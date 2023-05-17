Светская экскурсия «Собор Николы Морского»

Увидеть признанный шедевр архитектуры и искусства в группе до 18 человек

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Грандиозное строение, напоминающее пышный дворец, — так выглядит Николо-Богоявленский Морской собор. Здесь перед вами предстанут барокко и классицизм. Тонкое единство мирского — и морского. Воля двух великих императриц и нескольких эпох. И всё это — в стенах сразу двух храмов!
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Ближайшие даты:
17
мая
22
мая
30
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Место, где вершилась история

Уже несколько столетий Петербург украшает Никольский морской собор, полюбоваться которым спешат жители и гости города. Он хранит христианские реликвии, связанные с именем Николая Чудотворца, Афонские святыни. Но для любителей истории и искусства он представляет не меньшую ценность. Собор связан с именами великих творцов, Ахматовой и Чайковского. Вместе с горожанами он пережил революцию, фашистскую блокаду, перестройку, развал СССР — и не закрылся ни на один день.

Мирская жизнь собора

Эту экскурсию я неслучайно назвала светской: основное внимание будет направлено на историческую и эстетическую ценность храмового пространства. Вы узнаете:

  • почему именно в этом районе Петербурга был заложен храм;
  • в окружении каких знаковых мест и строений проходила жизнь прихода;
  • каким героям-морякам воздвигнут памятник в соборном садике;
  • как получилось, что собор включает сразу два храма;
  • что означают детали храмового интерьера — золочёные резные ангелы, пальмовые ветви — а также колористика и выбор орнаментов.

Организационные детали

  • При посещении собора необходимо внести пожертвование в размере 100 руб.
  • Экскурсии проходят во время, не занятое службами и церковными обрядами
  • Одежда должна быть подобающей посещению храма: скромной, непрозрачной, прикрывающей плечи и декольте. Шорты, бриджи, короткие юбки недопустимы.
  • Во время экскурсии не разрешено использовать гаджеты для разговора и переписки. Фотографировать можно так, чтобы посторонние для вас люди не были в кадре.
  • Если в группе более 7 человек, экскурсия проходит с использованием акустического оборудования. Просьба иметь при себе по 1000 руб. /чел. в качестве залога.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Религиозные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Исаакиевский собор снаружи и внутри
🚶 Пешая
Входной билет
2 часа
206 отзывов
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Открыть исключительное значение и красоту собора-символа Петербурга
на Сенатской площади
Сегодня
Завтра
11 мая
13 мая
750 за билет
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Входной билет
2.5 часа
15 отзывов
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Проследить главные вехи развития русской живописи в храме отечественного искусства
в Михайловском сквере
Сегодня
10 мая
11 мая
12 мая
890 за билет
Собор как камертон эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Собор как камертон эпохи
Понять, как история Петербурга отразилась в храмовой архитектуре
В районе метро Гостиный двор
10 мая
11 мая
12 мая
15 мая
от 4 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