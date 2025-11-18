Отправляйтесь в комфортное путешествие по всему Питеру — от парадных фасадов исторического центра до сияющих высот современного города.
Вы увидите Дворцовую площадь, Спас-на-Крови, Невский проспект, Медного Всадника, Стрелку Васильевского острова, а затем откроете для себя новые символы Северной столицы: Лахта-центр, Газпром-Арену, ЗСД. Почувствуйте ритм Петербурга во всей его многогранности!
Вы увидите Дворцовую площадь, Спас-на-Крови, Невский проспект, Медного Всадника, Стрелку Васильевского острова, а затем откроете для себя новые символы Северной столицы: Лахта-центр, Газпром-Арену, ЗСД. Почувствуйте ритм Петербурга во всей его многогранности!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииСтолица Белых ночей Наша экскурсия подойдет тем гостям, которые ценят свой комфорт и хотят основательно, без спешки, познакомиться со Столицей Белых ночей, чтобы составить свое впечатление о городе. Вы увидите весь центр, такие знаковые места, как Дворцовая площадь, Спас-на-Крови, Невский проспект, Казанский собор, Петропавловская крепость, Медный Всадник, Ростральные колонны, Стрелка Васильевского острова, сможете сориентироваться в новых достопримечательностях и задать вопросы гиду, какие места стоит посетить. Мы откроем Вам город с новых сторон, покажем панораму на Газпром-Арену и небоскреб Лахта-центра, прокатим по набережной Макарова и Петроградской стороне. Сквозь века и историю Вы узнаете, с чего начиналась история нашего города, как меняется архитектурный облик сквозь века, увидите новые достопримечательности Северной столицы, можете сравнить век нынешний и век минувший. Мы показываем, почему Санкт-Петербург так манит миллионы гостей из разных уголков нашей необъятной Родины и разных стран мира. Петербург предстанет перед Вами парадным, историческим, деловым, морским, современным, спортивным, многоконфессиональным городом веры и терпимости.
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Спас-на-Крови
- Марсово Поле
- Михайловский замок
- Невский проспект
- Исаакиевский собор
- Медный Всадник
- Сенатская площадь
- Благовещенский мост
- Сфинксы
- Стрелка Васильевского острова
- Набережная Макарова
- Западный Скоростной диаметр
- Лахта-центр
- Газпром-Арена
- Севкабельпорт
- Петропавловская крепость (территория)
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
18 ноя 2025
Здравствуйте, организация хорошая, интересно! обязательно порекомендуем друзьям
С
Светлана
12 ноя 2025
всем довольны
П
Петренкины
2 ноя 2025
Были первый раз в городе, нам понравилось, везде успели всё посмотреть. Класс
Т
Татьяна
1 ноя 2025
наш экскурсовод Вера грамотно и четко говорила, спасибо.
Е
Екатерина
31 окт 2025
хотели бы больше времени по крепости, но нельзя объять необъятное, спасибо!
М
Мария
22 окт 2025
Все понравилось, хорошая экскурсия!))
Л
Лилия
19 окт 2025
были на экскурсии с ребенком, даже он слушал, ну а вид на стадион его поразил, теперь туда пойдем 😊
А
Андрей
16 окт 2025
Евгений великолепный рассказчик, мы остались довольны, спасибо!
М
Мария
14 окт 2025
спасибо, организация прекрасная
О
Ольга
11 окт 2025
все хорошо! Пять из пяти!
В
Виктор
1 окт 2025
мы довольны, рекомендуем!
Д
Даня
30 сен 2025
Маршрут большой и интересный, не похоже на типичную обзорку - понравилось)
А
Арина
18 сен 2025
Отличный гид, профессионал своего дела!
Н
Надежда
3 сен 2025
Нам все понравилось, не бегом-бегом, а все неспешно)) Бронируем не первую экскурсию у этого организатора, и всегда остаемся под приятным впечатлением!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Новый облик Петербурга: современность встречает историю
Приглашаем на уникальное путешествие по современному и историческому Петербургу, полное открытий и впечатлений
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
От Исаакия до Дворцовой: архитектура площадей Петербурга
Никаких шаблонов, мифов и легенд, заученных фраз. Оказывается, фасады домов могут «говорить»!
Начало: На Исаакиевской площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
1 дек в 12:00
2 дек в 12:00
2000 ₽ за человека