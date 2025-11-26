Мои заказы

Романовы против Николая II: великокняжеская фронда

Романовы против Николая II
Вы узнаете о внутридинастическом конфликте Романовых накануне революции, когда ближайшие родственники отвернулись от Николая II.

Вы посетите дворцы великих князей, ставшие центрами оппозиции, и узнаете о драматичных событиях, предшествовавших падению монархии. Вас ждет история заговоров, отречений и трагических судеб тех, кто мог изменить ход истории.
Описание экскурсии

Вы узнает: почему Николай II лишился поддержки даже внутри собственной семьи и как назревавший династический кризис предопределил падение монархии. кто из Романовых сокрушался, узнав о чудесном спасении Александра III при крушении поезда; как Михаил Александрович пытался избежать бремени короны, став мишенью для политических преследований; кто провозгласил себя императором в изгнании и как на это отреагировала оставшаяся семья. Во время прогулки вы увидите: Владимирский дворец — резиденцию влиятельного дяди царя, ставшего центром оппозиции Новомихайловский дворец — пристанище главного критика монарха, великого князя Николая Михайловича Спорный памятник Александру III, вызвавший раскол сначала в семье, а затем и в обществе Дворец великого князя Николая Николаевича — главного претендента на престол в глазах оппозиции Исторический особняк, где брат Николая II подписал отречение, поставив точку в истории империи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Владимирский дворец
  • Новомихайловский дворец
  • Памятник Александру III
  • Дворец великого князя Николая Николаевича
  • Дом, в котором брат Николая II вслед за ним отрекся от престола
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Миллионная, 27 (у шлагбаума во двор)
Завершение: Миллионная, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

