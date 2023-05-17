Грандиозное строение, напоминающее пышный дворец, — так выглядит Николо-Богоявленский Морской собор. Здесь перед вами предстанут барокко и классицизм. Тонкое единство мирского — и морского. Воля двух великих императриц и нескольких эпох. И всё это — в стенах сразу двух храмов!

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Описание

Что вас ожидает

Место, где вершилась история

Уже несколько столетий Петербург украшает Никольский морской собор, полюбоваться которым спешат жители и гости города. Он хранит христианские реликвии, связанные с именем Николая Чудотворца, Афонские святыни. Но для любителей истории и искусства он представляет не меньшую ценность. Собор связан с именами великих творцов, Ахматовой и Чайковского. Вместе с горожанами он пережил революцию, фашистскую блокаду, перестройку, развал СССР — и не закрылся ни на один день.

Мирская жизнь собора

Эту экскурсию я неслучайно назвала светской: основное внимание будет направлено на историческую и эстетическую ценность храмового пространства. Вы узнаете:

почему именно в этом районе Петербурга был заложен храм;

в окружении каких знаковых мест и строений проходила жизнь прихода;

каким героям-морякам воздвигнут памятник в соборном садике;

как получилось, что собор включает сразу два храма;

что означают детали храмового интерьера — золочёные резные ангелы, пальмовые ветви — а также колористика и выбор орнаментов.

Организационные детали