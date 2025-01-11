Светская экскурсия «Собор Николы Морского»

Оценить фразу «морское содружество крепко отвагой и мужеством» в архитектурном шедевре 18 века
Вам повезёт замереть перед грандиозным строением, напоминающим пышный дворец. Так выглядит Николо-Богоявленский Морской собор воздвигнутый по воле двух великих императриц. Тонкое единство мирского и морского впитало нескольких эпох. Вас ждёт встреча с историей и искусством в стенах сразу двух храмов!
5
4 отзыва
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»

Описание фото-прогулки

Место, где вершилась история

Уже несколько столетий одним из украшений Петербурга является Никольский морской собор, полюбоваться которым спешат жители и гости города. Он хранит христианские реликвии, связанные с именем Николая Чудотворца, Афонские святыни. Но для любителей истории и искусства он представляет не меньшую ценность. Собор связан с именами великих творцов, Ахматовой и Чайковского. Вместе с горожанами он пережил революцию, фашистскую блокаду, перестройку, развал СССР — и не закрылся ни на один день.

Мирская жизнь собора

Эту экскурсию я неслучайно назвала светской. В море нет национальностей, возрастов, религии и политики. Приглашаются все желающие, независимо от религиозной принадлежности. Основное внимание будет направлено на историческую и эстетическую ценность храмового пространства. Вы узнаете:

  • почему именно в этом районе Петербурга был заложен храм;
  • в окружении каких знаковых мест и строений проходила жизнь Собора;
  • как сохранились корона и герб Российской Империи за 250 лет;
  • каким героям-морякам воздвигнут памятник в соборном садике;
  • как получилось, что собор включает сразу два храма;
  • какие деньги влияли на жизнь собора;
  • как духовенство участвовало в революциях;
  • что означают детали храмового интерьера — золочёные резные ангелы, пальмовые ветви, а также колористика и выбор орнаментов.

Организационные детали

  • При посещении собора необходимо внести пожертвование в размере 100 ₽ с чел. Если группа меньше 5 чел. — 500 ₽ с группы
  • Экскурсии проходят во время, не занятое службами и церковными обрядами
  • Одежда должна быть подобающей посещению храма: скромной, непрозрачной, прикрывающей плечи и декольте. Шорты, бриджи, короткие юбки недопустимы
  • Во время экскурсии запрещено использовать гаджеты для разговора и переписки. Фотографировать можно так, чтобы посторонние для вас люди не были в кадре
  • Если в группе более 7 человек, экскурсия проходит с использованием акустического оборудования. Просьба иметь при себе по 1000 ₽ с чел. в качестве залога

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Участник1482 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 858 туристов
Я из того небольшого количества коренных петербуржцев, которые историю города знают не только по документам, но по и рассказам своих предков. С детских лет всегда кто-то на улице родного города
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спрашивал дорогу, транспорт, магазин — и мы всегда отвечали. Сейчас я это делаю профессионально. У меня аккредитация при правительстве СПБ, лицензии на право проведения экскурсий на музейных объектах. Поэтому мы совершенно законно будем подниматься на колокольни, под самый купол соборов, спускаться в подземный ход замка, любоваться Невским с высоты, проплывать под мостами и совершать прогулки не только вдоль домов, но и сквозь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Юлия
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для восприятия. И хоть мы живем в Санкт-Петербурге более 30 лет, очень много нового узнали, а в Никольском Соборе не были никогда. Нам все понравилось. Экскурсия больше подойдет для верующих взрослых, кому интересна история нашего города.
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для+2
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для
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Н
27 сентября посетили светскую экскурсию в Николо-богоявленский морской собор. Спасибо нашему гиду Надежде, её рассказ был очень интересным, познавательным, много интересных исторических фактов, профессиональное и в тоже время увлекательное описание истории Коломны, создания и внутреннего убранства собора. Очень всем рекомендую эту экскурсию и с этим экскурсоводом.
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Елена
Экскурсия очень содержательная. Экскурсовод Надежда очень эрудированный человек. Получили с дочерью-подростком массу полезной и интересной информации и про собор и много исторических фактов по истории России. Увлекательно. Как фильм посмотрели. Экскурсия будет интересна всем, а не только православным людям.
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Е
Прекрасная экскурсия! Полный восторг! Рекомендую от души всем, кто хочет погрузится в историю города, места, событий и выдающихся личностей!
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