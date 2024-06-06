Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема

Групповая экскурсия по следам Маяковского, Есенина, Цветаевой, Ахматовой и других нашумевших творцов
Эта прогулка позволит оживить героев Серебряного века и прогуляться по местам, которые помнят попытку самоубийства Маяковского, тройственный союз Мережковский-Гиппиус-Философов, трагическую смерть жены Есенина и многие другие события. Вы увидите первые «человейники» начала 20 века, атмосферные переулки и дворы. И проникнитесь духом творчества и декаданса.
5
3 отзыва
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдём маршрутами Владимира Маяковского, Осипа и Лили Брик, Сергея Есенина, Льва Бакста, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Михаила Кузмина, Рюрика Ивнева и, конечно же, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Проживём их страсти, боль и вдохновение и разберёмся, откуда же этот надлом и вспышка под названием Серебряный век?

Наша экскурсия-погружение основана на личных дневниках и письмах действующих лиц. Их глазами мы посмотрим на Петербург и их словами опишем события.

  • Мысленно мы побежим за Лилей Брик спасать Владимира Маяковского
  • Представим себе прокуренный вечер в квартире Бакста и посмеёмся над совместной выходкой Маяковского и Чуковского
  • Вас ждут истории о полиаморных отношениях, ведь переосмыслению подверглось не только искусство, но и семейная жизнь
  • Поразмышляем о том, почему целым веком назвали вспышку продолжительностью 20–30 лет
  • Обсудим, какое событие завершило эту эпоху и почему люди так торопились жить, любить, творить и сгорать, словно в ожидании конца, в предчувствии катастрофы

Кому подойдёт эта экскурсия

Как ценителям искусства, так и желающим увидеть необычные достопримечательности Петербурга: мускулистых атлантов, «человейники» начала 20 века, дом Бака и другие. Мы также рекомендуем эту экскурсию старшеклассникам, но не советуем детям до 14 лет — слишком много страстей и трагедий.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в четверг в 11:00, в субботу в 18:30

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 000 ₽
Дети до 18 лет750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 11:00, в субботу в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2024
Прекрасная экскурсия! Я в полном восторге! Гид Анжелика провела нас не только по центру города, но и по удивительной эпохе, такой короткой, яркой и трагичной. Все время было ощущение, что Мертвые Поэты возникают перед нами как призраки. 2,5 часа на одном дыхании. Рекомендую тем, кто ищет что-то необычное
И
9 мая 2024
Большое спасибо за экскурсию организатору и экскурсоводу Анжелике. Очень понравился маршрут и подача материала. Рассказ о серебряном веке включал не только всем известные имена, но и забытые по разным причинам. Было интересно.
Мила
26 апр 2024
Спасибо Анжелике за погружение в серебряный век! У Маяковского хотелось плакать, у Гиппиус хотелось краснеть, у Есенина - злиться. Я не знала некоторых имён, но гид так корректно и интересно
читать дальше

описывала каждого, что не было ощущения, что чего-то не знаешь. Теперь буду читать Кузмина. Маршрут понравился и моему мужу, который не особенно любит литературу, потому что было много необычных дворов, мест, атлантов, и очень яркие истории в формате мыльных опер), а ещё так много картинок и фотографий! Вот вам описывают "козлоногую", и сразу архивное фото! Красота.
Мы не сразу нашли место встречи, нам помог Администратор по телефону. Но если следовать рекомендациям и инструкциям команды, то в целом все просто, там и карта есть. Теперь пойду к ребятам на золотой век! Спасибо за такую чудесную и тёплую прогулку.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеВечерниеЛетниеЛитература и искусствоДом БакаПопулярные местаДля студентовЕсенин

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
933 отзыва
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы
Начало: В районе метро Чернышевская
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
2 670 за всё до 6 чел.
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах
Начало: Выход ст. метро Чернышевская
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 2 000 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам