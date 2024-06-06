Эта прогулка позволит оживить героев Серебряного века и прогуляться по местам, которые помнят попытку самоубийства Маяковского, тройственный союз Мережковский-Гиппиус-Философов, трагическую смерть жены Есенина и многие другие события. Вы увидите первые «человейники» начала 20 века, атмосферные переулки и дворы. И проникнитесь духом творчества и декаданса.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдём маршрутами Владимира Маяковского, Осипа и Лили Брик, Сергея Есенина, Льва Бакста, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Михаила Кузмина, Рюрика Ивнева и, конечно же, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Проживём их страсти, боль и вдохновение и разберёмся, откуда же этот надлом и вспышка под названием Серебряный век?

Наша экскурсия-погружение основана на личных дневниках и письмах действующих лиц. Их глазами мы посмотрим на Петербург и их словами опишем события.

Мысленно мы побежим за Лилей Брик спасать Владимира Маяковского

Представим себе прокуренный вечер в квартире Бакста и посмеёмся над совместной выходкой Маяковского и Чуковского

Вас ждут истории о полиаморных отношениях, ведь переосмыслению подверглось не только искусство, но и семейная жизнь

Поразмышляем о том, почему целым веком назвали вспышку продолжительностью 20–30 лет

Обсудим, какое событие завершило эту эпоху и почему люди так торопились жить, любить, творить и сгорать, словно в ожидании конца, в предчувствии катастрофы

Кому подойдёт эта экскурсия

Как ценителям искусства, так и желающим увидеть необычные достопримечательности Петербурга: мускулистых атлантов, «человейники» начала 20 века, дом Бака и другие. Мы также рекомендуем эту экскурсию старшеклассникам, но не советуем детям до 14 лет — слишком много страстей и трагедий.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.