Вы увидите Дворцовую площадь, Спас-на-Крови, Невский проспект, Медного Всадника, Стрелку Васильевского острова, а затем откроете для себя новые символы Северной столицы: Лахта-центр, Газпром-Арену, ЗСД. Почувствуйте ритм Петербурга во всей его многогранности!

Групповая экскурсия Длитель­ность 3.5 часа На чём проводится На автобусе

Описание экскурсии Столица Белых ночей Наша экскурсия подойдет тем гостям, которые ценят свой комфорт и хотят основательно, без спешки, познакомиться со Столицей Белых ночей, чтобы составить свое впечатление о городе. Вы увидите весь центр, такие знаковые места, как Дворцовая площадь, Спас-на-Крови, Невский проспект, Казанский собор, Петропавловская крепость, Медный Всадник, Ростральные колонны, Стрелка Васильевского острова, сможете сориентироваться в новых достопримечательностях и задать вопросы гиду, какие места стоит посетить. Мы откроем Вам город с новых сторон, покажем панораму на Газпром-Арену и небоскреб Лахта-центра, прокатим по набережной Макарова и Петроградской стороне. Сквозь века и историю Вы узнаете, с чего начиналась история нашего города, как меняется архитектурный облик сквозь века, увидите новые достопримечательности Северной столицы, можете сравнить век нынешний и век минувший. Мы показываем, почему Санкт-Петербург так манит миллионы гостей из разных уголков нашей необъятной Родины и разных стран мира. Петербург предстанет перед Вами парадным, историческим, деловым, морским, современным, спортивным, многоконфессиональным городом веры и терпимости.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворцовая площадь

Спас-на-Крови

Марсово Поле

Михайловский замок

Невский проспект

Исаакиевский собор

Медный Всадник

Сенатская площадь

Благовещенский мост

Сфинксы

Стрелка Васильевского острова

Набережная Макарова

Западный Скоростной диаметр

Лахта-центр

Газпром-Арена

Севкабельпорт

Петропавловская крепость (территория) Что включено Услуги гида

Транспортное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Санкт-Петербург Завершение: Дворцовая площадь Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.