Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а природа радует зеленью. В это время меньше дождей, что позволяет спокойно осматривать мемориалы и диорамы. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более прохладной. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить передвижение по некоторым местам.

старые фотографии. Диорама "Прорыв блокады Ленинграда" подробно расскажет о ходе операции "Искра". Завершится экскурсия у мемориала Рабочего поселка № 5, где произошло историческое рукопожатие. Это путешествие на вашем авто позволит глубже понять события тех лет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Легендарный Невский пятачок

С этим плацдармом связан один из самых героических и страшных эпизодов в истории не только Ленинградского фронта, но и всей Великой Отечественной войны. Об этом вы узнаете подробнее, увидите линию окопов, места раскопок с разбросанными вокруг следами сражений и мемориал «Рубежный камень». Пройдя вдоль братских могил по Аллее Памяти и Славы, услышите о подвиге тех, кто сражался и погибал на этом крошечном и кровавом клочке ленинградской земли. На берегу Невы, рядом с Поклонным крестом, я расскажу о переправах с Невской Дубровки и трагедии 330-го полка 86-й стрелковой дивизии.

Рассказ я сопровождаю подобранными иллюстрациями и фотографиями, сделанными на Невском пятачке советскими и немецкими солдатами. Мы сопоставим их с современными видами этой местности.

Диорама «Прорыв блокады Ленинграда»

До следующей точки маршрута мы поедем по левому берегу Невы, мимо электростанции, которую немцы превратили в сильный оборонительный узел. Вас ждет Диорама: у 40-метрового полотна вы в деталях познакомитесь с ходом операции «Искра», которая завершилась прорывом блокады. Узнаете о подготовке к операции и о героизме изображенных на картине советских солдат. На площадке перед диорамой я расскажу о танках, вытащенных со дна Невы — их моделях и боевом применении.

Рабочий поселок № 5

Экскурсия завершится посещением мемориала на месте Рабочего поселка № 5. Здесь после нескольких дней напряженных боев состоялось историческое рукопожатие солдат Ленинградского и Волховского фронтов, что ознаменовало прорыв блокады Ленинграда.

Организационные детали