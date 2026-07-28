17 отзывов оставили туристы

Эта экскурсия расскажет о жизни ленинградцев в годы блокады.
Несмотря на смерть, ужасы и холода, город продолжал жить: работали театры, магазины, школы, детские кружки, парикмахерские и библиотеки.
Гуляя по центру Санкт-Петербурга, вы
Несмотря на смерть, ужасы и холода, город продолжал жить: работали театры, магазины, школы, детские кружки, парикмахерские и библиотеки.
Гуляя по центру Санкт-Петербурга, вы
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнайте о быте ленинградцев в годы блокады
- 🎭 Посетите театры, работавшие во время блокады
- 🎵 Услышите историю Ленинградской Симфонии
- 🏛️ Прогуляйтесь по памятным местам города
- 🗣️ Узнайте о культурной жизни в самые трудные времена
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по блокадному Ленинграду - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по городу наиболее комфортны, и вы сможете полностью насладиться атмосферой и историей блокадного Ленинграда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Здание Филармонии
- Театры
- Знаменитый репродуктор
- Дом Радио
- Памятники
- Главный книжный магазин блокады
- Аничков мост
- Храм Спаса на Крови
- Цирк на Фонтанке
- Летний сад
Описание экскурсии
Рассказы о простой жизни в самое непростое время
Подвиг ленинградцев во многом состоял в том, чтобы продолжать жить как люди: покупать книги, учиться, плакать и смеяться над спектаклями, сохранять культурное наследие и даже следить за животными в зоопарке. Вы узнаете о быте жителей во время блокады, об их распорядке дня и городских привычках. Жизнь шла рядом со смертью: я расскажу и о том, какие достопримечательности приспособили для моргов.
Памятные места
872 дня блокады помнят и люди, и сам Петербург — улицы, дома, мосты. За 2 часа вы увидите:
- Здание Филармонии, где прозвучала легендарная Ленинградская Симфония. Вы узнаете, как она помогла победить нацистов.
- Театры, которые работали всю блокаду и с аншлагом организовывали премьеры
- Знаменитый репродуктор, который транслировал сводки с фронтов, и Дом Радио, где вещание не прекращалось ни на минуту
- Памятники: женщине, берущей воду из проруби, и котам, которые спасли Ленинград после блокады
- Главный книжный магазин блокады, библиотеку, гастроном с его черным рынком и парикмахерскую, куда нужно было приносить воду с собой
- Аничков мост со следами от снарядов, храм Спаса на Крови; цирк на Фонтанке и Летний сад, главное «хранилище» петербургских скульптур
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия в спокойном темпе и без дополнительных расходов.
- Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
в среду в 11:00, в воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1350 ₽
|Дети до 18 лет
|950 ₽
|Пенсионеры
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 45466 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 314 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошая экскурсия, гид приятная и отлично рассказано. немного не хватило информации, хотелось чуть больше)))
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Е
Были на экскурсии с экскурсоводом Светланой. Обязательно нужно пройти этот маршрут с детьми. Оказалось, что дети не понимают даже слово блокада. Светлана рассказывала о жизни простых ленинградке во время блокады очень доступным языком. Останавливались у памятных мест. Два часа прошли не тяжело (хотя экскурсия пешеходная и достаточно протяженная). Очень познавательно. Спасибо!
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Был холодный день, моросил дождь, но мы решили не отменять экскурсию. В такую погоду рассказ о героизме ленинградцев во время блокады звучал ещё пронзительнее. Мы ревели, не стесняясь слёз. Мы
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Потрясающе интересно! Я хоть и преподаю историю в школе, а многих тонкостей просто не знала. Осталась под очень большим впечатлением от рассказа о мужестве и героизме простых ленинградцев в это страшное время. Спасибо огромное организатору за его труд! Буду очень рада приехать в Санкт-Петербург ещё раз.
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Это лучшая экскурсия из всех, на которых мне приходилось бывать! Интересуюсь темой блокады, немало о ней читала, но экскурсовод рассказал много нового и интересного для меня. Захватывающе, пронзительно.
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Интересно и познавательно! Посетили экскурсию с ребенком 10 лет, ему тоже очень понравилось. Не скучный, информативный и структурированный рассказ гида. Рекомендую к посещению, ведь Санкт-Петербург это не только мосты,дворцы и роскошь, но ещё и бессмертный подвиг горожан, боль и потери военного времени.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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