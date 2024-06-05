Экскурсии к храму Спас на Крови

Найдено 73 экскурсии в категории «Спас на Крови» в Санкт-Петербурге, цены от 780 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600 за человека
Гуляй как петербуржец
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
700 отзывов
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
«Спас на Крови — у красочного храма вспомним о первом теракте в истории города и Российской Империи»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
«На маршруте нам встретятся как известные туристические места — цирк, Михайловский сад, собор Спаса на Крови — так и потайные уголки города, откуда можно перенестись на несколько веков назад или прямиком в солнечную Италию»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Зловещие места и политические убийства Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
«Храм Спас на Крови, построенный на месте гибели Александра II»
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
65005 850 за всё до 4 чел.
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
«Остановка у храма Спаса на Крови откроет захватывающую историю его возникновения»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880 за человека
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
«Финальная часть маршрута — путь от «русского стиля» Спаса на Крови до эклектики Академии Штиглица»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300 за всё до 4 чел.
Петербург на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
«Собор Спас на Крови (остановка)»
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950 за всё до 4 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Храм Спаса на Крови — не только красивый собор, но страшное напоминание о терроре»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Храм Спаса на Крови: обсудим, как мода на русскую старину меняет облик культовой архитектуры»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
76 отзывов
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
«Маршрут № 1: Казанский собор, набережная канала Грибоедова, Банковский мост с грифонами, Спас на Крови»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800 за всё до 2 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Как Ленинград жил во время блокады
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
234 отзыва
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
«Аничков мост со следами от снарядов, храм Спаса на Крови»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800 за человека
История и секреты петербуржских садов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
«Михайловский сад и Спас на Крови»
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400 за всё до 8 чел.
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в музей Фаберже
«Что объединяет Спас на Крови и музей Фаберже, кроме того, что они находятся недалеко друг от друга»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
349 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200 за всё до 7 чел.
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800 за всё до 12 чел.
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
40 отзывов
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город
Начало: У грифонов у Банковского моста
«Мы пройдем от канала Грибоедова до Исакия, побываем у Спаса на Крови, прогуляемся вдоль набережной Невы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 450 за человека
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Узнаете самое интересное из прошлого и настоящего Петропавловской крепости, Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови, крейсера «Аврора» и других значимых достопримечательностей»
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
38 отзывов
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000 за всё до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
«Поговорим о мистической нумерологии Спаса на Крови и роковой цифре для императора Павла»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
По каналам и Большой Неве на сапборде
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
«По пути мы будем вас фотографировать: получатся отличные кадры с Чижиком-пыжиком и храмом Спаса на Крови, с виднеющимися вдалеке Эрмитажем, Ростральными колоннами и Петропавловской крепостью»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800 за человека
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
«Обзорная экскурсия по городу с остановками: Спас на Крови, крейсер «Аврора», Исаакиевская площадь (2 ч»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1000850 за человека
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
220 отзывов
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
«В этом вам предстоит убедиться: Вы полюбуетесь красивейшим собором Воскресения Христова, который в народе называют Спасом на Крови»
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000 за человека
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
«Осмотрите вблизи храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства Александра II»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: На площади Искусств
«Почему Исаакиевский собор так долго строился и чем Спас на Крови отличается от других храмов»
Завтра в 18:30
9 июня в 09:30
6 500 за всё до 3 чел.
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
«За одну прогулку вы увидите Зимний дворец, Невский проспект, Сенатскую площадь, Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Гостиный двор, Исаакиевский и Казанский соборы»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
В гости к грифонам Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
В гости к грифонам Петербурга
История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет
Начало: в районе метро Невский проспект
«🏛 Кроме того, в нашей программе храм Спаса на Крови и памятники великим полководцам — Кутузову и Барклаю де Толли»
11 июня в 10:30
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
«Вы увидите Зимний дворец, Спас на Крови, Исаакиевский собор и другие шедевры архитектуры «в полный рост»»
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000 за всё до 5 чел.
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
«📸 По набережной реки Мойки дойдём к Спасу на Крови и поговорим о загадках, связанных с его строительством»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 10 чел.
По главным местам Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
4 отзыва
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Восстания
«Спас на Крови — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 13:00
Завтра в 09:30
9 июня в 13:00
1000850 за человека
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
116 отзывов
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
В удобном формате познакомиться с двумя уникальными храмами-символами Петербурга
Начало: Возле памятника Пушкину на пл. Искусств
«Спас на Крови и Исаакий: история, архитектура и особенности»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
10 июня в 15:00
2 099 за человека
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
«Прогуляетесь у храма Спаса на Крови, воздвигнутого на месте убийства Александра II»
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600 за всё до 7 чел.
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
142 отзыва
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Начало: На Дворцовой площади
«Конечно, будут остановки с выходами: у храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора, Сфинксов и на Стрелке Васильевского острова»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100 за человека
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1 час
7 отзывов
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга
Начало: Около Итальянского моста
«Спас на Крови: взгляд в прошлое»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 250 за билет
Петербург - обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
18 отзывов
Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Начало: На площади Искусств
«После вы сможете сделать яркие фото с «русским теремом» в европейском городе — храмом Спаса на Крови»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
30002 550 за человека
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«Вы увидите: Спаса на Крови, Марсово поле, Михайловский замок (Чижик-Пыжик), реку Фонтанку, реку Нева, Петропавловскую крепость, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Медного всадника, крейсер Аврора»
Расписание: 11.30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
1 отзыв
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
«Далее проходим по Фонтанке, по Крюкову каналу попадаем в канал Грибоедова, где увидим основные достопримечательности — Казанский собор и Спас на Крови»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
4.5 часа
4 отзыва
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«Спас на Крови снаружи и внутри»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100 за человека
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
«Приглашаем пройти на сапах по центру Петербурга и увидеть с воды его культовые достопримечательности: Петропавловскую крепость, Эрмитаж, храм Спаса на Крови и другие»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 490 за человека
Вокруг Казанского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Вокруг Казанского собора
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга
«Увидите главные достопримечательности в окрестностях канала — дом компании «Зингер», Банковский мостик с грифонами, ставшими символом Петербурга, и храм Спаса на Крови»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Спас на Крови»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
  2. По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
  3. Гуляй как петербуржец
  4. Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
  5. Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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