17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Рассказы о простой жизни в самое непростое время

Подвиг ленинградцев во многом состоял в том, чтобы продолжать жить как люди: покупать книги, учиться, плакать и смеяться над спектаклями, сохранять культурное наследие и даже следить за животными в зоопарке. Вы узнаете о быте жителей во время блокады, об их распорядке дня и городских привычках. Жизнь шла рядом со смертью: я расскажу и о том, где хоронили людей и какие достопримечательности 🏛️ приспособили для моргов.

Памятные места

900 дней блокады помнят и люди, и сам Петербург — улицы, дома, мосты. За 2 часа вы увидите:

Здание Филармонии, где прозвучала легендарная Ленинградская Симфония. Вы узнаете, как она помогла победить нацистов.

Театры, которые работали всю блокаду и с аншлагом организовывали премьеры

Знаменитый репродуктор, который транслировал сводки с фронтов, и Дом Радио, где вещание не прекращалось ни на минуту

Памятники: женщине, берущей воду из проруби, и котам, которые спасли Ленинград после блокады

Главный книжный магазин блокады, библиотеку, гастроном с его черным рынком и парикмахерскую, куда нужно было приносить воду с собой

Аничков мост со следами от снарядов, храм Спаса на Крови; цирк на Фонтанке и Летний сад, главное «хранилище» петербургских скульптур

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ в спокойном темпе и без дополнительных расходов.