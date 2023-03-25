Что объединяет Спас на Крови и музей Фаберже, кроме того, что они находятся недалеко друг от друга? Конечно, их уникальное наполнение и эпоха. В Шуваловском дворце вы полюбуетесь изделиями фирмы Фаберже и эмалями российских ювелиров. В храме Спаса на Крови оцените мозаичную отделку из самоцветов по эскизам известных русских художников. А я открою вам историю этих шедевров.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей Фаберже

Вы знали, что те самые яйца, стоимость которых исчисляется в миллионах долларов, вернулись на родину, в Россию, совсем недавно? Мы поднимемся по роскошной парадной лестнице Шуваловского дворца, и я расскажу вам, благодаря кому появился музей с беспрецедентной коллекцией изделий фирмы Карла Фаберже. Пройдём по анфиладе залов, где вы рассмотрите пасхальные шедевры и драгоценную галантерею, а также узнаете больше о самом ювелире.

Предметы Фаберже — не единственные экспонаты музея. Вы увидите потрясающие эмали других русских ювелиров с мотивами русских сказок, оклады икон и диковинные бытовые предметы, которые могли себе позволить лишь избранные.

👣 Полюбовавшиесь богатствами музея Фаберже, выходим на Итальянскую улицу. По пути к храму я расскажу вам о тайном петербургском дворике, знаменитых архитекторах города, о площади Искусств и о непоседе Александре Пушкине.

Спас на Крови

Время узнать больше об одном из символов Петербурга. Например, почему он напоминает храм Василия Блаженного? Сколько квадратных метров мозаики украшают здание и какая мастерская была подрядчиком? Какие странные совпадения связаны со строительством? Мы осмотрим храм снаружи, после чего зайдём внутрь, где можно часами разглядывать яркие мозаичные картины, вспоминать религиозные сюжеты (с этим я вам как раз помогу), которые изображены на сводах, любоваться отделкой из итальянского мрамора и не только.

Организационные детали