1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
«Здесь есть скоростные дороги, а ещё прекрасные виды на Финский залив, новый стадион, Лахта-центр и вантовый мост Западного скоростного диаметра»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на парусной яхте
В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле
Начало: В районе метро Крестовский остров
«Через морской фарватер выйдем в залив, где перед вами предстанет вид на Лахта-центр и Парк 300-летия Петербурга»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
«Через морской фарватер выйдем в залив, где перед вами предстанет вид на Лахта-центр и Парк 300-летия Петербурга»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
«Вы отправитесь исследовать их: промчитесь по скоростной дороге и намывным островам, рассмотрите новый стадион и перестроенные заводы, узнаете о строительстве «Лахта-центра» и новых городских историях, происходящих у нас на глазах»
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Круиз
1 час 45 минут
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«Подойдем к Финскому заливу с захватывающими видами на Вантовый мост, стадион «Зенит-Арена», «Лахта-центр»»
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
«Стадион Зенит-арена и башня Лахта-центра»
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
«На обратном пути мы наслаждаемся видами Лахта центр и напоследок поприветствуем прогуливающих туристов на Яхтенном мосту»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Групповая
1 час 27 минут
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
«Маршрут Мы пройдём по Малой Неве под вантами Западного скоростного диаметра и направимся прямиком к городской достопримечательности — Лахта-Центру»
Завтра в 13:55
9 июня в 13:55
1 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
«От очарования старины перейдём к современной архитектуре и доберёмся до «Лахта-центра» — самого высокого небоскрёба в Европе, который вы и до этого увидите практически из любой точки города»
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Новый облик Петербурга: современность встречает историю
Приглашаем на уникальное путешествие по современному и историческому Петербургу, полное открытий и впечатлений
«Газпром-Арена, Севкабель Порт и Лахта-центр»
26 июня в 20:00
28 июня в 08:30
9 350₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
Начало: Дворцовая площадь, перед садом Зимнего дворца
«Еще лучше, мы откроем Вам город с новых сторон, покажем Зенит-Арену и Лахта-центр, прокатим по Западному-Скоростному диаметру и Петроградской стороне»
Расписание: Четверг и суббота в 14:00, в дни новогодних каникул ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Маршрут круиза охватывает самые красивые виды парадной Невы и неспешно ведет в современную часть города, к стадиону Газпром Арена и Лахта-центру»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
«В завершение вас ждут захватывающие вечерние виды на Финский залив, Вантовый мост, стадион «Зенит» и высочайшее здание Европы, башню Лахта-центра»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
«Достопримечательности на маршруте: Газпром Арена, Вантовый мост ЗСД, Адмиралтейство, Крестовский остров, Кунсткамера, Лахта-центр, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Стадион «Петровский», Эрмитаж, Крейсер «Аврора»»
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере в залив к небоскребу «Лахта-центр»
Начало: Южная дорога, д. 12, сооружение 1 литера И
«С залива вы в полной мере сможете насладиться видом на стадион «Газпром Арена» и новый небоскреб «Лахта-центр»»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 00:00.
7 июля в 21:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
«Вы сможете увидеть такие достопримечательности как: Аничков мост, Летний сад, Дворец Шереметьевых и Лахта Центр»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Во время теплоходной прогулки вы полюбуетесь парадными достопримечательностями Северной Венеции, а затем выйдете в акваторию Финского залива, встретите закат и посмотрите на знаменитый Лахта-центр»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
«А также современные достопримечательности: Вантовый мост, небоскрёб Лахта Центр и стадион Газпром Арена»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Групповая
4 часа
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
«Всего за 4 часа вы проделаете путь, который вряд ли бы вместился в один день самостоятельных прогулок: от Невского проспекта с его дворцами, храмами и площадями через таинственный Васильевский остров к современному «Лахта Центру»»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
«Остановимся у знаменитой башни Лахта-центра — одного из современных символов города»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Сап-прогулка к островам Петербурга
Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города
Начало: На Каменном острове
«А по пути увидим Елагиноостровский дворец, Лахта-центр и множество изящных особняков — недаром на в имперскую эпоху здесь строили дачи известные петербуржцы»
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
28302 406₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
«После выйдем в Финский залив к урбанистическим объектам: Лахта центру, Газпром Арене и самому высокому в Европе флагштоку»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600₽ за всё до 7 чел.
