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Ново-Михайловский дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Ново-Михайловский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Выберите свой дворец: путешествие в закрытый Петербург
Пешая
1 час
51 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Выберите свой дворец: путешествие в закрытый Петербург
Расписание: По субботам в 12.00
30 июл в 12:00
1 авг в 18:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия на комфортабельном транспорте
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на комфортабельном транспорте
Начало: Заберем Вас в любом месте Санкт-Петербурга
Расписание: В любой день, в любое время по предварительному бронированию
Завтра в 11:00
30 июл в 09:00
12 900 ₽ за всё до 18 чел.
Экскурсия в Ново-Михайловский дворец
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Ново-Михайловский дворец
Начало: Дворцовая наб., 18
22 авг в 15:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    8 июля 2025
    Выберите свой дворец: путешествие в закрытый Петербург
    Это была прекрасная экскурсия. Не знала,что так часто проходила мимо "исторической жемчужины". Интересная,вовлеченная подача экскурсовода. Доброжелательная,тёплая атмосфера. Хочется сказать спасибо. И рекомендую от всего сердца
  • С
    Светлана
    24 июня 2025
    Выберите свой дворец: путешествие в закрытый Петербург
    Отличная экскурсия! Советую посетить!
  • И
    Ирина
    8 сентября 2022
    Дворцы Дома Романовых
    экскурсия великолепна
  • П
    Полина
    3 июля 2022
    Дворцы Дома Романовых
    Всё очень понравилось! Гид Татьяна рассказывала очень интересно, общалась с нами, отвечала на наши вопросы. Вместительная удобная машина, все влезли. Обратимся к вам ещё раз)
  • О
    Олег
    19 июля 2021
    Дворцы Дома Романовых
    Экскурсию проводила Татьяна Аристарховна - вот прямо влюбленный в город человек. Не сильно ждал от этой экскурсии каких-то открытий, но
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    Татьяна смогла увлечь темой дворцов. Вся родня наших августейших особ, кто где и в каком дворце проживал, при каких обстоятельствах, как строились эти колыбели аристократии, различные пикантные моменты жизни монархов, все очень гармонично и интересно было. Человек знает предмет и готов о нем рассказывать часами.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ново-Михайловский дворец»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Выберите свой дворец: путешествие в закрытый Петербург
  2. Индивидуальная обзорная экскурсия на комфортабельном транспорте
  3. Экскурсия в Ново-Михайловский дворец
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Эрмитаж
  5. Дворцовая площадь
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Финский Залив
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ново-Михайловский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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