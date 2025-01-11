Оценить фразу «морское содружество крепко отвагой и мужеством» в архитектурном шедевре 18 века
Вам повезёт замереть перед грандиозным строением, напоминающим пышный дворец. Так выглядит Николо-Богоявленский Морской собор воздвигнутый по воле двух великих императриц. Тонкое единство мирского и морского впитало нескольких эпох. Вас ждёт встреча с историей и искусством в стенах сразу двух храмов!
Уже несколько столетий одним из украшений Петербурга является Никольский морской собор, полюбоваться которым спешат жители и гости города. Он хранит христианские реликвии, связанные с именем Николая Чудотворца, Афонские святыни. Но для любителей истории и искусства он представляет не меньшую ценность. Собор связан с именами великих творцов, Ахматовой и Чайковского. Вместе с горожанами он пережил революцию, фашистскую блокаду, перестройку, развал СССР — и не закрылся ни на один день.
Мирская жизнь собора
Эту экскурсию я неслучайно назвала светской. В море нет национальностей, возрастов, религии и политики. Приглашаются все желающие, независимо от религиозной принадлежности. Основное внимание будет направлено на историческую и эстетическую ценность храмового пространства. Вы узнаете:
почему именно в этом районе Петербурга был заложен храм;
в окружении каких знаковых мест и строений проходила жизнь Собора;
как сохранились корона и герб Российской Империи за 250 лет;
каким героям-морякам воздвигнут памятник в соборном садике;
как получилось, что собор включает сразу два храма;
какие деньги влияли на жизнь собора;
как духовенство участвовало в революциях;
что означают детали храмового интерьера — золочёные резные ангелы, пальмовые ветви, а также колористика и выбор орнаментов.
Организационные детали
При посещении собора необходимо внести пожертвование в размере 100 ₽ с чел. Если группа меньше 5 чел. — 500 ₽ с группы
Экскурсии проходят во время, не занятое службами и церковными обрядами
Одежда должна быть подобающей посещению храма: скромной, непрозрачной, прикрывающей плечи и декольте. Шорты, бриджи, короткие юбки недопустимы
Во время экскурсии запрещено использовать гаджеты для разговора и переписки. Фотографировать можно так, чтобы посторонние для вас люди не были в кадре
Если в группе более 7 человек, экскурсия проходит с использованием акустического оборудования. Просьба иметь при себе по 1000 ₽ с чел. в качестве залога
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Участник
1482 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 858 туристов
Я из того небольшого количества коренных петербуржцев, которые историю города знают не только по документам, но по и рассказам своих предков. С детских лет всегда кто-то на улице родного города читать дальшеуменьшить
спрашивал дорогу, транспорт, магазин — и мы всегда отвечали. Сейчас я это делаю профессионально. У меня аккредитация при правительстве СПБ, лицензии на право проведения экскурсий на музейных объектах. Поэтому мы совершенно законно будем подниматься на колокольни, под самый купол соборов, спускаться в подземный ход замка, любоваться Невским с высоты, проплывать под мостами и совершать прогулки не только вдоль домов, но и сквозь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
Спасибо большое экскурсоводу Надежде! Мы остались под большим впечатлением от её рассказа. Все очень доступно для восприятия. И хоть мы живем в Санкт-Петербурге более 30 лет, очень много нового узнали, а в Никольском Соборе не были никогда. Нам все понравилось. Экскурсия больше подойдет для верующих взрослых, кому интересна история нашего города.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Нина
27 сентября посетили светскую экскурсию в Николо-богоявленский морской собор. Спасибо нашему гиду Надежде, её рассказ был очень интересным, познавательным, много интересных исторических фактов, профессиональное и в тоже время увлекательное описание истории Коломны, создания и внутреннего убранства собора. Очень всем рекомендую эту экскурсию и с этим экскурсоводом.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Экскурсия очень содержательная. Экскурсовод Надежда очень эрудированный человек. Получили с дочерью-подростком массу полезной и интересной информации и про собор и много исторических фактов по истории России. Увлекательно. Как фильм посмотрели. Экскурсия будет интересна всем, а не только православным людям.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Прекрасная экскурсия! Полный восторг! Рекомендую от души всем, кто хочет погрузится в историю города, места, событий и выдающихся личностей!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Светская экскурсия «Собор Николы Морского»»