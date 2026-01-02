Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Что может быть более захватывающим, чем погружение в мир роскошного искусства и волнующей истории Санкт-Петербурга? Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность изучить два знаковых места города, которые находятся в шаговой читать дальшеуменьшить
доступности друг от друга, но при этом являются сокровищницами культуры и истории.
В Шуваловском дворце, где расположен музей Фаберже, гостей ждет встреча с легендарными яйцами Фаберже, символом роскошной жизни российской императорской семьи, а также с другими шедеврами ювелирного искусства.
Переходя к храму Спас на Крови, экскурсанты смогут насладиться великолепием мозаичных картин, созданных по эскизам великих русских художников, и узнать о трагической истории, связанной с этим местом.
Экскурсия обещает не только эстетическое наслаждение, но и глубокое погружение в историю России на изломе веков
Лучшее время для посещения экскурсии «Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а длительность светового дня позволяет насладиться прогулками между музеем и храмом. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на холод и возможные осадки, посещение музея и храма остаётся доступным, ведь основная часть экскурсии проходит в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей Фаберже
Спас на Крови
Шуваловский дворец
Итальянская улица
Площадь Искусств
Описание экскурсии
Музей Фаберже
Вы знали, что те самые яйца, стоимость которых исчисляется в миллионах долларов, вернулись на родину, в Россию, совсем недавно? Мы поднимемся по роскошной парадной лестнице Шуваловского дворца, и я расскажу вам, благодаря кому появился музей с беспрецедентной коллекцией изделий фирмы Карла Фаберже. Пройдём по анфиладе залов, где вы рассмотрите пасхальные шедевры и драгоценную галантерею, а также узнаете больше о самом ювелире.
Предметы Фаберже — не единственные экспонаты музея. Вы увидите потрясающие эмали других русских ювелиров с мотивами русских сказок, оклады икон и диковинные бытовые предметы, которые могли себе позволить лишь избранные.
👣 Полюбовавшиесь богатствами Музея Фаберже, выходим на Итальянскую улицу. По пути к храму я расскажу вам о тайном петербургском дворике, знаменитых архитекторах города, о площади Искусств и о непоседе Александре Пушкине.
Спас на Крови
Время узнать больше об одном из символов Петербурга. Например, почему он напоминает храм Василия Блаженного? Сколько квадратных метров мозаики украшают здание и какая мастерская была подрядчиком? Какие странные совпадения связаны со строительством? Мы осмотрим храм снаружи, после чего зайдём внутрь, где можно часами разглядывать яркие мозаичные картины, вспоминать религиозные сюжеты (с этим я вам как раз помогу), которые изображены на сводах, любоваться отделкой из итальянского мрамора и не только.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— Музей Фаберже: если количество детей (до 18 лет) равно или больше взрослых — 800 ₽ с человека; если взрослых больше детей — 1300 ₽ с человека. Билеты в музей заказывает экскурсовод самостоятельно. — Спас на крови: 450 ₽/взрослый, 200 ₽/льготный
Билеты в Музей Фаберже гид заказывает самостоятельно, вы компенсируете их стоимость в день экскурсии
Большую часть экскурсии мы будем внутри помещений, но 15-20 минут при переходе из музея в храм мы проведём на улице, поэтому одевайтесь по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
3500 ₽
Детский
2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Музей Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1088 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В возрасте 24 лет я решила кардинально сменить сферу деятельности и выучилась на переводчика и экскурсовода.
Теперь показываю вам удивительные места Северной столицы и погружаю в их историю. Буду рада стать вашим проводником в этом прекрасном городе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
1
3
–
2
–
1
–
Mary
Нам проводила экскурсию Екатерина, спасибо ей огромное! Ходили с бабушкой и дедушкой, нам все понравилось, было очень интересно 😁
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А
Алекс
нам очень все понравилось). спасибо!!!!
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н
наталья
Екатерина- отличный экскурсовод, интересно рассказывает и внимательно реагирует на интересы слушателя Точно рекомендую и обратимся еще!
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А
Анна
Очаровательная девушка и глубокий эрудированный гид с замечательной подачей материала! Однозначно рекомендую! Были вместе с Екатериной в музее Фаберже и храме Спаса на Крови. Все прошло на одном дыхании! Благодарю и мы обязательно к вам вернёмся!
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Марина
Мы в полном восторге от экскурсии и от энергетики Екатерины⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Экскурсия прошла на одном дыхании, мы получили массу полезной информации и хотя до этого несколько раз были в музее Фаберже читать дальшеуменьшить
в этот раз экспонаты заиграли новыми красками, наполнились историей! В следующий раз обязательно выберем Екатерину для проведения другой экскурсии. Рекомендуем всем и каждому погрузится в этот волшебный мир под руководством опытного специалиста и чуткого человека! ❤️
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И
Ирина
Были на экскурсии 05,01,2026г. Очень понравилась!!!! Екатерина интересно и с юмором провела экскурсию. От музея Фаберже мы остались в полном восторге, хотя изначально выбирали экскурсию в Храм на Крови, а в музей Фаберже так, взглянуть на яйца🤣. Непременно ещё воспользуемся услугами Екатерины.
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