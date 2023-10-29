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Петропавловский собор и тайны династии Романовых

Увидеть судьбы за каменными изваяниями, или царское дело под грифом «совершенно секретно»
Петропавловский собор стал усыпальницей не только представителей рода Романовых, но и их тайн. Многие они унесли с собой безвозвратно. Однако не все. Я увлекаюсь изучением судеб великих князей и темой последних дней жизни царской семьи. На экскурсии помогу вам разобраться в этой запутанной истории. Вы услышите сюжеты из разных веков и убедитесь, что в этом соборе время застыло.
5
14 отзывов
Петропавловский собор и тайны династии Романовых
Петропавловский собор и тайны династии Романовых
Петропавловский собор и тайны династии Романовых

Описание экскурсии

В моей коллекции интригующие тайны самой известной династии в русской истории. Вы откроете их, любуясь убранством Петропавловского собора и рассматривая надгробия.

Сюжет первый. Петр Великий приказал построить Петропавловский собор и лично указал место своего будущего упокоения. Однако в течение шести лет после смерти император не мог обрести здесь полный покой. Что же случилось?

Сюжет второй. Екатерина II — та, что ненавидела законного супруга, оказалась похороненной рядом с ним. Великая при жизни не удостоилась исполнения своей воли после смерти. Кто же пошел на это нарушение и ради чего?

Сюжет третий. Почти все надгробия из белого каррарского мрамора, но два отличаются. Непросто сложились судьбы тех, кому они были уготованы. Она не перенесла его измен, он пренебрег знаками судьбы и стал жертвой своего выбора. Сбылись предсказания юродивого и цыганки…

Сюжет четвертый. Лишь один портрет можно увидеть в соборе. На нем изображена императрица, которая до последнего отказывалась покидать Россию, но ей пришлось. Как сложилась ее судьба в эмиграции и что стало с ее верным телохранителем?

Сюжет пятый — о тайне, которую хранит Екатерининский придел собора. Одинокие таблички с именами расстрелянных без суда членов семьи последнего русского императора смотрят на нас со стен. А вся ли семья в сборе?

Сюжет шестой. В 1908 году к главному собору пристроили Великокняжескую усыпальницу для захоронения неправящих Романовых. Да, при жизни они не были венчаны на царство, но это не мешало их стремлению претендовать на самые высокие роли. Поговорим о судьбах ярких личностей.

Сюжет седьмой. Вы узнаете, какая ветвь рода Романовых активнее всех заявляла и заявляет свои права на «российский престол». Кому политик Руцкой предложил посидеть на царском троне в Кремле и что из этого вышло.

Страшная ночь в июле 1918

Особое внимание уделим последним месяцам, дням, часам и минутам семьи Николая II. Я расскажу, почему их повезли в Тобольск, было ли разрешение большевистского Кремля на убийство, кого и как планировали спасти, почему всё случилось в Екатеринбурге, кто исполнял приговор и как сложилась их судьба.

Организационные детали

Билеты в собор оплачиваются отдельно (билет для гида не нужен):

  • Взрослые — 1000 ₽
  • Учащиеся РФ — 600 ₽
  • Пенсионеры РФ — 500 ₽

в будние дни в 11:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Петропавловского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 745 туристов
Я родилась в Санкт-Петербурге — прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Окончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила профессию гида-переводчика и стала заниматься любимым делом —
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водить экскурсии. Мне нравится дарить людям радость от увиденного, увлекать их интригующими историями и погружать в мир искусства. Наша команда — это люди, увлечённые своей работой. Все наши гиды прошли государственную аттестацию и имеют лицензии. Сухие и скучные экскурсии — это не про нас! Мы любим свой город, восхищены людьми, которые здесь жили, любили, творили и оставили нам прекрасное наследие. И непременно заразим вас этой любовью!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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2
1
З
Великолепная экскурсия! Оксана отлично владеет не только документальными фактами и событиями, связанными с 300 летней историей царствования семьи Романовых, но и историей жизни ныне здравствующих потомков семьи. Это рассказ человека,
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которому интересна эта тема, у неё огромное количество материала, которым она с удовольствием делится. У нас было много вопросов, и ни один из них не остался без ответа. Захватывающий рассказ, временами с элементами детектива. При этом исторически корректный. Очень много нюансов и деталей мы услышали впервые, хотя тема эта нам интересна и мы много читали о Доме Романовых. Хочется отметить не только глубокое владение материалом, но и грамотную речь хорошо образованного человека. Это приятно.
И последнее, что хотелось бы отметить. Экскурсия была заявлена, как 1,5 часовая, но по факту получилось почти 2 часа. Оксана попрощалась с нами только после того, как рассказала все то, чем хотела с нами поделиться и ответила на все наши вопросы.
Оксана, огромное спасибо за новое и интересное! Всем рекомендуем отличный рассказ Оксаны Романовой о семье Романовых))

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И
Очень занимательная, интересная и познавательная экскурсия. Подача материала логично выстроена, сопровождается интересными фактами, иллюстрациями и фотографиями)) узнали много новых интересных фактов и событий, о которых не встретишь упоминания в учебниках, книгах по истории отчества и многих публикациях. Оксана отличный рассказчик! И детям, и взрослым экскурсия очень понравилась. Вернемся к вам с удовольствием!
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Елена
Просто замечательная экскурсия! Я очень люблю историю, но с этой экскурсией я полюбила её ещё больше) Спасибо большое Оксане, видно что человек любит свою работу и делает это от чистого
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сердца, а не только ради заработка. За 2 часа я узнала больше полезного, чем за всё время обучения в школе! Обязательно вернусь ещё и буду рекомендовать всем своим друзьям и знакомым! Мы в восторге!

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о
Были сегодня на экскурсии с Оксаной в Петропавловском соборе. Полный восторг от экскурсовода и ее подачи информации. Живо, интересно, обстоятельно!!! 10 летний сын слушал каждое слово и в диалоге с Оксаной уточнял все вопросы. Также экскурсовод распечатала доп. материалы и показывала фото из журналов и статей. Оксана, вы умничка! И просто обаятельный человек! Спасибо
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Т
Замечательная экскурсия, чудесная Оксана, слушали, затаив дыхание, время пролетело незаметно. Подробности судеб представителей семьи Романовых впечатлили и удивили. В голове всё разложилось по полочкам. Спасибо огромнейшее за экскурсию!
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А
Очень понравилась экскурсия. Интересная, без скучных всеми известных фактов. Даже подростка завлекли, так как редко ходит в такие места, а особенно на экскурсии, но эта ему понравилась! Будем обращаться ещё.
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