5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в историю
- 🗺️ Уникальные места
- 🚗 Комфорт на авто
- 🖼️ Впечатляющая диорама
- 🕊️ Мемориалы и память
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Невский пятачок
- Диорама «Прорыв блокады Ленинграда»
- Мемориал в Рабочем поселке № 5
Описание экскурсии
Легендарный Невский пятачок
С этим плацдармом связан один из самых героических и страшных эпизодов в истории не только Ленинградского фронта, но и всей Великой Отечественной войны. Об этом вы узнаете подробнее, увидите линию окопов, места раскопок с разбросанными вокруг следами сражений и мемориал «Рубежный камень». Пройдя вдоль братских могил по Аллее Памяти и Славы, услышите о подвиге тех, кто сражался и погибал на этом крошечном и кровавом клочке ленинградской земли. На берегу Невы, рядом с Поклонным крестом, я расскажу о переправах с Невской Дубровки и трагедии 330-го полка 86-й стрелковой дивизии.
Рассказ я сопровождаю подобранными иллюстрациями и фотографиями, сделанными на Невском пятачке советскими и немецкими солдатами. Мы сопоставим их с современными видами этой местности.
Диорама «Прорыв блокады Ленинграда»
До следующей точки маршрута мы поедем по левому берегу Невы, мимо электростанции, которую немцы превратили в сильный оборонительный узел. Вас ждет Диорама: у 40-метрового полотна вы в деталях познакомитесь с ходом операции «Искра», которая завершилась прорывом блокады. Узнаете о подготовке к операции и о героизме изображенных на картине советских солдат. На площадке перед диорамой я расскажу о танках, вытащенных со дна Невы — их моделях и боевом применении.
Рабочий поселок № 5
Экскурсия завершится посещением мемориала на месте Рабочего поселка № 5. Здесь после нескольких дней напряженных боев состоялось историческое рукопожатие солдат Ленинградского и Волховского фронтов, что ознаменовало прорыв блокады Ленинграда.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашей машине. В ней должно быть место для гида
- Дополнительно оплачиваются билеты на Диораму — 250 руб. взрослый; 200 руб. от 16 до 18 лет; 100 руб. льготный и детский. На Диораме экскурсию проводит музейный гид (длительность 20 мин.)
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Отзывы и рейтинг
Александр прекрасно владеет информацией, очень наглядно все показывает на картах и схемах. Рассказал нам обо всех попытках прорыва блокады, привел много интересных фактов, которые