Групповая
до 25 чел.
Расписание: По субботам в 12.00
30 июл в 12:00
1 авг в 18:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 18 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на комфортабельном транспорте
Начало: Заберем Вас в любом месте Санкт-Петербурга
Расписание: В любой день, в любое время по предварительному бронированию
Завтра в 11:00
30 июл в 09:00
12 900 ₽ за всё до 18 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Ново-Михайловский дворец
Начало: Дворцовая наб., 18
22 авг в 15:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария8 июля 2025Это была прекрасная экскурсия. Не знала,что так часто проходила мимо "исторической жемчужины". Интересная,вовлеченная подача экскурсовода. Доброжелательная,тёплая атмосфера. Хочется сказать спасибо. И рекомендую от всего сердца
- ССветлана24 июня 2025Отличная экскурсия! Советую посетить!
- ИИрина8 сентября 2022Дворцы Дома Романовыхэкскурсия великолепна
- ППолина3 июля 2022Дворцы Дома РомановыхВсё очень понравилось! Гид Татьяна рассказывала очень интересно, общалась с нами, отвечала на наши вопросы. Вместительная удобная машина, все влезли. Обратимся к вам ещё раз)
- ООлег19 июля 2021Дворцы Дома РомановыхЭкскурсию проводила Татьяна Аристарховна - вот прямо влюбленный в город человек. Не сильно ждал от этой экскурсии каких-то открытий, но
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ново-Михайловский дворец»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ново-Михайловский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Ново-Михайловский дворец», 51 ⭐ отзыв, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь