В сердце каждого петербуржца — неважно, коренного или приехавшего — живёт память о страшном времени в истории города. Речь, конечно же, о блокаде. Трудно представить себе те испытания, через которые прошли жители осаждённого города.
Что происходило в городе в эти 872 дня? О чём мечтали его жители? Как они спасались в блокадную зиму? Вы найдёте ответы на эти и многие другие вопросы, а также узнаете, где в блокадном городе располагались эвакуационные госпитали и пункты, как работали детские сады
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Чай
Кофе
Экскурсионное обслуживание в музее Блокада Ленинграда
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Островского (у памятника Екатерине II)
Завершение: Марсово поле
Когда и сколько длится
Когда: 3, 17, 24, 30 апреля в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Экскурсия пешеходная
Пожалуйста
Одевайтесь по погоде!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
3, 17, 24, 30 апреля в 13:00
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них