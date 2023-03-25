Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков

Не просто увидеть шедевры музея и убранство храма, но и узнать о них любопытные факты

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Что объединяет Спас на Крови и музей Фаберже, кроме того, что они находятся недалеко друг от друга? Конечно, их уникальное наполнение и эпоха. В Шуваловском дворце вы полюбуетесь изделиями фирмы Фаберже и эмалями российских ювелиров.

В храме Спаса на Крови оцените мозаичную отделку из самоцветов по эскизам известных русских художников. А я открою вам историю этих шедевров.
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
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Описание

Что вас ожидает

Музей Фаберже

  • Вы знали, что те самые яйца, стоимость которых исчисляется в миллионах долларов, вернулись на родину, в Россию, совсем недавно? Мы поднимемся по роскошной парадной лестнице Шуваловского дворца, и я расскажу вам, благодаря кому появился музей с беспрецедентной коллекцией изделий фирмы Карла Фаберже. Пройдём по анфиладе залов, где вы рассмотрите пасхальные шедевры и драгоценную галантерею, а также узнаете больше о самом ювелире.
  • Предметы Фаберже — не единственные экспонаты музея. Вы увидите потрясающие эмали других русских ювелиров с мотивами русских сказок, оклады икон и диковинные бытовые предметы, которые могли себе позволить лишь избранные.

👣 Полюбовавшиесь богатствами музея Фаберже, выходим на Итальянскую улицу. По пути к храму я расскажу вам о тайном петербургском дворике, знаменитых архитекторах города, о площади Искусств и о непоседе Александре Пушкине.

Спас на Крови

Время узнать больше об одном из символов Петербурга. Например, почему он напоминает храм Василия Блаженного? Сколько квадратных метров мозаики украшают здание и какая мастерская была подрядчиком? Какие странные совпадения связаны со строительством? Мы осмотрим храм снаружи, после чего зайдём внутрь, где можно часами разглядывать яркие мозаичные картины, вспоминать религиозные сюжеты (с этим я вам как раз помогу), которые изображены на сводах, любоваться отделкой из итальянского мрамора и не только.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей и храм включены в стоимость
  • Большую часть экскурсии мы будем внутри помещений, но 15-20 минут при переходе из музея в храм мы проведём на улице, поэтому одевайтесь по погоде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в музей Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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