3, 17, 24, 30 апреля в 13:00

В сердце каждого петербуржца — неважно, коренного или приехавшего — живёт память о страшном времени в истории города. Речь, конечно же, о блокаде. Трудно представить себе те испытания, через которые прошли жители осаждённого города.

Что происходило в городе в эти 872 дня? О чём мечтали его жители? Как они спасались в блокадную зиму? Вы найдёте ответы на эти и многие другие вопросы, а также узнаете, где в блокадном городе располагались эвакуационные госпитали и пункты, как работали детские сады