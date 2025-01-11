Вам повезёт замереть перед грандиозным строением, напоминающим пышный дворец. Так выглядит Николо-Богоявленский Морской собор воздвигнутый по воле двух великих императриц. Тонкое единство мирского и морского впитало нескольких эпох. Вас ждёт встреча с историей и искусством в стенах сразу двух храмов!

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Описание фото-прогулки

Место, где вершилась история

Уже несколько столетий одним из украшений Петербурга является Никольский морской собор, полюбоваться которым спешат жители и гости города. Он хранит христианские реликвии, связанные с именем Николая Чудотворца, Афонские святыни. Но для любителей истории и искусства он представляет не меньшую ценность. Собор связан с именами великих творцов, Ахматовой и Чайковского. Вместе с горожанами он пережил революцию, фашистскую блокаду, перестройку, развал СССР — и не закрылся ни на один день.

Мирская жизнь собора

Эту экскурсию я неслучайно назвала светской. В море нет национальностей, возрастов, религии и политики. Приглашаются все желающие, независимо от религиозной принадлежности. Основное внимание будет направлено на историческую и эстетическую ценность храмового пространства. Вы узнаете:

почему именно в этом районе Петербурга был заложен храм;

в окружении каких знаковых мест и строений проходила жизнь Собора;

как сохранились корона и герб Российской Империи за 250 лет;

каким героям-морякам воздвигнут памятник в соборном садике;

как получилось, что собор включает сразу два храма;

какие деньги влияли на жизнь собора;

как духовенство участвовало в революциях;

что означают детали храмового интерьера — золочёные резные ангелы, пальмовые ветви, а также колористика и выбор орнаментов.

Организационные детали