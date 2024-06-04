🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 45 отзывов Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас Начало: У СТ.М. «Невский проспект» «Здесь есть скоростные дороги, а ещё прекрасные виды на Финский залив, новый стадион, Лахта-центр и вантовый мост Западного скоростного диаметра» 3 340 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Прогулка на парусной яхте В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле Начало: В районе метро Крестовский остров «Через морской фарватер выйдем в залив, где перед вами предстанет вид на Лахта-центр и Парк 300-летия Петербурга» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Романтическая прогулка на парусной яхте Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом Начало: В районе метро Крестовский остров «Через морской фарватер выйдем в залив, где перед вами предстанет вид на Лахта-центр и Парк 300-летия Петербурга» 12 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Петербург в стиле хай-тек Изучить районы города, в которых будущее уже наступило Начало: любой адрес в центре города или соседних районах «Вы отправитесь исследовать их: промчитесь по скоростной дороге и намывным островам, рассмотрите новый стадион и перестроенные заводы, узнаете о строительстве «Лахта-центра» и новых городских историях, происходящих у нас на глазах» 5 340 ₽ за всё до 4 чел.

Круиз 1 час 45 минут 337 отзывов Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник «Подойдем к Финскому заливу с захватывающими видами на Вантовый мост, стадион «Зенит-Арена», «Лахта-центр»» Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30 от 1 800 ₽ за человека

Групповая 2 часа 45 минут 504 отзыва Северные острова, каналы и развод мостов Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник «Стадион Зенит-арена и башня Лахта-центра» Расписание: Ежедневно в 23:15 от 2 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 3 часа 102 отзыва Прогулка под парусом по Финскому заливу Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург «На обратном пути мы наслаждаемся видами Лахта центр и напоследок поприветствуем прогуливающих туристов на Яхтенном мосту» от 3 500 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 3 отзыва Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка Начало: Английская набережная, 28 Расписание: Ежедневно в 23.30 1 750 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 27 минут 1384 отзыва Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане Начало: Адмиралтейская наб., д. 2 Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 от 1 600 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 15 отзывов Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу «Маршрут Мы пройдём по Малой Неве под вантами Западного скоростного диаметра и направимся прямиком к городской достопримечательности — Лахта-Центру» 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 70 отзывов Популярное предложение Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр» Начало: Площадь Искусств, дом 1 «От очарования старины перейдём к современной архитектуре и доберёмся до «Лахта-центра» — самого высокого небоскрёба в Европе, который вы и до этого увидите практически из любой точки города» Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Новый облик Петербурга: современность встречает историю Приглашаем на уникальное путешествие по современному и историческому Петербургу, полное открытий и впечатлений «Газпром-Арена, Севкабель Порт и Лахта-центр» 9 350 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 130 отзывов Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия Начало: Дворцовая площадь, перед садом Зимнего дворца «Еще лучше, мы откроем Вам город с новых сторон, покажем Зенит-Арену и Лахта-центр, прокатим по Западному-Скоростному диаметру и Петроградской стороне» Расписание: Четверг и суббота в 14:00, в дни новогодних каникул ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00 2 100 ₽ за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 198 отзывов Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами «Маршрут круиза охватывает самые красивые виды парадной Невы и неспешно ведет в современную часть города, к стадиону Газпром Арена и Лахта-центру» Расписание: Ежедневно от Центральной пристани от 1 800 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 1.5 часа 229 отзывов Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр... «В завершение вас ждут захватывающие вечерние виды на Финский залив, Вантовый мост, стадион «Зенит» и высочайшее здание Европы, башню Лахта-центра» 1 800 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 4 отзыва Теплоходная прогулка «Тайны северных островов» Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга Начало: На Адмиралтейской наб «Достопримечательности на маршруте: Газпром Арена, Вантовый мост ЗСД, Адмиралтейство, Крестовский остров, Кунсткамера, Лахта-центр, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Стадион «Петровский», Эрмитаж, Крейсер «Аврора»» Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30 1 400 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 5 отзывов Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр» Начало: Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И «С залива вы в полной мере сможете насладиться видом на стадион «Газпром Арена» и новый небоскреб «Лахта-центр»» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 00:00. 9 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59 «Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр» 14 000 ₽ за всё до 5 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 19 отзывов Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту Начало: на Адмиралтейской набережной «Во время теплоходной прогулки вы полюбуетесь парадными достопримечательностями Северной Венеции, а затем выйдете в акваторию Финского залива, встретите закат и посмотрите на знаменитый Лахта-центр» Расписание: ежедневно в 19:00 4 000 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 8 отзывов Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка» Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы Начало: На причале «Спуск со львами» «А также современные достопримечательности: Вантовый мост, небоскрёб Лахта Центр и стадион Газпром Арена» Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 1 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 15 отзывов Гранд-тур по Санкт-Петербургу От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе Начало: У Михайловского театра на площади Искусств «Всего за 4 часа вы проделаете путь, который вряд ли бы вместился в один день самостоятельных прогулок: от Невского проспекта с его дворцами, храмами и площадями через таинственный Васильевский остров к современному «Лахта Центру»» Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине ⛴ На теплоходе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 5 часов 52 отзыва Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России» Начало: На площади Искусств «Остановимся у знаменитой башни Лахта-центра — одного из современных символов города» Расписание: ежедневно в 10:00 3 600 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 15% скидка Групповая 2 часа 8 отзывов Популярное предложение Сап-прогулка к островам Петербурга Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города Начало: На Каменном острове «А по пути увидим Елагиноостровский дворец, Лахта-центр и множество изящных особняков — недаром на в имперскую эпоху здесь строили дачи известные петербуржцы» Расписание: ежедневно в 10:45 2830 2 406 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 3 отзыва На катере - по Финскому заливу и центру города Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды Начало: В районе Лопухинского сада «После выйдем в Финский залив к урбанистическим объектам: Лахта центру, Газпром Арене и самому высокому в Европе флагштоку» 15 600 ₽ за всё до 7 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 5 отзывов Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру" Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту Начало: На Адмиралтейской наб Расписание: ежедневно в 18:30 1 600 ₽ за человека

