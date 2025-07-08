читать дальше

Татьяна смогла увлечь темой дворцов. Вся родня наших августейших особ, кто где и в каком дворце проживал, при каких обстоятельствах, как строились эти колыбели аристократии, различные пикантные моменты жизни монархов, все очень гармонично и интересно было. Человек знает предмет и готов о нем рассказывать часами.