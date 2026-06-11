3 отзыва оставили туристы

Приглашаю исследовать Литейную часть Петербурга! Вы увидите здесь не только классические дворцы, купеческие особняки и доходные дома, но и неформальные современные творения. А также погрузитесь в богатое прошлое этих мест и узнаете, чем живут исторические улицы сегодня.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Еще в 18 веке в районе Литейной слободы и Песков располагались казармы, конюшни и хозяйственные дворы. Я расскажу, как и почему в конце 19 столетия эти места превратились в престижные и буржуазные и как они изменились за последние сто лет. А также покажу старинные дворцы, особняки и доходные дома с неожиданными архитектурными решениями.

Неизведанный Петербург

Вы погуляете по улицам с непонятными названиями — Шпалерная, Фурштатская, Кирочная и Друскеникский переулок — и узнаете, как возникли столь непривычные русскому уху топонимы. А также отыщете персонажей известных мультфильмов, несколько копий Эрмитажа, Малую Баварию, Египетский дом и копию корабля Петровского времени. В завершение получите советы местного жителя о лучших местах Петербурга: музеях, галереях, ресторанах, барах и арт-пространствах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.