🚤 На катере 10% скидка Аудиогид 2 часа 1 отзыв 15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией Пройти по центральной акватории города или добраться до Северных островов и Финского залива Начало: На набережной реки Фонтанки «Маршрут № 2 приведет вас к Северным островам, парковым зонам, Финскому заливу и Лахта центру: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта Центру) — Средняя Невка — Большая Невка — Нева-Фонтанка» 27500 24 750 ₽ за всё до 11 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 10 отзывов Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере Пройти по одному из красивейших маршрутов Санкт-Петербурга на выбор Начало: На улице Академика Павлова (Петроградская сторона) «Вы также увидите дорогу ЗСД и Лахта-центр — высочайший небоскреб Европы, а в завершение выйдете в Финский залив» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 8 отзывов Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта» Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии Начало: У гостиницы «Октябрьская» «И конечно, увидите высочайшее здание Европы, небоскреб Лахта-центр, и узнаете об особенностях свежеиспеченного символа города» 2 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Нетривиальный Петербург: архитектурно-футуристичная прогулка по Лахте-Ольгино Здесь был Петр Первый, Хармс, Шнур и вы. Удивительная история недооцененного района «Увидим это своими глазами, а заодно навестим обломки гром-камня — того самого, на котором сейчас стоит памятник Петру Первому на Английской набережной, поищем граффити Шнура и, конечно же, поговорим об истории возникновения «Лахта-центра»» от 2 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора» Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом Начало: В районе Лопухинского сада ««Лахта Центр» (самый высокий небоскреб в Европе)» 7 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 2 отзыва Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты Прокатиться по любимым локациям современных петербуржцев в мини-группе Начало: В районе станции метро Адмиралтейская «Обсудим, как строился этот гигант, сколько ему дали наград, почему Охта-центр превратился в Лахта-центр и какими прозвищами петербуржцы окрестили новую постройку» Расписание: в понедельник в 17:00, в воскресенье в 10:45 3 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города «Мы проедем над Финским заливом по Западному скоростному диаметру и прогуляемся по набережной возле самого высокого небоскрёба Европы — Лахта-центра» 8 200 ₽ за всё до 4 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 30 минут 2 отзыва Полет над Петербургом на легком самолете Насладиться панорамами города с высоты и получить новый невероятный опыт Начало: На аэродроме Сельцо, или Кронштадт «В компании профессионального пилота вы пролетите над Васильевским и Крестовским островами, оцените с нового ракурса стадион Газпром Арена и Лахта Центр» 16 900 ₽ за всё до 3 чел.

🏄 SUP-прогулки 10% скидка Групповая 2 часа 5 отзывов Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта Туда, где случаются лучшие закаты в Петербурге Начало: на Богатырском проспекте «По пути мы будем вас фотографировать: главные кадры — конечно, на фоне небоскреба Лахта-центра» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:45 2670 2 403 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером Начало: В районе Лопухинского сада «Лахта Центр — самый высокий небоскрёб в Европе» 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто Посетить самые значимые места города и проследить его развитие с профессиональным гидом Начало: По договоренности «Вы увидите все визитные карточки города: от Петропавловской крепости, откуда началась его история, до небоскрёба Лахта Центр» 11 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа Такой разный Васильевский остров: на авто премиум-класса Посетить главные и тайные места старинного острова в комфортном дружеском формате Начало: У м. Василеостровская или в Исаакиевском сквере «И даже доедете по набережной до новых намывных территорий, по пути наслаждаясь шикарными видами на Финский залив, стадион Газпром Арена и башню Лахта Центр» 7 600 ₽ за всё до 3 чел.

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 2 часа К Лахте на закате: SUP-прогулка с инструктором Освоить сапборд за 15 минут и понаблюдать за заходом солнца с воды (в группе) Начало: На проспекте Шувалова «Затем выйдем в Лахтинский разлив, откуда открывается лучший в городе вид на закат и самое высокое здание в Европе — Лахта-центр» 2 140 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 2.5 часа Финский залив - под парусами и в мини-группе Насладиться путешествием на яхте, видами Петербурга и водными просторами Начало: На набережной Мартынова «И конечно, перед вами предстанет великолепная панорама «Лахта Центра», стоящего прямо на береговой линии» 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов Главные туристические локации современного Петербурга Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра «Небоскреб Лахта центр с прилегающей набережной Новый, но уж знаменитый объект – Башня Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире» 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане Начало: На причале «Спуск со львами» Расписание: ежедневно в 19:00 1 600 ₽ за человека