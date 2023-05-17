Увидеть признанный шедевр архитектуры и искусства в группе до 18 человек
Грандиозное строение, напоминающее пышный дворец, — так выглядит Николо-Богоявленский Морской собор. Здесь перед вами предстанут барокко и классицизм. Тонкое единство мирского — и морского. Воля двух великих императриц и нескольких эпох. И всё это — в стенах сразу двух храмов!
Ближайшие даты:
17
мая
мая
22
мая
мая
30
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Место, где вершилась история
Уже несколько столетий Петербург украшает Никольский морской собор, полюбоваться которым спешат жители и гости города. Он хранит христианские реликвии, связанные с именем Николая Чудотворца, Афонские святыни. Но для любителей истории и искусства он представляет не меньшую ценность. Собор связан с именами великих творцов, Ахматовой и Чайковского. Вместе с горожанами он пережил революцию, фашистскую блокаду, перестройку, развал СССР — и не закрылся ни на один день.
Мирская жизнь собора
Эту экскурсию я неслучайно назвала светской: основное внимание будет направлено на историческую и эстетическую ценность храмового пространства. Вы узнаете:
- почему именно в этом районе Петербурга был заложен храм;
- в окружении каких знаковых мест и строений проходила жизнь прихода;
- каким героям-морякам воздвигнут памятник в соборном садике;
- как получилось, что собор включает сразу два храма;
- что означают детали храмового интерьера — золочёные резные ангелы, пальмовые ветви — а также колористика и выбор орнаментов.
Организационные детали
- При посещении собора необходимо внести пожертвование в размере 100 руб.
- Экскурсии проходят во время, не занятое службами и церковными обрядами
- Одежда должна быть подобающей посещению храма: скромной, непрозрачной, прикрывающей плечи и декольте. Шорты, бриджи, короткие юбки недопустимы.
- Во время экскурсии не разрешено использовать гаджеты для разговора и переписки. Фотографировать можно так, чтобы посторонние для вас люди не были в кадре.
- Если в группе более 7 человек, экскурсия проходит с использованием акустического оборудования. Просьба иметь при себе по 1000 руб. /чел. в качестве залога.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Сенная площадь»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 461 туриста
Я из того небольшого количества коренных петербуржцев, которые историю города знают не только по документам, но по и рассказам своих предков. С детских лет всегда кто-то на улице родного города спрашивал дорогу, транспорт, магазин — и мы всегда отвечали. Сейчас я это делаю профессионально. У меня аккредитация при правительстве СПБ, лицензии на право проведения экскурсий на музейных объектах. Поэтому мы совершенно законно будем подниматься на колокольни, под самый купол соборов, спускаться в подземный ход замка, любоваться Невским с высоты, проплывать под мостами и совершать прогулки не только вдоль домов, но и сквозь.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании