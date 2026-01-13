Добро пожаловать в блистательный Петербург «Серебряного века».
Наш маршрут отличается от классических маршрутов по этой теме, поэтому каждый сможет узнать на нашей прогулке что-то новое.
Мы посетим такие места как: Дом Литераторов, дом Маяковского, дом Мурузи, учебный театр на Моховой, Фонтанный дом.
Наш маршрут отличается от классических маршрутов по этой теме, поэтому каждый сможет узнать на нашей прогулке что-то новое.
Мы посетим такие места как: Дом Литераторов, дом Маяковского, дом Мурузи, учебный театр на Моховой, Фонтанный дом.
Описание экскурсииЧто вы узнаете: Я обязательно вам прочту стихи выдающихся поэтов этой эпохи. На экскурсии вы узнаете: какие отношения были у Александра Блока и его жены, за что был расстрелян Николай Гумилев, о самой большой любви Сергея Есенина, кому Владимир Маяковский посвящал все свои стихи и многое другое. Наша программа: Издательство журнала" Мир искусства" Дом Литераторов. Литературный дебют Александра Блока. Дом Маяковского. Максим Горький и издательство «Всемирная литература». Николай Гумилев и его жизнь. Место учёбы Набокова и Мандельштама. Главная женщина в жизни Сергея Есенина — Зинаида Райх. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Литераторов
- Дом Маяковского
- Дом Мурузи
- Учебный театр на Моховой
- Фонтанный дом
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Некрасова 1/38
Завершение: Литейный д. 53
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Экскурсия "Серебряный век. Литейный" в сопровождении Полины Федоровой была великолепна. Профессионализм, эрудированность, обаяние, чтение стихов лектором были за гранью бытия. В сильный мороз мы не чувствовали природных катаклизмов, а наслаждались музыкой стихов поэтов Серебряного века. Гибкость Полины, умение подстроиться под запросы слушателей, потрясающее какао в уютном кафе, все оставило неизгладимое впечатление и полный восторг. Спасибо громадное Полине.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Прекрасно проведенная экскурсия, спасибо Полине Федоровой. Профессиональный, обаятельный, интеллигентный и умный гид. Интересуется и собирает мало известные факты и события. Очень интересная манера изложения. Рекомендую ценителям пешеходных экскурсий по литературным местам СПб!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия нам понравилась, тема замечательная. Познавательно, экскурсовод Полина,высокий уровень,отличное знание темы. Было очень интересно,два часа пролетели незаметно. Спасибо, все четко. На заказ был отклик быстрый, смс напоминание за сутки. Отличная работа!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Вам был полезен этот отзыв?
К
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Серебряный век. Литейный»
Индивидуальная
до 5 чел.
По литературному кварталу с Маяковским и другими поэтами Серебряного века
Откройте для себя романтический и бунтарский Петербург Маяковского, пройдитесь по местам его триумфов и любви
Начало: На улице Маяковского
Завтра в 11:00
15 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Погружение в мир Серебряного века, где оживают герои Маяковского, Есенина и других. Прогулка по атмосферным местам Петербурга, наполненная историей и трагедиями
Начало: У метро Чернышевская
Расписание: во вторник в 15:00
Завтра в 18:30
18 авг в 15:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Литейная слобода и Пески
Раскрыть историю старинных районов и познакомиться с работами архитекторов разных эпох
Начало: У метро Чернышевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Понять, что определило вектор развития авангардистов, и взглянуть на искусство с идейной стороны
Начало: В районе Учебного театра «На Моховой»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 7800 ₽ за всё до 5 чел.
9500 ₽ за экскурсию