Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 141 туриста

Меня зовут Алёна. Я мечтала о Ленинграде с трёх лет. А переехала в Петербург в 2005 году. Много лет изучала город: ходила на экскурсии, читала, смотрела и слушала. Интересовалась как парадной стороной, так и жизнью простых людей. Водила на прогулки друзей, знакомых, родственников — всех, кто приезжал. Наконец, решила сделать это своей профессией. Закончила курсы гидов-переводчиков, прошла обучение и получила лицензии в основных музеях города, а также получила городскую аккредитацию. Моя цель — поселить Северную столицу в сердце каждого гостя!

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