Спас на Крови снаружи и внутри. Прогулка вокруг эпохи

В центре Петербурга есть уникальный по красоте собор

4.9
26 отзывов
В центре Петербурга есть уникальный по красоте собор.

Он не похож на классические постройки Северной столицы.

Разноцветные купола, кокошники, пилястры — все это собор Спас на Крови.

Со мной вы узнаете больше об истории храма — строительство, старинные легенды и период Второй мировой войны.

Мы заглянем внутрь собора и рассмотрим мозаики русских мастеров.
Спас на Крови снаружи и внутри. Прогулка вокруг эпохи
Спас на Крови снаружи и внутри. Прогулка вокруг эпохи
Спас на Крови снаружи и внутри. Прогулка вокруг эпохи
Спас на Крови снаружи и внутри. Прогулка вокруг эпохи
Спас на Крови снаружи и внутри. Прогулка вокруг эпохи
Спас на Крови снаружи и внутри. Прогулка вокруг эпохи

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Искусств, Русский музей
  • Михайловский театр
  • Здание Филармонии
  • Спас на Крови в ансамбле трех парков
Изящный мозаичный храм в центре Петербурга — не просто символ города, но и немой свидетель целой эпохи. Вы оцените архитектурное разнообразие собора и осмотрите его великолепное убранство, познакомитесь с историей строительства комплекса и его непростой судьбой, а также услышите старинные легенды и предания.
Мы встретимся на живописной площади Искусств, у памятника Александру Сергеевичу Пушкину, который стал главным героем своей эпохи. Через его биографию мы проследуем к собору, по дороге рисуя портрет человека блестящего XIX века. Поговорим о декабристском движении и настроениях общества, личности императора Александра II и отношений к нему фрейлин, придворных и простых людей.
Собор распахнет свои двери и откроет взору сокровища: вы осмотрите старинные мозаики русских мастеров, созданных по эскизам В. М. Васнецова и М. В. Нестерова, и ажурные резные иконостасы. Я проведу вас к месту, где совершилось последнее покушение на Императора-освободителя, и расскажу о судьбе храма в годы Блокады и войны.
🚩 Начало: Памятник Пушкину на Площади Искусств
🏁 Место завершения: Спас на Крови
 Что входит
  • Услуги гида
 Что не входит
  • Билеты в собор оплачиваются отдельно: 350 руб. /взрослый
  • 200 руб. /посетители от 7 до 18 лет
  • 100 руб. /пенсионеры и студенты
Важная информация
  • Билеты в Спас на Крови оплачиваются дополнительно: 350 руб. /взрослый, 100 руб. /посетители от 7 до 18 лет, 100 руб. /пенсионеры и студенты
  • Стоимость нашей экскурсии для детей младше 7 лет- бесплатно, старше- полная стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Время проведения: понедельник, четверг, суббота, воскресенье 13.30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Мария С.
Мария С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые👣Пешком🏛История и архитектура👀Впервые☀️Летние☀️На целый день🔭Обзорные🎄Новогодние#Соборы и храмы

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Спас на Крови: снаружи и внутри
4.8
137
655
590
за 1 чел.
Спас на Крови: снаружи и внутри
Погрузиться в атмосферу XIX столетия, знакомясь с историей уникального мозаичного собора
в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:30
Три собора Петербурга
Индивидуальная экскурсия
4.3
6
3 750
за 1-5 чел.
Три собора Петербурга
Храм Спаса на Крови, Казанский и Исаакиевский собор невероятным образом прошли сквозь неспокойные годы...
по запросу. Кроме среды
Исаакиевский собор снаружи и внутри
5
112
655
590
за 1 чел.
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Открыть исключительное значение и красоту собора-символа Петербурга
в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Богемный Петербург: прогулка вокруг эпохи в мини-группе
4.9
12
900
за 1 чел.
Богемный Петербург: прогулка вокруг эпохи в мини-группе
Переместиться в прошлое и взглянуть на город глазами князей, поэтов и гвардейцев начала 20 века
в субботу и воскресенье в 16:00
Православные храмы Санкт-Петербурга
Индивидуальная экскурсия
4.8
20
3ч 30м
7 500
за 1-3 чел.
Православные храмы Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге есть не только Исаакиевский собор, Спас на Крови и Казанский собор
ежедневно в 10.00 и 14.00.
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
3.8
5
1 200
за 1 чел.
Весь центр Петербурга + Исаакиевский собор
Увидеть главное в городе, узнать его историю и побывать внутри великолепного храма-музея
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Весь центр Петербурга за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-4 чел.
Весь центр Петербурга за 3 часа
Приглашаем вас на прогулку по проспектам, площадям и набережным Петербурга
ежедневно
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
5
1
1ч 30м
2 400
за 1 чел.
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
Прокатится на байдарке по историческим каналам Петербурга - это уникальная возможность увидеть...
Каждый день в 06:30
Прогулка-феерия "Гоголь в Петербурге. Носъ"
4.6
8
1ч 45м
1 199
за 1 чел.
Прогулка-феерия "Гоголь в Петербурге. Носъ"
На театрализованной прогулке вы не только прогуляетесь по центру Санкт-Петербурга, но и узнаете где...
Суббота и воскресенье в 15.30
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
2ч 30м
950
за 1 чел.
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и Летнего сада
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Входной ваучер в Спас-на-Крови
3.8
88
650
за 1 чел.
Входной ваучер в Спас-на-Крови
Храм Спас-на-Крови - крупнейший мозаичный ансамбль России, возведенный в конце XIX столетия на месте...
Ежедневно кроме среды с 10:30 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Вокруг Казанского собора
Индивидуальная экскурсия
4.5
10
2 800
за 1-10 чел.
Вокруг Казанского собора
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга

Мария С. проводит ещё 4 экскурсии

Казанский собор снаружи и внутри
4.9
12
1ч 30м
650
за 1 чел.
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор - один из главных собор Петербурга
понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 16.00
Исаакиевский собор снаружи и внутри
4.5
21
650
за 1 чел.
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Приглашаю вас на прогулку по Сенатской и Исаакиевской площади - туда, где восседает Медный всадник
понедельник, четверг, суббота, воскресенье 10.00
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
5
1
900
за 1 чел.
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Эта авторская прогулка - ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века
По субботам и воскресениям в 16.00
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
2ч 30м
1 700
за 1 чел.
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
По субботам в 12.00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