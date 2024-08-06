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Блокада Ленинграда: Прорыв (на вашем авто)

Узнайте, как был прорван блокада Ленинграда. Путешествие по местам сражений на вашем авто с опытным гидом. История оживает на глазах
Экскурсия по местам прорыва блокады Ленинграда предлагает уникальную возможность посетить Невский пятачок, где развернулись одни из самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Участники узнают о героизме солдат, увидят мемориалы и
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старые фотографии. Диорама "Прорыв блокады Ленинграда" подробно расскажет о ходе операции "Искра". Завершится экскурсия у мемориала Рабочего поселка № 5, где произошло историческое рукопожатие. Это путешествие на вашем авто позволит глубже понять события тех лет

5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю
  • 🗺️ Уникальные места
  • 🚗 Комфорт на авто
  • 🖼️ Впечатляющая диорама
  • 🕊️ Мемориалы и память

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а природа радует зеленью. В это время меньше дождей, что позволяет спокойно осматривать мемориалы и диорамы. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более прохладной. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить передвижение по некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Блокада Ленинграда: Прорыв (на вашем авто)
Блокада Ленинграда: Прорыв (на вашем авто)
Блокада Ленинграда: Прорыв (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Невский пятачок
  • Диорама «Прорыв блокады Ленинграда»
  • Мемориал в Рабочем поселке № 5

Описание экскурсии

Легендарный Невский пятачок

С этим плацдармом связан один из самых героических и страшных эпизодов в истории не только Ленинградского фронта, но и всей Великой Отечественной войны. Об этом вы узнаете подробнее, увидите линию окопов, места раскопок с разбросанными вокруг следами сражений и мемориал «Рубежный камень». Пройдя вдоль братских могил по Аллее Памяти и Славы, услышите о подвиге тех, кто сражался и погибал на этом крошечном и кровавом клочке ленинградской земли. На берегу Невы, рядом с Поклонным крестом, я расскажу о переправах с Невской Дубровки и трагедии 330-го полка 86-й стрелковой дивизии.

Рассказ я сопровождаю подобранными иллюстрациями и фотографиями, сделанными на Невском пятачке советскими и немецкими солдатами. Мы сопоставим их с современными видами этой местности.

Диорама «Прорыв блокады Ленинграда»

До следующей точки маршрута мы поедем по левому берегу Невы, мимо электростанции, которую немцы превратили в сильный оборонительный узел. Вас ждет Диорама: у 40-метрового полотна вы в деталях познакомитесь с ходом операции «Искра», которая завершилась прорывом блокады. Узнаете о подготовке к операции и о героизме изображенных на картине советских солдат. На площадке перед диорамой я расскажу о танках, вытащенных со дна Невы — их моделях и боевом применении.

Рабочий поселок № 5

Экскурсия завершится посещением мемориала на месте Рабочего поселка № 5. Здесь после нескольких дней напряженных боев состоялось историческое рукопожатие солдат Ленинградского и Волховского фронтов, что ознаменовало прорыв блокады Ленинграда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашей машине. В ней должно быть место для гида
  • Дополнительно оплачиваются билеты на Диораму — 250 руб. взрослый; 200 руб. от 16 до 18 лет; 100 руб. льготный и детский. На Диораме экскурсию проводит музейный гид (длительность 20 мин.)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Районе метро улица Дыбенко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3972 туристов
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я родился и вырос в Петербурге. С 2014 года провожу экскурсии для русских и иностранных путешественников по своему любимому городу и его окрестностям. В первую очередь меня
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привлекает тема войны и блокады Ленинграда, которую я считаю самой трагической и героической страницей за все три столетия истории города на Неве. На своих экскурсиях я работаю с планшетом, на котором показываю фотографии (картины) города, снятые с той же самой точки, на которой стоят путешественники. На загородных экскурсиях по военной тематике я также использую карты и видеоматериалы, которые позволят людям лучше сориентироваться на местности, а также ощутить дух времени и создать эффект присутствия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
М
Экскурсия просто великолепная, очень интересная и содержательная.
Александр прекрасно владеет информацией, очень наглядно все показывает на картах и схемах. Рассказал нам обо всех попытках прорыва блокады, привел много интересных фактов, которые
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мы раньше не слышали. Вся информация грамотно подана, без развода на эмоции и навязывания своего мнения. Сейчас сложный период: с одной стороны информации много, с другой, из одних источников льется квасной ура-патриотизм, а из других - откровенная чернуха, цель которой опозорить Красную армию. Поэтому такой грамотный и разбирающийся в вопросе гид, как Александр - настоящая удача.
Для нас это особенно ценно, т. к. хотели подробно узнать о местах, где воевал и погиб мой прадед. Сейчас очевидно, что без гида нам было бы сложно получить хотя бы частичное представление: вроде бы все места недалеко друг от друга, но сориентироваться на местности у нас как у приезжих точно бы не вышло.
Очень благодарны обоим Александрам, и гиду, и водителю за внимательное отношение ко всем просьбам и индивидуальный подход. Ко всему прочему, ещё и подъехали к месту, где захоронен прадед (мы знали, где оно, и обговаривали заранее), что для нас очень важно.
Рекомендую данную экскурсию всем, кто интересуется историей родной страны. Прекрасная возможность узнать много нового о том тяжелом времени, о наших поражениях и победах, о подвигах и неудачах.

