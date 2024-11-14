Подвиг ленинградцев в том, что даже в самые отчаянные времена они не теряли веру в будущее и умели радоваться.
Вы обнаружите, что блокадный город жил, несмотря ни на что — выстраивались очереди за книгами, ставились новые спектакли, писались картины и музыка! Вы откроете совсем другую Блокаду — с настоящими историями очевидцев, человеческими потребностями и удивительной тягой к жизни.
Вы обнаружите, что блокадный город жил, несмотря ни на что — выстраивались очереди за книгами, ставились новые спектакли, писались картины и музыка! Вы откроете совсем другую Блокаду — с настоящими историями очевидцев, человеческими потребностями и удивительной тягой к жизни.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Какой вклад в Победу внесли ленинградские дети
- Как горожане встречали Новый год в блокаду
- Почему ленинградцы-петербуржцы так ценят кошек
- Чем спасались от голода
- Как обогревались, работали
- Как искусство спасало в страшные военные дни
- И многое другое
Вы увидите основные достопримечательности центра города, которые хранят память о блокаде. Мы совершим путешествие от Аничкова дворца мимо памятника блокадной проруби, через Манежную площадь к Исаакиевскому собору.
В нашей программе:
- Аничков дворец (осмотр снаружи). В годы войны здесь размещался Дворец пионеров. Это важное место, чтобы вспомнить роль детей в военные годы
- Блокадная прорубь, куда ленинградцы ходили за водой
- Манежная площадь, где находится дом создателя Дороги жизни — магистрали, спасшей тысячи горожан
- Дом радио — место, откуда на всю страну звучал голос поэтессы Ольги Берггольц
- Малая Садовая улица — вы увидите блокадный репродуктор, а также узнаете об участи животных Ленинграда
- Блокадная парикмахерская
- Площадь искусств. Во время войны музы не молчали — я покажу учреждения культуры, которые не закрывались в самые страшные дни
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Аничкова дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 258 туристов
Привет! Меня зовут Катерина. В моей насыщенной биографии два профильных образования: дипломированный переводчик и гид по Санкт-Петербургу. Профессионально влюбляю путешественников в город на Неве. Мои экскурсии понравятся как гостям Северной столицы, так и её старожилам. До встречи на улицах города!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
14 ноя 2024
Прекрасная экскурсия, душевный и трогательный рассказ, не просто исторические факты. Было очень интересно и познавательно, временами до мурашек, до слез… Катерина прекрасный рассказчик, много интересной и новой для нас информации. После экскурсии смотрели фильмы по совету Катерины. Всем рекомендую, в особенности детям и подросткам.
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