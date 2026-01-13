Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в блистательный Петербург «Серебряного века».



Наш маршрут отличается от классических маршрутов по этой теме, поэтому каждый сможет узнать на нашей прогулке что-то новое.



Мы посетим такие места как: Дом Литераторов, дом Маяковского, дом Мурузи, учебный театр на Моховой, Фонтанный дом. 5 5 отзывов

Полина Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вы узнаете: Я обязательно вам прочту стихи выдающихся поэтов этой эпохи. На экскурсии вы узнаете: какие отношения были у Александра Блока и его жены, за что был расстрелян Николай Гумилев, о самой большой любви Сергея Есенина, кому Владимир Маяковский посвящал все свои стихи и многое другое. Наша программа: Издательство журнала" Мир искусства" Дом Литераторов. Литературный дебют Александра Блока. Дом Маяковского. Максим Горький и издательство «Всемирная литература». Николай Гумилев и его жизнь. Место учёбы Набокова и Мандельштама. Главная женщина в жизни Сергея Есенина — Зинаида Райх. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дом Литераторов

Дом Маяковского

Дом Мурузи

Учебный театр на Моховой

Фонтанный дом Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Некрасова 1/38 Завершение: Литейный д. 53 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.