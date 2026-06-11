3 отзыва оставили туристы

Раскрыть историю старинных районов и познакомиться с работами архитекторов разных эпох
Приглашаю исследовать Литейную часть Петербурга! Вы увидите здесь не только классические дворцы, купеческие особняки и доходные дома, но и неформальные современные творения. А также погрузитесь в богатое прошлое этих мест и узнаете, чем живут исторические улицы сегодня.
Еще в 18 веке в районе Литейной слободы и Песков располагались казармы, конюшни и хозяйственные дворы. Я расскажу, как и почему в конце 19 столетия эти места превратились в престижные и буржуазные и как они изменились за последние сто лет. А также покажу старинные дворцы, особняки и доходные дома с неожиданными архитектурными решениями.
Неизведанный Петербург
Вы погуляете по улицам с непонятными названиями — Шпалерная, Фурштатская, Кирочная и Друскеникский переулок — и узнаете, как возникли столь непривычные русскому уху топонимы. А также отыщете персонажей известных мультфильмов, несколько копий Эрмитажа, Малую Баварию, Египетский дом и копию корабля Петровского времени. В завершение получите советы местного жителя о лучших местах Петербурга: музеях, галереях, ресторанах, барах и арт-пространствах.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Дополнительные предложения
Фотосессия. По договорённости и за дополнительную плату я могу провести для вас профессиональную фотосъемку во время экскурсии.
Подарочный сертификат на экскурсию. Любую прогулку со мной вы можете подарить. Условия уточняйте в переписке.
Корпоративные заказы. Я зарегистрирована как самозанятая, для корпоративных клиентов оформляю договор и счёт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2106 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге.
I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français.
Я делюсь своей любовью читать дальшеуменьшить
к городу в рассказах, фотографиях и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторёнными тропами.
Вас ждёт прогулка без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. Я обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, куда сходить вкусно поесть и что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки. А тёплыми фотографиями с наших прогулок вы сможете поделиться с друзьями и близкими.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Очень понравилась экскурсия и Наталья. Было содержательно, интересно, приятно и дружелюбно. Тема Натальи с конфетками при правильных ответах на вопросы, вообще покорила. Так легко и приятно пролетело время. Наталья очень читать дальшеуменьшить
вдумчивый, знающий и умеющий заинтересовать, гид. Мы узнали много нового, хотя коренные жители Питера, это особенно радует. Обязательно будем и дальше ходить на ее экскурсии. Всем рекомендую, и завидую вновь присоединившимся к ней.
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Ю
Юлия
Прекрасная экскурсия, прошла насыщенно, интересно. Рекомендую!
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А
Андрей
3.5 часовая экскурсия по Литейной слободе была подарком для моей мамы на день рождения. Сначала я опасалась, что она устанет столько ходить, но Наташа так увлекательно рассказывала и старалась подстраиваться читать дальшеуменьшить
под нас, что время пролетело незаметно и было очень жаль, что экскурсия закончилась) Очень понравилось, что рассказ был основан на интересных и нескучных фактах, дополнен фотографиями и даже призами за правильные ответы на вопросы) узнала много нового, хотя знаю этот район довольно хорошо, училась там и всю жизнь живу в Петербурге. Но очень многие факты стали для меня увлекательным открытием! Маме тоже очень понравилось. Большое спасибо Наташе. Ирина и Маргарита.
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Светлана
Когда приезжаешь в Питер в 25-й раз, классические общеизвестные достопримечательности посещать уже не будешь, а вот послушать про обычные на первый взгляд районы очень интересно, тем более, что в Питере каждый дом произведение искусства, а каждая улица история. Наталья рассказывала легко и увлечённо, где-то со стихами, где-то с шутками, со знанием дела и с чувствующейся большой любовью к городу.
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Екатерина
Мне очень понравилась экскурсия с Нвтальей по Литейной слободе и Пескам. Наталья провела очень интересную и увлекательную прогулку. Мы исследовали вместе памятники, дома, особняки, дворы этого чудесного района. Хочу вернуться и пойти гулять по таким же замечательным местам любимого Питербурга.
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Т
Татьяна
Наша экскурсия проходила 3 августа. Нас было 10 человек самого разного возраста. Наталья своим рассказом заинтересовала всех. Показала места, которые не входят в стандартные экскурсии. Необычные истории, интересные факты, архитектура. Мы получили огромное удовольствие! Большое спасибо!