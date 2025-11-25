Санкт-Петербург: аудиопрогулка по району вокруг Лахта Центра

Аудиоэкскурсия проведет вас по современным достопримечательностям Санкт-Петербурга — от небоскреба Лахта Центр до благоустроенной набережной Финского залива и Парка 300-летия.
Вы увидите футуристическую Газпром Арену, пройдете по живописным паркам и островам, а также посетите буддийский храм и реставрационный центр Эрмитажа. Маршрут сочетает инновационную архитектуру, историю и природу, раскрывая многогранность города.
Описание аудиогидаЭта аудиоэкскурсия проведет вас по самому современному и технологичному району Санкт-Петербурга! Вы познакомитесь с уникальным ландшафтом вокруг Лахта Центра — места, где инновации, архитектура и природа сочетаются с культурой и историей города. Прогулка начинается у Лахта Центра — самого высокого небоскрёба Европы и символа инженерного прогресса. (!) Обратите внимание: чтобы попасть на смотровую площадку, билет нужно покупать заранее из-за высокого спроса. Далее маршрут проходит вдоль благоустроенной набережной Финского залива, через Парк 300-летия Петербурга, где вы увидите подарки города от Венесуэлы и Южной Кореи. Перейдя Яхтенный мост, вы попадёте на Крестовский остров с футуристической Газпром Ареной и самым высоким в Европе флагштоком. Продолжая путь, вы прогуляетесь по Приморскому парку Победы к Лебяжьему озеру с изящной белоснежной ротондой. Далее перейдете на Елагин остров с его изящным парком и классической архитектурой, созданной Карлом Росси. Выйдя из парка, вы посетите буддийский храм и познакомитесь с историей буддизма в России. Маршрут завершится в реставрационно-хранительском центре “Старая Деревня”, где Эрмитаж сохраняет свои бесценные сокровища с помощью современных технологий.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приморский парк Победы
- Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова
- Лахта Центр
- Парк 300-летия Санкт-Петербурга
- Газпром Арена
- Дацан Гунзэчойнэй
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Билеты в достопримечательности на пути маршрута
- Чтобы попасть на смотровую площадку Лахта Центра, билет нужно покупать заранее
Где начинаем и завершаем?
Начало: Высотная улица, 1
Завершение: Заусадебная улица, 37
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
