17 отзывов оставили туристы

Рассказы о простой жизни в самое непростое время Подвиг ленинградцев во многом состоял в том, чтобы продолжать жить как люди: покупать книги, учиться, плакать и смеяться над спектаклями, сохранять культурное наследие и даже следить за животными в зоопарке. Вы узнаете о быте жителей во время блокады, об их распорядке дня и городских привычках. Жизнь шла рядом со смертью: я расскажу и о том, где хоронили людей и какие достопримечательности 🏛️ приспособили для моргов.
Памятные места 900 дней блокады помнят и люди, и сам Петербург — улицы, дома, мосты. За 2 часа вы увидите:
Здание Филармонии, где прозвучала легендарная Ленинградская Симфония. Вы узнаете, как она помогла победить нацистов.
Театры, которые работали всю блокаду и с аншлагом организовывали премьеры
Знаменитый репродуктор, который транслировал сводки с фронтов, и Дом Радио, где вещание не прекращалось ни на минуту
Памятники: женщине, берущей воду из проруби, и котам, которые спасли Ленинград после блокады
Главный книжный магазин блокады, библиотеку, гастроном с его черным рынком и парикмахерскую, куда нужно было приносить воду с собой
Аничков мост со следами от снарядов, храм Спаса на Крови; цирк на Фонтанке и Летний сад, главное «хранилище» петербургских скульптур
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия ⛳ в спокойном темпе и без дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро «Гостиный двор»
Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
Большое спасибо экскурсоводу Анастасии, за душевно и с пользой проведённое время, все очень понравилось!
Мария
13 сентября 2020
Спасибо гиду Марии за увлекательный и трогательный рассказ о жизни блокадного Ленинграда!
Ольга
7 сентября 2020
На экскурсии были 12 августа. Очень интересная и очень нужная экскурсия! Гид Евгений прекрасно владеет темой, слушали на одном дыхании. Экскурсия вызвала сильные эмоции. Была с сыном 13 лет. Да, ребенок знает о войне по книжкам, фильмам. Но то, что рассказал и, самое главное, как рассказал Евгений, произвело неизгладимое впечатление... До слез.. Очень благодарны Евгению за экскурсию, Вы замечательный рассказчик! Именно такие экскурсии необходимы, особенно, школьникам, чтобы понять какой ценой досталась победа! Однозначно рекомендуем всем! Это важно знать каждому!
Ксения
7 сентября 2020
ДД, были на экскурсии 26 августа. Наш Гид Евгений чудеснейший экскурсовод, рассказывал все с чувствами, эмоциями, а не просто излагая сухие факты событий. Маршрут экскурсии выстроен грамотно, интересно, структурировано. Экскурсия будет интересна людям, не сильно погруженным в жизнь блокадного Ленинграда. Детям где-то от 5 лет также будет интересно повествование, тк. наш гид уделяет достаточное внимание деткам, что бы они не потеряли интерес. Обязательно буду советовать экскурсию друзьям из других городов, приезжающих в гости. Спасибо!
Екатерина
7 сентября 2020
Гидом была Мария. Огромное спасибо! Прежде всего за искреннюю любовь к городу, ленинградцам, за желание искренне поделиться историей таких страшных событий. При этом, к счастью, избегая всякой "чернухи", ставшей столь популярной в последнее время. Акцент - именно на силе и мужестве духа обычных людей, которые каждый день совершали подвиг, выживая и стараясь оставаться людьми. Я бы всем обязательно советовала сходить на эту экскурсию! Это очень важно знать всем...
Ирина
7 сентября 2020
Были на экскурсии 5. 09. Гид Мария замечательная! Мы очень довольны. Экскурсия интересная! Узнали много нового и увидели исторические фотографии! Рекомендуем!
Александра
31 августа 2020
Замечательная экскурсия, очень интересный и грамотный экскурсовод!
Яна
29 августа 2020
Потрясающая экскурсия !!! Мы с подругой в полном восторге, испытали огромный спектр эмоций. Гид Евгений вёл рассказ со всей душой, Прекрасно разбирается В данной теме, неравнодушен к своей работе. На все вопросы касательно блокады дал Исчерпывающие ответы. Независимо от возраста рекомендуем посетить данную экскурсию. Нам есть с чем сравнить и с полной уверенностью можем сказать, Цена данной экскурсии занижена.
Татьяна
24 августа 2020
Качественная экскурсия, наполненная фактами, воодушевляющими историями о жизни людей, демонстрацией мест, сыгравших определённую роль в такое непростое время как блокада. Информация была доступной, и повествование было логически построено, благодаря чему удалось составить целостную картину того времени. Огромное спасибо гиду Марии за профессионализм и заинтересованность в передаче знаний людям!
Татьяна
23 августа 2020
Была на экскурсию с дочкой 10 лет. Экскурсию вёл Евгений, ему удалось погруузит нас в многолюдном городе в дни блокады Ленинграда. Большое ему спасибо!
Алена
22 августа 2020
Посетила экскурсию Блокадный Ленинград. Просто не передать словами как мне понравилось. Эмоции, конечно, очень сильные. Видно, что гиду тема близка, это же настроение передалось и мне, еле сдерживала слезы, слушая про ежедневные подвиги ленинградцев. Они ходили в театры, читали книги, играли в футбол, заботились о бегемоте всю блокаду и бегемот пережил её. Это что-то невероятное. Очень рекомендую к посещению.
Ирина
5 августа 2020
Экскурсия просто замечательная! Евгений, наш экскурсовод, - профессионал своего дела: рассказывал увлеченно, очень интересно. 2 часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
Кирюхина
22 июля 2020
Гид Евгений. Экскурсия хорошая, познавательная. Она отлично подойдёт людям, кто мало знает о ВОВ и блокаде или впервые в городе. В содержании экскурсии прослеживалось несколько микротем. Гид достаточно эмоционален, заметно, что тема им прочувствована. На вопросы отвечал обстоятельно, виден опыт и глубина проникновения в материал.
Галина
18 июля 2020
Потрясающая экскурсия! Факты в изложении нашего экскурсовода Евгения не оставили нас равнодушными. Специально выбрали эту экскурсию, чтобы из уст ленинградца узнать о блокаде. От всей души благодарим Евгения за его рассказ.
Сергей
7 июля 2020
Надеялся без слезливых фактов и патриотических речей узнать о блокаде с т. з. истории и фактологии. Получилось на 10 из 5! Гид не пугал, очень хорошо общался на одном языке как со мной, так и со школьником, дал много удивительных фактов, сложенных в логическую цепочку. Много иллюстраций для погружения в атмосферу. В общем, полностью доволен, спасибо, побольше бы таких профессиональных экскурсий