1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
Мини-группа
1 час
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
«Спас на Крови — у красочного храма вспомним о первом теракте в истории города и Российской Империи»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
«На маршруте нам встретятся как известные туристические места — цирк, Михайловский сад, собор Спаса на Крови — так и потайные уголки города, откуда можно перенестись на несколько веков назад или прямиком в солнечную Италию»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
«Храм Спас на Крови, построенный на месте гибели Александра II»
Сегодня в 23:00
Завтра в 23:00
65005 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
«Остановка у храма Спаса на Крови откроет захватывающую историю его возникновения»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
«Финальная часть маршрута — путь от «русского стиля» Спаса на Крови до эклектики Академии Штиглица»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
«Собор Спас на Крови (остановка)»
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Храм Спаса на Крови — не только красивый собор, но страшное напоминание о терроре»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 40 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Храм Спаса на Крови: обсудим, как мода на русскую старину меняет облик культовой архитектуры»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
«Маршрут № 1: Казанский собор, набережная канала Грибоедова, Банковский мост с грифонами, Спас на Крови»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
«Аничков мост со следами от снарядов, храм Спаса на Крови»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
«Михайловский сад и Спас на Крови»
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в музей Фаберже
«Что объединяет Спас на Крови и музей Фаберже, кроме того, что они находятся недалеко друг от друга»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город
Начало: У грифонов у Банковского моста
«Мы пройдем от канала Грибоедова до Исакия, побываем у Спаса на Крови, прогуляемся вдоль набережной Невы»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Узнаете самое интересное из прошлого и настоящего Петропавловской крепости, Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови, крейсера «Аврора» и других значимых достопримечательностей»
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
«Поговорим о мистической нумерологии Спаса на Крови и роковой цифре для императора Павла»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
«По пути мы будем вас фотографировать: получатся отличные кадры с Чижиком-пыжиком и храмом Спаса на Крови, с виднеющимися вдалеке Эрмитажем, Ростральными колоннами и Петропавловской крепостью»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
«Обзорная экскурсия по городу с остановками: Спас на Крови, крейсер «Аврора», Исаакиевская площадь (2 ч»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3 часа
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1000850₽ за человека
Групповая
3 часа
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
«В этом вам предстоит убедиться: Вы полюбуетесь красивейшим собором Воскресения Христова, который в народе называют Спасом на Крови»
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
«Осмотрите вблизи храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства Александра II»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: На площади Искусств
«Почему Исаакиевский собор так долго строился и чем Спас на Крови отличается от других храмов»
Завтра в 18:30
9 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
3 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
«За одну прогулку вы увидите Зимний дворец, Невский проспект, Сенатскую площадь, Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Гостиный двор, Исаакиевский и Казанский соборы»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к грифонам Петербурга
История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет
Начало: в районе метро Невский проспект
«🏛 Кроме того, в нашей программе храм Спаса на Крови и памятники великим полководцам — Кутузову и Барклаю де Толли»
11 июня в 10:30
15 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Начало: На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский п...
«Вы увидите Зимний дворец, Спас на Крови, Исаакиевский собор и другие шедевры архитектуры «в полный рост»»
9 июня в 23:30
12 июня в 23:30
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
«📸 По набережной реки Мойки дойдём к Спасу на Крови и поговорим о загадках, связанных с его строительством»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
3 часа
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Восстания
«Спас на Крови — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 13:00
Завтра в 09:30
9 июня в 13:00
1000850₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
В удобном формате познакомиться с двумя уникальными храмами-символами Петербурга
Начало: Возле памятника Пушкину на пл. Искусств
«Спас на Крови и Исаакий: история, архитектура и особенности»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
10 июня в 15:00
2 099₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
«Прогуляетесь у храма Спаса на Крови, воздвигнутого на месте убийства Александра II»
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Начало: На Дворцовой площади
«Конечно, будут остановки с выходами: у храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора, Сфинксов и на Стрелке Васильевского острова»
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100₽ за человека
Билеты
1 час
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга
Начало: Около Итальянского моста
«Спас на Крови: взгляд в прошлое»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 250₽ за билет
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Начало: На площади Искусств
«После вы сможете сделать яркие фото с «русским теремом» в европейском городе — храмом Спаса на Крови»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
1 час
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«Вы увидите: Спаса на Крови, Марсово поле, Михайловский замок (Чижик-Пыжик), реку Фонтанку, реку Нева, Петропавловскую крепость, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Медного всадника, крейсер Аврора»
Расписание: 11.30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
«Далее проходим по Фонтанке, по Крюкову каналу попадаем в канал Грибоедова, где увидим основные достопримечательности — Казанский собор и Спас на Крови»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
4.5 часа
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«Спас на Крови снаружи и внутри»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
«Приглашаем пройти на сапах по центру Петербурга и увидеть с воды его культовые достопримечательности: Петропавловскую крепость, Эрмитаж, храм Спаса на Крови и другие»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 490₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вокруг Казанского собора
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга
«Увидите главные достопримечательности в окрестностях канала — дом компании «Зингер», Банковский мостик с грифонами, ставшими символом Петербурга, и храм Спаса на Крови»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 июня 2024Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
- ЕЕлизавета5 июня 2024Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
- ЮЮлия5 июня 2024Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
- ВВиолетта5 июня 2024Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
- ККирилл5 июня 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию! Спасибо за потрясающие знания, впечатления и эмоции! Это было восхитительно! Теперь знаем
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересно, Спасибо большое.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная экскурсия.
- ААнна4 июня 2024Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Спас на Крови»
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