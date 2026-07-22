3, 17, 24, 30 апреля в 13:00

Память о Блокаде Ленинграда – одной из самых продолжительных и трагических страниц Великой Отечественной войны – жива в каждом из нас. Блокада Ленинграда – беспрецедентный случай в мировой истории, трагедия, длившаяся почти 900 дней. Эта экскурсия откроет вам глаза на подлинную историю. На экскурсии мы рассмотрим следующие вопросы:

Как Ленинград сорвал план «Барбаросса»?

Причины столь сложного положения города.

Миф или правда: был ли Ленинград «брошен на произвол судьбы»?

Механизмы выживания в условиях блокады: карточная система и её значение.

Процесс эвакуации из Ленинграда и путь на Большую землю.

Реальное число жертв Блокады.

Надежды и мечты жителей осаждённого города. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы, узнаете о расположении эвакуационных госпиталей и временных моргов, работе городской инфраструктуры, роли радио и методах спасения архитектурных и культурных ценностей. Мы постараемся осмыслить опыт людей, оказавшихся запертыми в городе, и понять, как им удалось выстоять и одержать победу. После экскурсии по желанию вы можете самостоятельно посетить музей Блокады Ленинграда (Соляной пер., 9, вход бесплатный). В холодное время возможно проведение экскурсии в интерьерах Румянцевского дворца (по согласованию с гидом, дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец).

Надежды и мечты жителей осаждённого города. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы, узнаете о расположении эвакуационных госпиталей и временных моргов, работе городской инфраструктуры, роли радио и методах спасения архитектурных и культурных ценностей. Мы постараемся осмыслить опыт людей, оказавшихся запертыми в городе, и понять, как им удалось выстоять и одержать победу. После экскурсии по желанию вы можете самостоятельно посетить музей Блокады Ленинграда (Соляной пер., 9, вход бесплатный). В холодное время возможно проведение экскурсии в интерьерах Румянцевского дворца (по согласованию с гидом, дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец).

•Надежды и мечты жителей осаждённого города. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы, узнаете о расположении эвакуационных госпиталей и временных моргов, работе городской инфраструктуры, роли радио и методах спасения архитектурных и культурных ценностей. Мы постараемся осмыслить опыт людей, оказавшихся запертыми в городе, и понять, как им удалось выстоять и одержать победу. После экскурсии по желанию вы можете самостоятельно посетить музей Блокады Ленинграда (Соляной пер., 9, вход бесплатный). В холодное время возможно проведение экскурсии в интерьерах Румянцевского дворца (по согласованию с гидом, дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец).