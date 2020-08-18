3 отзыва оставили туристы

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Литейная слобода и Пески

Раскрыть историю старинных районов и познакомиться с работами архитекторов разных эпох

5
3 отзыва
Natalia
Natalia – Гид из Санкт-Петербурга
Приглашаю исследовать «Литейную часть» Петербурга! Вы увидите здесь не только классические дворцы, купеческие особняки и доходные дома, но и неформальные современные творения.

А также погрузитесь в богатое прошлое этих мест и узнаете, чем живут исторические улицы сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Еще в 18 веке в районе Литейной слободы и Песков располагались казармы, конюшни и хозяйственные дворы. Я расскажу, как и почему в конце 19 столетия эти места превратились в престижные и буржуазные и как они изменились за последние сто лет. А также покажу старинные дворцы, особняки и доходные дома с неожиданными архитектурными решениями.

Неизведанный Петербург
Вы погуляете по улицам с непонятными названиями — Шпалерная, Фурштатская, Кирочная и Друскеникский переулок — и узнаете, как возникли столь непривычные русскому уху топонимы. А также отыщете персонажей известных мультфильмов, несколько копий Эрмитажа, Малую Баварию, Египетский дом и копию корабля Петровского времени. В завершение получите советы местного жителя о лучших местах Петербурга: музеях 🖼, галереях, ресторанах, барах 🍹 и арт-пространствах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Дополнительные предложения

  • Расширенный вариант экскурсии 🧭 (3 часа). Вы увидите ещё несколько перлов современной архитектуры, особняков и доходных домов с интересной историей 📖 и удивительными жильцама. Мы прогуляемся по Таврическому саду и найдем дворец, который построил фаворит Екатерины Великой и где позднее была конюшня. Чтобы не случилось перегрузки, можем устроить кофе-брейк и перекус в очень питерской кофейне. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
  • Фотосессия. По договоренности и за дополнительную плату я могу провести для вас профессиональную фотосъемку во время экскурсии.
  • Подарочный сертификат на экскурсию. Любую прогулку 👣 со мной вы можете подарить. Условия уточняйте в переписке.
  • Корпоративные заказы. Я зарегистрирована как самозанятая, для корпоративных клиентов оформляю договор и счёт.
Начало и место завершения
🚩 у метро Чернышевская (красная ветка)
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalia
Natalia
Меня зовут Наташа, я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью к городу в рассказах и фотографиях, в интересных прогулках и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по самому городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторенными тропами. Поделюсь с вами своей любовью к городу без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. А еще обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, я знаю почти все, что происходит в городе, люблю наши музеи и атмосферные местечки, которыми непременно поделюсь. Кроме рассказа о том, мимо чего мы гуляем, я делаю фотографии во время нашей фото-прогулки, которыми вы потом сможете поделиться с друзьями и близкими. И непременно рассказываю о том, куда у нас можно сходить сходить вкусно поесть и куда лучше не стоит, что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки.
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3 отзыва оставили туристы

18 августа 2020
Спасибо огромное Наталье за чудесную экскурсию и рассказ о различных эпохах Литейной слободы! В стороне от популярных и классических тур мест Петербурга и в самом его центре находится замечательный район куда обязательно стоит сходить и именно с Натальей!
6 августа 2020
Наша экскурсия проходила 3 августа. Нас было 10 человек самого разного возраста. Наталья своим рассказом заинтересовала всех. Показала места, которые не входят в стандартные экскурсии. Необычные истории, интересные факты, архитектура. Мы получили огромное удовольствие! Большое спасибо!
15 июня 2020
Экскурсия пролетела как одна секунда! Очень было интересно! Светило солнышко, а мы даже не почувствовали! Вернулись домой счастливые и с загорелыми лицами))). Экскурсовод влюбленная в свое дело. Прекрасно знает материал! Восторг!

Natalia проводит ещё 5 экскурсий

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