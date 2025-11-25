Санкт-Петербург: аудиопрогулка по району вокруг Лахта Центра

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Аудиоэкскурсия проведет вас по современным достопримечательностям Санкт-Петербурга — от небоскреба Лахта Центр до благоустроенной набережной Финского залива и Парка 300-летия.



Вы увидите футуристическую Газпром Арену, пройдете по живописным паркам и островам, а также посетите буддийский храм и реставрационный центр Эрмитажа. Маршрут сочетает инновационную архитектуру, историю и природу, раскрывая многогранность города.

WeGoTrip Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Аудиоэкскурсия Как проходит Пешком 590 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание аудиогида Эта аудиоэкскурсия проведет вас по самому современному и технологичному району Санкт-Петербурга! Вы познакомитесь с уникальным ландшафтом вокруг Лахта Центра — места, где инновации, архитектура и природа сочетаются с культурой и историей города. Прогулка начинается у Лахта Центра — самого высокого небоскрёба Европы и символа инженерного прогресса. (!) Обратите внимание: чтобы попасть на смотровую площадку, билет нужно покупать заранее из-за высокого спроса. Далее маршрут проходит вдоль благоустроенной набережной Финского залива, через Парк 300-летия Петербурга, где вы увидите подарки города от Венесуэлы и Южной Кореи. Перейдя Яхтенный мост, вы попадёте на Крестовский остров с футуристической Газпром Ареной и самым высоким в Европе флагштоком. Продолжая путь, вы прогуляетесь по Приморскому парку Победы к Лебяжьему озеру с изящной белоснежной ротондой. Далее перейдете на Елагин остров с его изящным парком и классической архитектурой, созданной Карлом Росси. Выйдя из парка, вы посетите буддийский храм и познакомитесь с историей буддизма в России. Маршрут завершится в реставрационно-хранительском центре “Старая Деревня”, где Эрмитаж сохраняет свои бесценные сокровища с помощью современных технологий.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату