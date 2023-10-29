Петропавловский собор стал усыпальницей не только представителей рода Романовых, но и их тайн. Многие они унесли с собой безвозвратно. Однако не все. Я увлекаюсь изучением судеб великих князей и темой последних дней жизни царской семьи. На экскурсии помогу вам разобраться в этой запутанной истории. Вы услышите сюжеты из разных веков и убедитесь, что в этом соборе время застыло.

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Описание экскурсии

В моей коллекции интригующие тайны самой известной династии в русской истории. Вы откроете их, любуясь убранством Петропавловского собора и рассматривая надгробия.

Сюжет первый. Петр Великий приказал построить Петропавловский собор и лично указал место своего будущего упокоения. Однако в течение шести лет после смерти император не мог обрести здесь полный покой. Что же случилось?

Сюжет второй. Екатерина II — та, что ненавидела законного супруга, оказалась похороненной рядом с ним. Великая при жизни не удостоилась исполнения своей воли после смерти. Кто же пошел на это нарушение и ради чего?

Сюжет третий. Почти все надгробия из белого каррарского мрамора, но два отличаются. Непросто сложились судьбы тех, кому они были уготованы. Она не перенесла его измен, он пренебрег знаками судьбы и стал жертвой своего выбора. Сбылись предсказания юродивого и цыганки…

Сюжет четвертый. Лишь один портрет можно увидеть в соборе. На нем изображена императрица, которая до последнего отказывалась покидать Россию, но ей пришлось. Как сложилась ее судьба в эмиграции и что стало с ее верным телохранителем?

Сюжет пятый — о тайне, которую хранит Екатерининский придел собора. Одинокие таблички с именами расстрелянных без суда членов семьи последнего русского императора смотрят на нас со стен. А вся ли семья в сборе?

Сюжет шестой. В 1908 году к главному собору пристроили Великокняжескую усыпальницу для захоронения неправящих Романовых. Да, при жизни они не были венчаны на царство, но это не мешало их стремлению претендовать на самые высокие роли. Поговорим о судьбах ярких личностей.

Сюжет седьмой. Вы узнаете, какая ветвь рода Романовых активнее всех заявляла и заявляет свои права на «российский престол». Кому политик Руцкой предложил посидеть на царском троне в Кремле и что из этого вышло.

Страшная ночь в июле 1918

Особое внимание уделим последним месяцам, дням, часам и минутам семьи Николая II. Я расскажу, почему их повезли в Тобольск, было ли разрешение большевистского Кремля на убийство, кого и как планировали спасти, почему всё случилось в Екатеринбурге, кто исполнял приговор и как сложилась их судьба.

Организационные детали

Билеты в собор оплачиваются отдельно (билет для гида не нужен):