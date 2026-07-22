3, 17, 24, 30 апреля в 13:00

В сердце каждого русского человека живёт память о страшном времени периода Великой Отечественной Войны. Блокада Ленинграда - небывалый случай по продолжительности в современной мировой истории. Город был в блокаде 872 дня. Со мной вы отправитесь на прогулку по истории этой трагедии.
Описание экскурсии
Память о Блокаде Ленинграда – одной из самых продолжительных и трагических страниц Великой Отечественной войны – жива в каждом из нас. Блокада Ленинграда – беспрецедентный случай в мировой истории, трагедия, длившаяся почти 900 дней. Эта экскурсия откроет вам глаза на подлинную историю. На экскурсии мы рассмотрим следующие вопросы:
- Как Ленинград сорвал план «Барбаросса»?
- Причины столь сложного положения города.
- Миф или правда: был ли Ленинград «брошен на произвол судьбы»?
- Механизмы выживания в условиях блокады: карточная система и её значение.
- Процесс эвакуации из Ленинграда и путь на Большую землю.
- Реальное число жертв Блокады.
- Надежды и мечты жителей осаждённого города. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы, узнаете о расположении эвакуационных госпиталей и временных моргов, работе городской инфраструктуры, роли радио и методах спасения архитектурных и культурных ценностей. Мы постараемся осмыслить опыт людей, оказавшихся запертыми в городе, и понять, как им удалось выстоять и одержать победу. После экскурсии по желанию вы можете самостоятельно посетить музей Блокады Ленинграда (Соляной пер., 9, вход бесплатный). В холодное время возможно проведение экскурсии в интерьерах Румянцевского дворца (по согласованию с гидом, дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец).
Надежды и мечты жителей осаждённого города. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы, узнаете о расположении эвакуационных госпиталей и временных моргов, работе городской инфраструктуры, роли радио и методах спасения архитектурных и культурных ценностей. Мы постараемся осмыслить опыт людей, оказавшихся запертыми в городе, и понять, как им удалось выстоять и одержать победу. После экскурсии по желанию вы можете самостоятельно посетить музей Блокады Ленинграда (Соляной пер., 9, вход бесплатный). В холодное время возможно проведение экскурсии в интерьерах Румянцевского дворца (по согласованию с гидом, дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец).
•Надежды и мечты жителей осаждённого города. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы, узнаете о расположении эвакуационных госпиталей и временных моргов, работе городской инфраструктуры, роли радио и методах спасения архитектурных и культурных ценностей. Мы постараемся осмыслить опыт людей, оказавшихся запертыми в городе, и понять, как им удалось выстоять и одержать победу. После экскурсии по желанию вы можете самостоятельно посетить музей Блокады Ленинграда (Соляной пер., 9, вход бесплатный). В холодное время возможно проведение экскурсии в интерьерах Румянцевского дворца (по согласованию с гидом, дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец).
3, 17, 24 апреля в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги лицензированного гида
- Радиооборудование
Что не входит в цену
- Чай, кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского (у памятника Екатерине 2)
Завершение: Марсово поле - площадь в центре Санкт-Петербурга, расположенная на левом берегу реки Невы между Михайловским садом и Летним садом
Когда и сколько длится?
Когда: 3, 17, 24 апреля в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Красивый маршрут, дорога лежит через аничков мости, к собору Спас на Крови, на марсово поле. Во время экскурсия гид рассказывает о тяжком времени во время блокады. Экскурсия вызывает много интереса. Спасибо за вашу работу!
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В
Изумительная экскурсия, Екатерине высшую оценку за погружение в тему блокадного Ленинграда!!!
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Е
Лучше могла бы быть только погода….
однако именно такая сырая и ветренная погода помогла реально представить блокадные месяцы в Ленинграде Автор этой экскурсии постаралась передать не только отдельные истории города и
однако именно такая сырая и ветренная погода помогла реально представить блокадные месяцы в Ленинграде Автор этой экскурсии постаралась передать не только отдельные истории города и
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С
Если б можно поставить оценку больше 5, то смело сделала бы это. Сколько раз были в Питере и только в этот раз додумались посетить экскурсию, посвящённую блокаде Ленинграда.
Мы ни разу
Мы ни разу
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М
Экскурсия произвела на меня очень сильное впечатление! Тема Блокады очень тяжёлая, но это часть нашей истории и это нужно знать и помнить! Екатерина очень талантливый экскурсовод. Она очень интересно смогла рассказать о тяжёлом блокадном времени, свой рассказ дополняя аудиозаписями и фотографиями того времени. А от стихов Ольги Берггольц, так проникновенно прочитанных Екатериной мне захотелось плакать… Рекомендую всем посетить экскурсию!
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М
Экскурсия произвела на меня очень сильное впечатление! Тема Блокады очень тяжёлая, но это часть нашей истории и это нужно знать и помнить! Екатерина очень талантливый экскурсовод. Она очень интересно смогла рассказать о тяжёлом блокадном времени, свой рассказ дополняя аудиозаписями и фотографиями того времени. А от стихов Ольги Берггольц, так проникновенно прочитанных Екатериной мне захотелось плакать… Рекомендую всем посетить экскурсию!
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