17 отзывов оставили туристы

Эта экскурсия расскажет о жизни ленинградцев в годы блокады.Несмотря на смерть, ужасы и холода, город продолжал жить: работали театры, магазины, школы, детские кружки, парикмахерские и библиотеки.Гуляя по центру Санкт-Петербурга, вы

узнаете, как город продолжал трудиться и отдыхать, развеете миф о замершем городе и пройдете по местам памяти блокады. Увидите здание Филармонии, театры, знаменитый репродуктор, памятники и многое другое. Это пешеходная экскурсия в спокойном темпе, без дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по блокадному Ленинграду - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по городу наиболее комфортны, и вы сможете полностью насладиться атмосферой и историей блокадного Ленинграда.

Сейчас август — это идеальное время.