Узнать историю боев и подвигов, побывать на Невском пятачке и рассмотреть Диораму

Как удалось прорвать блокаду Ленинграда? Я провожу эту экскурсию больше 10 лет и детально изучил все места и подробности этого события.

Вместе мы проедем по следам самых ожесточенных боев.

Вы побываете на Невском пятачке и узнаете о многих солдатах-героях.

Рассмотрите огромную диораму, посвященную прорыву блокады.

Посетите мемориалы, увидите старые фото и пройдете по окопам.
Блокада Ленинграда: Прорыв
Блокада Ленинграда: Прорыв
Блокада Ленинграда: Прорыв
Блокада Ленинграда: Прорыв
Блокада Ленинграда: Прорыв
Блокада Ленинграда: Прорыв
Блокада Ленинграда: Прорыв
Блокада Ленинграда: Прорыв
Блокада Ленинграда: Прорыв
Блокада Ленинграда: Прорыв
Блокада Ленинграда: Прорыв

Что вас ожидает

Легендарный Невский пятачок

С этим плацдармом связан один из самых героических и страшных эпизодов в истории не только Ленинградского фронта, но и всей Великой Отечественной войны. Об этом вы узнаете подробнее, увидите линию окопов, места раскопок с разбросанными вокруг следами сражений и мемориал «Рубежный камень». Пройдя вдоль братских могил по Аллее Памяти и Славы, услышите о подвиге тех, кто сражался и погибал на этом крошечном и кровавом клочке ленинградской земли. На берегу Невы, рядом с Поклонным крестом, я расскажу о переправах с Невской Дубровки и трагедии 330-го полка 86-й стрелковой дивизии.

Рассказ я сопровождаю подобранными иллюстрациями и фотографиями, сделанными на Невском пятачке советскими и немецкими солдатами. Мы сопоставим их с современными видами этой местности.

Диорама «Прорыв блокады Ленинграда»

До следующей точки маршрута мы поедем по левому берегу Невы, мимо электростанции, которую немцы превратили в сильный оборонительный узел. Вас ждет Диорама: у 40-метрового полотна вы в деталях познакомитесь с ходом операции «Искра», которая завершилась прорывом блокады. Узнаете о подготовке к операции и о героизме изображенных на картине советских солдат. На площадке перед диорамой я расскажу о танках, вытащенных со дна Невы — их моделях и боевом применении.

Рабочий поселок № 5

Экскурсия завершится посещением мемориала на месте Рабочего поселка № 5. Здесь после нескольких дней напряженных боев состоялось историческое рукопожатие солдат Ленинградского и Волховского фронтов, что ознаменовало прорыв блокады Ленинграда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне. В указанную стоимость включены транспортные расходы.
  • Если вы на своей машине, в которой есть место для гида, то экскурсия будет дешевле — 7500 руб. за всю группу
  • Дополнительно оплачиваются билеты на Диораму — 250 руб. взрослый; 200 руб. от 16 до 18 лет; 100 руб. льготный и детский. На Диораме экскурсию проводит музейный гид (длительность 20 мин. ).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата — 1000 руб. за каждого дополнительного участника.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Улица Дыбенко
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я родился и вырос в Петербурге и более 10 лет провожу экскурсии для русских и иностранных путешественников по своему любимому городу и его окрестностям. В первую очередь меня привлекает тема войны и Блокады Ленинграда, которую я считаю самой трагической и героической страницей за все три столетия истории города на Неве. На своих экскурсиях я работаю с планшетом, на котором показываю фотографии (картины) города, снятые с той же самой точки, на которой стоят туристы. На своих загородных экскурсиях по военной тематике я также использую карты и видеоматериалы, которые позволят людям лучше сориентироваться на местности, а также ощутить дух времени и создать эффект присутствия.
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