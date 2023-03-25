👣 Полюбовавшиесь богатствами музея Фаберже, выходим на Итальянскую улицу. По пути к храму я расскажу вам о тайном петербургском дворике, знаменитых архитекторах города, о площади Искусств и о непоседе Александре Пушкине.
Время узнать больше об одном из символов Петербурга. Например, почему он напоминает храм Василия Блаженного? Сколько квадратных метров мозаики украшают здание и какая мастерская была подрядчиком? Какие странные совпадения связаны со строительством? Мы осмотрим храм снаружи, после чего зайдём внутрь, где можно часами разглядывать яркие мозаичные картины, вспоминать религиозные сюжеты (с этим я вам как раз помогу), которые изображены на сводах, любоваться отделкой из итальянского мрамора и не только.