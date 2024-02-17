Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Узнать всё о захоронениях царей - от Петра I до Николая II

Петропавловский собор — начало начал Петербурга. Это история города и усыпальница русских императоров.

Мне самой очень интересна эта тема — я прошла обучение по работе в Петропавловской крепости, много читала, слушала лекции про Романовых. И хочу поделиться этими знаниями с вами. Покажу вам все захоронения, расскажу много интересных деталей о них.
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы прогуляемся по Петропавловской крепости, я расскажу вам об истории строительства. И вы поймёте, что всё здесь умышленно!
  • Увидим и оценим толщину стен и дополнительных сооружений для укрепления строения.
  • Рассмотрим триумфальные ворота, закопанные каналы, «Ворота смерти» и, конечно, сам Петропавловский собор и захоронения Романовых.
  • Полюбуемся иконостасом, созданным без единого гвоздя.

Вы узнаете:

  • Где можно найти тайный ход и сколько раз крепость подвергалась осаде.
  • Почему некоторые могилы расположены снаружи, а не внутри.
  • Где в Петропавловском соборе находятся самое раннее и самое позднее захоронения.
  • Как проходила процедура похорон и какие изменения внёс Пётр I.
  • Почему между смертью и погребением самого Петра I прошло 6 лет.
  • Кто не похоронен здесь и почему, а кто перезахоронен и когда.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в собор — 600 руб. /взрослый, 350 руб. /ученический, 500 руб. /пенсионный.
  • Мы проведём 1 час на территории крепости и 1 час внутри собора. Учтите, пожалуйста, погодные условия и оденьтесь соответственно.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 8 лет. Может подойти и для детей до 8 лет, но только если ребёнок сам заинтересован в теме и знает, кто такие Романовы и, в частности, Пётр I.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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