Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы узнаете о внутридинастическом конфликте Романовых накануне революции, когда ближайшие родственники отвернулись от Николая II.



Вы посетите дворцы великих князей, ставшие центрами оппозиции, и узнаете о драматичных событиях, предшествовавших падению монархии. Вас ждет история заговоров, отречений и трагических судеб тех, кто мог изменить ход истории.

Описание экскурсии Вы узнает: почему Николай II лишился поддержки даже внутри собственной семьи и как назревавший династический кризис предопределил падение монархии. кто из Романовых сокрушался, узнав о чудесном спасении Александра III при крушении поезда; как Михаил Александрович пытался избежать бремени короны, став мишенью для политических преследований; кто провозгласил себя императором в изгнании и как на это отреагировала оставшаяся семья. Во время прогулки вы увидите: Владимирский дворец — резиденцию влиятельного дяди царя, ставшего центром оппозиции Новомихайловский дворец — пристанище главного критика монарха, великого князя Николая Михайловича Спорный памятник Александру III, вызвавший раскол сначала в семье, а затем и в обществе Дворец великого князя Николая Николаевича — главного претендента на престол в глазах оппозиции Исторический особняк, где брат Николая II подписал отречение, поставив точку в истории империи