Круиз
2 часа
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
Пройти по центральной акватории города или добраться до Северных островов и Финского залива
Начало: На набережной реки Фонтанки
«Маршрут № 2 приведет вас к Северным островам, парковым зонам, Финскому заливу и Лахта центру: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта Центру) — Средняя Невка — Большая Невка — Нева-Фонтанка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2750024 750₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Меж островов по водной глади - прогулка на частном катере
Пройти по одному из красивейших маршрутов Санкт-Петербурга на выбор
Начало: На улице Академика Павлова (Петроградская сторона)
«Вы также увидите дорогу ЗСД и Лахта-центр — высочайший небоскреб Европы, а в завершение выйдете в Финский залив»
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
9 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«И конечно, увидите высочайшее здание Европы, небоскреб Лахта-центр, и узнаете об особенностях свежеиспеченного символа города»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нетривиальный Петербург: архитектурно-футуристичная прогулка по Лахте-Ольгино
Здесь был Петр Первый, Хармс, Шнур и вы. Удивительная история недооцененного района
«Увидим это своими глазами, а заодно навестим обломки гром-камня — того самого, на котором сейчас стоит памятник Петру Первому на Английской набережной, поищем граффити Шнура и, конечно же, поговорим об истории возникновения «Лахта-центра»»
9 июня в 09:30
15 июня в 09:00
от 2 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
««Лахта Центр» (самый высокий небоскреб в Европе)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Прокатиться по любимым локациям современных петербуржцев в мини-группе
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
«Обсудим, как строился этот гигант, сколько ему дали наград, почему Охта-центр превратился в Лахта-центр и какими прозвищами петербуржцы окрестили новую постройку»
Расписание: в понедельник в 17:00, в воскресенье в 10:45
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
«Мы проедем над Финским заливом по Западному скоростному диаметру и прогуляемся по набережной возле самого высокого небоскрёба Европы — Лахта-центра»
Завтра в 21:00
9 июня в 20:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полет над Петербургом на легком самолете
Насладиться панорамами города с высоты и получить новый невероятный опыт
Начало: На аэродроме Сельцо, или Кронштадт
«В компании профессионального пилота вы пролетите над Васильевским и Крестовским островами, оцените с нового ракурса стадион Газпром Арена и Лахта Центр»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Туда, где случаются лучшие закаты в Петербурге
Начало: на Богатырском проспекте
«По пути мы будем вас фотографировать: главные кадры — конечно, на фоне небоскреба Лахта-центра»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:45
Завтра в 19:45
9 июня в 19:45
26702 403₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
«Лахта Центр — самый высокий небоскрёб в Европе»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто
Посетить самые значимые места города и проследить его развитие с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
«Вы увидите все визитные карточки города: от Петропавловской крепости, откуда началась его история, до небоскрёба Лахта Центр»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Такой разный Васильевский остров: на авто премиум-класса
Посетить главные и тайные места старинного острова в комфортном дружеском формате
Начало: У м. Василеостровская или в Исаакиевском сквере
«И даже доедете по набережной до новых намывных территорий, по пути наслаждаясь шикарными видами на Финский залив, стадион Газпром Арена и башню Лахта Центр»
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
К Лахте на закате: SUP-прогулка с инструктором
Освоить сапборд за 15 минут и понаблюдать за заходом солнца с воды (в группе)
Начало: На проспекте Шувалова
«Затем выйдем в Лахтинский разлив, откуда открывается лучший в городе вид на закат и самое высокое здание в Европе — Лахта-центр»
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 140₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Финский залив - под парусами и в мини-группе
Насладиться путешествием на яхте, видами Петербурга и водными просторами
Начало: На набережной Мартынова
«И конечно, перед вами предстанет великолепная панорама «Лахта Центра», стоящего прямо на береговой линии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
«Небоскреб Лахта центр с прилегающей набережной Новый, но уж знаменитый объект – Башня Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом
Прокатиться по Финскому заливу и освоить азы управления яхтой
Начало: В Речном яхт-клубе на Петровской косе
«Вы увидите с воды современную архитектуру города: Вантовый мост ЗСД, стадион Газпром Арена и небоскрёб Лахта-центр»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
40 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННата4 июня 2024вместо заявленных 30 гостей их было в 2 раза больше, выбирала экскурсию в том числе по критерию численности гостей на
- ССергей3 июня 2024Красивая экскурсия, хороший кораблик, прохладно в пути
- IIrina3 июня 2024Это было самое невероятное путешествие в Санкт-Петербурге!!! Спасибо Александру за атмосферу!
- ААнастасия3 июня 2024Александр прекрасный капитан! Провели время просто великолепно, зарядились эмоциями, поплавали в заливе. Очень понравилось, что можно везде ходить и трогать, участвовать в процессах. Понравилось как мужчинам, так и девушкам. Супер опыт, уверена, что еще вернемся! Большое спасибо!
- ММария2 июня 2024Александр, огромное вам спасибо. Прогулка превзошла мои ожидания, было невероятно хорошо! Нам повезло с погодой, мы встретили закат, поуправляли яхтой, поболтали, послушали
- ЕЕвгения30 мая 2024Прогулка была просто потрясающей!! Красивые виды заката и Финского залива, Питерских островов в сочетании с интересным историческим повествование экскурсовода. В
- ААлександр29 мая 2024Очень приятные впечатления остались после поездки в Кронштадт и форт Константин под руководством гида Станислава. Подача материала,профессионализм и личное обаяние
- ООксана29 мая 2024Просто прекрасно, жаль нельзя поставить больше 5 звезд. Пинский как всегда, держит марку. Спасибо!
- ААнжелика29 мая 2024Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
- ЛЛариса28 мая 2024Здравствуйте! Это моя третья экскурсия. На "Корюшке" я второй раз. Мне всегда доставляет удовольствие водная экскурсии под музыку. Мне нравится на "Корюшке": 1.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Лахта Центр»
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