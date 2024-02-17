Узнать всё о захоронениях царей - от Петра I до Николая II
Петропавловский собор — начало начал Петербурга. Это история города и усыпальница русских императоров.
Мне самой очень интересна эта тема — я прошла обучение по работе в Петропавловской крепости, много читала, слушала лекции про Романовых. И хочу поделиться этими знаниями с вами. Покажу вам все захоронения, расскажу много интересных деталей о них.
Мне самой очень интересна эта тема — я прошла обучение по работе в Петропавловской крепости, много читала, слушала лекции про Романовых. И хочу поделиться этими знаниями с вами. Покажу вам все захоронения, расскажу много интересных деталей о них.
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Описание
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся по Петропавловской крепости, я расскажу вам об истории строительства. И вы поймёте, что всё здесь умышленно!
- Увидим и оценим толщину стен и дополнительных сооружений для укрепления строения.
- Рассмотрим триумфальные ворота, закопанные каналы, «Ворота смерти» и, конечно, сам Петропавловский собор и захоронения Романовых.
- Полюбуемся иконостасом, созданным без единого гвоздя.
Вы узнаете:
- Где можно найти тайный ход и сколько раз крепость подвергалась осаде.
- Почему некоторые могилы расположены снаружи, а не внутри.
- Где в Петропавловском соборе находятся самое раннее и самое позднее захоронения.
- Как проходила процедура похорон и какие изменения внёс Пётр I.
- Почему между смертью и погребением самого Петра I прошло 6 лет.
- Кто не похоронен здесь и почему, а кто перезахоронен и когда.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в собор — 600 руб. /взрослый, 350 руб. /ученический, 500 руб. /пенсионный.
- Мы проведём 1 час на территории крепости и 1 час внутри собора. Учтите, пожалуйста, погодные условия и оденьтесь соответственно.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 8 лет. Может подойти и для детей до 8 лет, но только если ребёнок сам заинтересован в теме и знает, кто такие Романовы и, в частности, Пётр I.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Иоанновского моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 141 туриста
Меня зовут Алёна. Я мечтала о Ленинграде с трёх лет. А переехала в Петербург в 2005 году. Много лет изучала город: ходила на экскурсии, читала, смотрела и слушала. Интересовалась как парадной стороной, так и жизнью простых людей. Водила на прогулки друзей, знакомых, родственников — всех, кто приезжал. Наконец, решила сделать это своей профессией. Закончила курсы гидов-переводчиков, прошла обучение и получила лицензии в основных музеях города, а также получила городскую аккредитацию. Моя цель — поселить Северную столицу в сердце каждого гостя!
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