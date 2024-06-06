Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Групповая экскурсия по следам Маяковского, Есенина, Цветаевой, Ахматовой и других нашумевших творцов
Эта прогулка позволит оживить героев Серебряного века и прогуляться по местам, которые помнят попытку самоубийства Маяковского, тройственный союз Мережковский-Гиппиус-Философов, трагическую смерть жены Есенина и многие другие события. Вы увидите первые «человейники» начала 20 века, атмосферные переулки и дворы. И проникнитесь духом творчества и декаданса.
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3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы пройдём маршрутами Владимира Маяковского, Осипа и Лили Брик, Сергея Есенина, Льва Бакста, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Михаила Кузмина, Рюрика Ивнева и, конечно же, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Проживём их страсти, боль и вдохновение и разберёмся, откуда же этот надлом и вспышка под названием Серебряный век?
Наша экскурсия-погружение основана на личных дневниках и письмах действующих лиц. Их глазами мы посмотрим на Петербург и их словами опишем события.
Мысленно мы побежим за Лилей Брик спасать Владимира Маяковского
Представим себе прокуренный вечер в квартире Бакста и посмеёмся над совместной выходкой Маяковского и Чуковского
Вас ждут истории о полиаморных отношениях, ведь переосмыслению подверглось не только искусство, но и семейная жизнь
Поразмышляем о том, почему целым веком назвали вспышку продолжительностью 20–30 лет
Обсудим, какое событие завершило эту эпоху и почему люди так торопились жить, любить, творить и сгорать, словно в ожидании конца, в предчувствии катастрофы
Кому подойдёт эта экскурсия
Как ценителям искусства, так и желающим увидеть необычные достопримечательности Петербурга: мускулистых атлантов, «человейники» начала 20 века, дом Бака и другие. Мы также рекомендуем эту экскурсию старшеклассникам, но не советуем детям до 14 лет — слишком много страстей и трагедий.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 11:00, в субботу в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 32705 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с читать дальше
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину и в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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Анна
6 июня 2024
Прекрасная экскурсия! Я в полном восторге! Гид Анжелика провела нас не только по центру города, но и по удивительной эпохе, такой короткой, яркой и трагичной. Все время было ощущение, что Мертвые Поэты возникают перед нами как призраки. 2,5 часа на одном дыхании. Рекомендую тем, кто ищет что-то необычное
И
Ирина
9 мая 2024
Большое спасибо за экскурсию организатору и экскурсоводу Анжелике. Очень понравился маршрут и подача материала. Рассказ о серебряном веке включал не только всем известные имена, но и забытые по разным причинам. Было интересно.
Мила
26 апр 2024
Спасибо Анжелике за погружение в серебряный век! У Маяковского хотелось плакать, у Гиппиус хотелось краснеть, у Есенина - злиться. Я не знала некоторых имён, но гид так корректно и интересно читать дальше
описывала каждого, что не было ощущения, что чего-то не знаешь. Теперь буду читать Кузмина. Маршрут понравился и моему мужу, который не особенно любит литературу, потому что было много необычных дворов, мест, атлантов, и очень яркие истории в формате мыльных опер), а ещё так много картинок и фотографий! Вот вам описывают "козлоногую", и сразу архивное фото! Красота. Мы не сразу нашли место встречи, нам помог Администратор по телефону. Но если следовать рекомендациям и инструкциям команды, то в целом все просто, там и карта есть. Теперь пойду к ребятам на золотой век! Спасибо за такую чудесную и тёплую прогулку.
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