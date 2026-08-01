111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Коммуналка 21 века

Перед вами во всей красе предстанет сочетание несочетаемого: старинной архитектуры доходных домов и советского быта. Мы посетим коммунальную квартиру с пятью комнатами, где живут совершенно разные семьи. Попасть туда можно только через чёрную лестницу, которая ведёт не в коридор, как в современных квартирах, а сразу в кухню. Антураж этой квартиры может показаться пугающим, но именно здесь вы увидите весь колорит проживания в центре Санкт-Петербурга. Мы заглянем в гости к местному жителю и окажемся в комнате с пятиметровыми потолками, печью и эркером. Разберёмся, что такое «офонаревшая квартира» и вспомним рассказы местных жителей о буднях в современной коммуналке.

В гости к Сергею Довлатову

Следующая коммунальная квартира любопытна еще и тем, что в ней жил Сергей Довлатов. Вы попадете в комнату площадью под сорок квадратных метров, где в свое время гостили Иосиф Бродский и Евгений Рейн. Вас ждут истории из жизни Довлатова, байки о пятнах портвейна на полу и о том, каким путем писатель ходил в школу. Увидите букинистическую редкость — первую книгу писателя, изданную в Америке в 1977 году, подпольный самиздат Ахматовой и эмигрантские журналы с ранними публикациями Довлатова и Бродского. Также обнаружите надпись забавного бытового содержания, оставленную, вероятно, мамой Сергея Довлатова. Фанаты оценят редкие фотографии, многие из которых принадлежали писателю.

Предметы быта из прошлого

В комнате Довлатова вы сможете завести патефон, увидите первый советский телевизор, довоенный телефон и фотоаппарат-гармошку. Узнаете, что значило объявление «не слушайте ртом и не говорите ухом», увидите пластинку «на костях» — ведь за каждым предметом скрывается целый пласт историй. Фактически все экспонаты вы сможете сфотографировать и даже потрогать.

А если вам больше интересна история царских времён, то стоит обратить внимание на комнату с дореволюционным интерьером. В ней вы сможете собственноручно включить свет выключателем 1910-х годов, осветить старинной корабельной лампой слои газет начала века под обоями, найти тайные записки. Приподняв напольный ковёр, вы обнаружите штампы с двуглавым орлом. В комнате настоящая коллекция фотографий в рамках царских времен — вы рассмотрите религиозные сюжеты, свадебные сцены и всмотритесь в лица людей, живших столетие назад.

Гид расскажет о быте и укладах начала века, как люди прошлой эпохи уживались в новый советский реальности.

В комнату вы попадете через отдельный коридор длиной более 10 метров, заваленный предметами уже советского обихода.

Мастерская художницы

По соседству с комнатой писателя Довлатова некогда проживала художница, комната которой много лет стояла закрытой. В творчеством беспорядке из картин и книг, старых красок и скульптур вы почувствуете себя богемой советской поры. Гид расскажет о трагической судьбе художницы, а также о том, как её вещи вернулись в комнату спустя десятилетия.

Будни квартир эпохи уплотнения

Гид расскажет об удивительных и порой странных бытовых ситуациях, которые происходили в самом начале эпохи уплотнения, ставшей отсчетной точкой для петербургских коммуналок. Вы раскроете, как правильно сдавать дежурство по кухне и какая самая большая коммунальная квартира в городе.

Секретные парадные

Помимо посещения коммунальной квартиры мы исследуем парадные лестницы со старинными витражами и дореволюционной плиткой под ногами. Шаг за шагом вы прочувствуете ускользающую атмосферу и шарм старого Петербурга там, куда еще не добрались реставраторы. А в комнате Довлатова я покажу вам целую коллекцию метлахской плитки, изразцов и стеклоблоков.

Посещение барской двухуровневой квартиры

В завершение экскурсии мы заглянем в нежилую двухэтажную квартиру, находящуюся в барочном особняке. Здесь тщательно воссоздан быт времён СССР. Вы осмотрите несколько просторных комнат, где можно будет сделать фотографии на память и прикоснуться к ностальгическим вещам, наполняющим квартиры наших бабушек и дедушек.

Кому подойдёт прогулка

Всем, кто любит узнавать город через архитектурные детали и истории местных жителей, а также ценителям нетривиальных маршрутов, которые незнакомы обычным туристам.

Организационные детали