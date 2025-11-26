Вы узнаете о внутридинастическом конфликте Романовых накануне революции, когда ближайшие родственники отвернулись от Николая II.
Вы посетите дворцы великих князей, ставшие центрами оппозиции, и узнаете о драматичных событиях, предшествовавших падению монархии. Вас ждет история заговоров, отречений и трагических судеб тех, кто мог изменить ход истории.
Вы посетите дворцы великих князей, ставшие центрами оппозиции, и узнаете о драматичных событиях, предшествовавших падению монархии. Вас ждет история заговоров, отречений и трагических судеб тех, кто мог изменить ход истории.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВы узнает: почему Николай II лишился поддержки даже внутри собственной семьи и как назревавший династический кризис предопределил падение монархии. кто из Романовых сокрушался, узнав о чудесном спасении Александра III при крушении поезда; как Михаил Александрович пытался избежать бремени короны, став мишенью для политических преследований; кто провозгласил себя императором в изгнании и как на это отреагировала оставшаяся семья. Во время прогулки вы увидите: Владимирский дворец — резиденцию влиятельного дяди царя, ставшего центром оппозиции Новомихайловский дворец — пристанище главного критика монарха, великого князя Николая Михайловича Спорный памятник Александру III, вызвавший раскол сначала в семье, а затем и в обществе Дворец великого князя Николая Николаевича — главного претендента на престол в глазах оппозиции Исторический особняк, где брат Николая II подписал отречение, поставив точку в истории империи
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Владимирский дворец
- Новомихайловский дворец
- Памятник Александру III
- Дворец великого князя Николая Николаевича
- Дом, в котором брат Николая II вслед за ним отрекся от престола
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Миллионная, 27 (у шлагбаума во двор)
Завершение: Миллионная, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловский собор и тайны династии Романовых
Увидеть судьбы за каменными изваяниями, или царское дело под грифом «совершенно секретно»
Начало: У Петропавловского собора
Завтра в 11:00
29 ноя в 11:00
6800 ₽
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Увидеть признанный шедевр архитектуры и искусства
Начало: Возле станции метро «Сенная площадь»
1 дек в 14:45
8 дек в 15:00
1470 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская крепость: начало Петербурга
Петропавловская крепость - сердце Санкт-Петербурга. Узнайте о строительстве, захоронениях Романовых и удивительных фактах, которые скрывает собор
Начало: Возле Иоанновского моста
Сегодня в 13:30
27 ноя в 10:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.