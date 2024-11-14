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Подвиг ленинградцев в том, что даже в самые отчаянные времена они не теряли веру в будущее и умели радоваться.



Вы обнаружите, что блокадный город жил, несмотря ни на что — выстраивались очереди за книгами, ставились новые спектакли, писались картины и музыка! Вы откроете совсем другую Блокаду — с настоящими историями очевидцев, человеческими потребностями и удивительной тягой к жизни.