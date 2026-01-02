Лучшее время для посещения экскурсии «Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а длительность светового дня позволяет насладиться прогулками между музеем и храмом. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на холод и возможные осадки, посещение музея и храма остаётся доступным, ведь основная часть экскурсии проходит в помещении.

Что может быть более захватывающим, чем погружение в мир роскошного искусства и волнующей истории Санкт-Петербурга? Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность изучить два знаковых места города, которые находятся в шаговой

доступности друг от друга, но при этом являются сокровищницами культуры и истории. В Шуваловском дворце, где расположен музей Фаберже, гостей ждет встреча с легендарными яйцами Фаберже, символом роскошной жизни российской императорской семьи, а также с другими шедеврами ювелирного искусства. Переходя к храму Спас на Крови, экскурсанты смогут насладиться великолепием мозаичных картин, созданных по эскизам великих русских художников, и узнать о трагической истории, связанной с этим местом. Экскурсия обещает не только эстетическое наслаждение, но и глубокое погружение в историю России на изломе веков

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Музей Фаберже

Вы знали, что те самые яйца, стоимость которых исчисляется в миллионах долларов, вернулись на родину, в Россию, совсем недавно? Мы поднимемся по роскошной парадной лестнице Шуваловского дворца, и я расскажу вам, благодаря кому появился музей с беспрецедентной коллекцией изделий фирмы Карла Фаберже. Пройдём по анфиладе залов, где вы рассмотрите пасхальные шедевры и драгоценную галантерею, а также узнаете больше о самом ювелире.

Предметы Фаберже — не единственные экспонаты музея. Вы увидите потрясающие эмали других русских ювелиров с мотивами русских сказок, оклады икон и диковинные бытовые предметы, которые могли себе позволить лишь избранные.

👣 Полюбовавшиесь богатствами Музея Фаберже, выходим на Итальянскую улицу. По пути к храму я расскажу вам о тайном петербургском дворике, знаменитых архитекторах города, о площади Искусств и о непоседе Александре Пушкине.

Спас на Крови

Время узнать больше об одном из символов Петербурга. Например, почему он напоминает храм Василия Блаженного? Сколько квадратных метров мозаики украшают здание и какая мастерская была подрядчиком? Какие странные совпадения связаны со строительством? Мы осмотрим храм снаружи, после чего зайдём внутрь, где можно часами разглядывать яркие мозаичные картины, вспоминать религиозные сюжеты (с этим я вам как раз помогу), которые изображены на сводах, любоваться отделкой из итальянского мрамора и не только.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

— Музей Фаберже: если количество детей (до 18 лет) равно или больше взрослых — 800 ₽ с человека; если взрослых больше детей — 1300 ₽ с человека. Билеты в музей заказывает экскурсовод самостоятельно.

— Спас на крови: 450 ₽/взрослый, 200 ₽/льготный