ильей, все очень понравилось. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    29 июня 2024
    Променад по Васильевскому острову в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия с Екатериной, рекомендуем, интересный рассказ об исторической местности и событиях, не заметили, как пролетело время. Благодарим!
  • Г
    Гульнара
    29 июня 2024
    Дворы и парадные - дух истинного Петербурга
    Все прошло на пять с плюсом!Экскурсию провели для меня лично.. Так сложилось, я была одна!
    Все прошло на пять с плюсом!Экскурсию провели для меня лично.
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
    Наш экскурсовод Александр провел нам очень интересную экскурсию, ответил на все наши вопросы. Оперативно сориентировался, когда перекрыли улицу. Очень довольны и рекомендуем побывать на этой экскурсии.
  • А
    Алексей
    29 июня 2024
    Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
    Ночной Санкт-Петербург беспободен, рекомендую.
  • Е
    Елена
    29 июня 2024
    Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
    Спасибо Ивану за интересную экскурсию, очень интересно слушать) спасибо
  • О
    Олеся
    29 июня 2024
    Легенды ленинградского рока
    Отличная экскурсия! Никита отлично погружен в тему рока. Очень рекомендую тем кто устал от Питерской помпезной "красоты".
  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Это были действительно - хроники! Рассказ начался с давних времён, с начала проживания славян на этих землях и закончился уже
    читать дальше

    нашими днями. Очень приятно, что все повествование выглядело не как набор фактов и что можно увидеть слева, а что справа! А это была интереснейшая история, иногда с элементами приключения, иногда невесёлая! От этого впечатление становится цельным, и запоминается лучше! Спасибо за это нашему гиду! Хотелось бы поехать с ним на Старую Ладогу, но не успеем! Большое спасибо Игорю! И удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От метро»

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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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