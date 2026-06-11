3 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Литейная слобода и Пески

Раскрыть историю старинных районов и познакомиться с работами архитекторов разных эпох
Приглашаю исследовать Литейную часть Петербурга! Вы увидите здесь не только классические дворцы, купеческие особняки и доходные дома, но и неформальные современные творения. А также погрузитесь в богатое прошлое этих мест и узнаете, чем живут исторические улицы сегодня.
5
16 отзывов
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески
Литейная слобода и Пески

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Еще в 18 веке в районе Литейной слободы и Песков располагались казармы, конюшни и хозяйственные дворы. Я расскажу, как и почему в конце 19 столетия эти места превратились в престижные и буржуазные и как они изменились за последние сто лет. А также покажу старинные дворцы, особняки и доходные дома с неожиданными архитектурными решениями.

Неизведанный Петербург

Вы погуляете по улицам с непонятными названиями — Шпалерная, Фурштатская, Кирочная и Друскеникский переулок — и узнаете, как возникли столь непривычные русскому уху топонимы. А также отыщете персонажей известных мультфильмов, несколько копий Эрмитажа, Малую Баварию, Египетский дом и копию корабля Петровского времени. В завершение получите советы местного жителя о лучших местах Петербурга: музеях, галереях, ресторанах, барах и арт-пространствах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Дополнительные предложения
  • Фотосессия. По договорённости и за дополнительную плату я могу провести для вас профессиональную фотосъемку во время экскурсии.
  • Подарочный сертификат на экскурсию. Любую прогулку со мной вы можете подарить. Условия уточняйте в переписке.
  • Корпоративные заказы. Я зарегистрирована как самозанятая, для корпоративных клиентов оформляю договор и счёт.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2106 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
читать дальшеуменьшить

к городу в рассказах, фотографиях и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторёнными тропами. Вас ждёт прогулка без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. Я обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, куда сходить вкусно поесть и что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки. А тёплыми фотографиями с наших прогулок вы сможете поделиться с друзьями и близкими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Анна
Очень понравилась экскурсия и Наталья. Было содержательно, интересно, приятно и дружелюбно. Тема Натальи с конфетками при правильных ответах на вопросы, вообще покорила. Так легко и приятно пролетело время. Наталья очень
читать дальшеуменьшить

вдумчивый, знающий и умеющий заинтересовать, гид. Мы узнали много нового, хотя коренные жители Питера, это особенно радует. Обязательно будем и дальше ходить на ее экскурсии. Всем рекомендую, и завидую вновь присоединившимся к ней.

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Прекрасная экскурсия, прошла насыщенно, интересно. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
3.5 часовая экскурсия по Литейной слободе была подарком для моей мамы на день рождения. Сначала я опасалась, что она устанет столько ходить, но Наташа так увлекательно рассказывала и старалась подстраиваться
читать дальшеуменьшить

под нас, что время пролетело незаметно и было очень жаль, что экскурсия закончилась) Очень понравилось, что рассказ был основан на интересных и нескучных фактах, дополнен фотографиями и даже призами за правильные ответы на вопросы) узнала много нового, хотя знаю этот район довольно хорошо, училась там и всю жизнь живу в Петербурге. Но очень многие факты стали для меня увлекательным открытием! Маме тоже очень понравилось. Большое спасибо Наташе.
Ирина и Маргарита.

Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Когда приезжаешь в Питер в 25-й раз, классические общеизвестные достопримечательности посещать уже не будешь, а вот послушать про обычные на первый взгляд районы очень интересно, тем более, что в Питере каждый дом произведение искусства, а каждая улица история. Наталья рассказывала легко и увлечённо, где-то со стихами, где-то с шутками, со знанием дела и с чувствующейся большой любовью к городу.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Мне очень понравилась экскурсия с Нвтальей по Литейной слободе и Пескам. Наталья провела очень интересную и увлекательную прогулку. Мы исследовали вместе памятники, дома, особняки, дворы этого чудесного района. Хочу вернуться и пойти гулять по таким же замечательным местам любимого Питербурга.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Наша экскурсия проходила 3 августа. Нас было 10 человек самого разного возраста. Наталья своим рассказом заинтересовала всех. Показала места, которые не входят в стандартные экскурсии. Необычные истории, интересные факты, архитектура. Мы получили огромное удовольствие! Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Литейная слобода и Пески»

Три квартиры - три эпохи Петербурга
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Три квартиры - три эпохи Петербурга
Посетить атмосферные пространства Северной столицы и узнать о судьбах их жильцов
Начало: Возле станции метро «Звенигородская»
Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1800 ₽ за человека
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Пешая
3 часа
99 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Откройте для себя нетуристическую Петроградку, где история и современность переплетаются в каждом переулке. Узнайте тайны прошлого и настоящего
Начало: У станции метро Спортивная
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 2 чел.
Такой разный Васильевский остров: на авто премиум-класса
На машине
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Васильевский остров: на авто премиум-класса
Посетить главные и тайные места старинного острова в комфортном дружеском формате
Начало: У м. Василеостровская или в Исаакиевском сквере
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Дворцы и особняки Литейной части
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворцы и особняки Литейной части
Погрузиться в историю знаменитых домов Петербурга и посетить уникальную резиденцию
Начало: На Преображенской площади
15 авг в 11:00
16 авг в 11:00
от 14 500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 6500 ₽ за группу