Изящный мозаичный храм в центре Петербурга — не просто символ города, но и немой свидетель целой эпохи. Вы оцените архитектурное разнообразие собора и осмотрите его великолепное убранство, познакомитесь с историей строительства комплекса и его непростой судьбой, а также услышите старинные легенды и предания.

Мы встретимся на живописной площади Искусств, у памятника Александру Сергеевичу Пушкину, который стал главным героем своей эпохи. Через его биографию мы проследуем к собору, по дороге рисуя портрет человека блестящего XIX века. Поговорим о декабристском движении и настроениях общества, личности императора Александра II и отношений к нему фрейлин, придворных и простых людей.

Собор распахнет свои двери и откроет взору сокровища: вы осмотрите старинные мозаики русских мастеров, созданных по эскизам В. М. Васнецова и М. В. Нестерова, и ажурные резные иконостасы. Я проведу вас к месту, где совершилось последнее покушение на Императора-освободителя, и расскажу о судьбе храма в годы Блокады и войны.