Экскурсия просто великолепная, очень интересная и содержательная.
Экскурсия просто великолепная, очень интересная и содержательная.
Экскурсия просто великолепная, очень интересная и содержательная.
Экскурсия просто великолепная, очень интересная и содержательная.
Экскурсия просто великолепная, очень интересная и содержательная.
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Дмитрий
Отличная экскурсия! Узнали очень много нового о блокаде! Детям понравилось!
Отличная экскурсия! Узнали очень много нового о блокаде! Детям понравилось!
Отличная экскурсия! Узнали очень много нового о блокаде! Детям понравилось!
Отличная экскурсия! Узнали очень много нового о блокаде! Детям понравилось!
Отличная экскурсия! Узнали очень много нового о блокаде! Детям понравилось!
Отличная экскурсия! Узнали очень много нового о блокаде! Детям понравилось!
Отличная экскурсия! Узнали очень много нового о блокаде! Детям понравилось!
Отличная экскурсия! Узнали очень много нового о блокаде! Детям понравилось!
Отличная экскурсия! Узнали очень много нового о блокаде! Детям понравилось!
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Ирина
Советуем посетить экскурсию и деток своих привести. Очень интересны подробности, узнаешь про эту жесточайшую битву, про героизм наших солдат. Наши дети и внуки должны это знать и помнить. Обязательно нужно посещать такие места. Огромная благодарность экскурсоводу Александру за эмоции и информативность.
Советуем посетить экскурсию и деток своих привести. Очень интересны подробности, узнаешь про эту жесточайшую битву, про
Советуем посетить экскурсию и деток своих привести. Очень интересны подробности, узнаешь про эту жесточайшую битву, про
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Ю
Наша искренняя огромная благодарность Александру за полное погружение в годы осады Ленинграда и прорыва блокады. Как будто мы прожили все эти страшные дни вместе здесь и сейчас. Имена на памятниках
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и лица погибших солдат на фотографиях, ком в горле, кусочек земли под названием Невский пятачок, холмы на местах землянок и овраги на местах окопов, танки, поднятые со дна Невы, трубы ГЭС и находки поисковиков. Все это и подробнейший рассказ Александра с картами и фотографиями еще не раз будет темой для переосмысления. Наверное, в таких местах настигает понимание слов песни «С чего начинается Родина» - «с того, что в любых испытаниях у нас никогда не отнять».
Все-таки это так важно, что спустя 80 лет после событий той войны есть такие экскурсии и такие увлеченные люди, как Александр.

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Светлана
Мы специально приехали посетить Невский Пятачок с моим 80-летним отцом - сыном защитника Ленинграда, мамой и моим 16-летним сыном. Мой дед воевал на Невском Пятачке и в декабре 41–го был
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тяжелораненый вывезен по Дороге Жизни. После этого почти год провалялся в госпиталях и комиссован - инвалид 1 группы. Благодаря Александру мы ходили по земле, на которой воевал дед, погрузились в трагичную и страшную историю блокады Ленинграда и его жителей. Воочию все оказалось гораздо страшнее, чем представлялось до этой встречи… Есть выражение: « Война для русского человека кончится, когда отыщут останки последнего бойца».. А их все находят и находят, открывая и восстанавливая новые имена без вести пропавших героев.
Благодарим Александра за искреннее, глубокое и неформальное изучение фактов войны и интересную для любого возраста подачу информации! 🙏💕💕💕💕💕💕

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Екатерина
Побывали вчера на экскурсии Александра… Нет, слово "экскурсия" не подходит для описания! Это был полноценный рассказ, основанный на на блестящем владении материалом, благодаря чему поездка останется в памяти и сердце
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навсегда. Александр встретил нас у метро в 9:00 и до 14:00 не останавливаясь рассказывал о событиях, фактах, операциях, а главное, - людях. Да, мы не запомнили все имена, но о поступках и героизме бойцов и командиров, участвовавших в тех событиях, будем рассказывать близким и знакомым. Захотелось почитать, посмотреть фильмы и узнать много нового о тех днях. Спасибо огромное за погружение в историю, за такое отношение к ней и за незабываемые впечатления! Александр - потрясающий гид. Желаем ему дальнейшего творческого развития и роста, так как знания его - это знания историка высшего уровня! Современный подход, сопроводительные материалы и внимание к вопросам и мелочам впечатлили не только меня, но и дочь 12 лет. Если вы хотите побывать в местах боевой славы, обращайтесь к Александру, не раздумывая! Мы немного сомневались, но сейчас жалеем только об одном, что были вдвоем с дочкой, а не всей семьёй. Но, вдруг, это впереди, обратимся тогда обязательно именно к нему. Спасибо, Александр, за впечатления, эмоции и восторг!

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