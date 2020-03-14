111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения

Иван
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Иван – представитель гидов
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга.

Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
1200 ₽
840 за человека
скидка30%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Владимирская
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У этой экскурсии111 отзывов
4.87
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутри
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутри

Что вас ожидает

«Коммуналка в Эрмитаже»
Перед вами во всей красе предстанет сочетание несочетаемого: старинной архитектуры доходных домов и советского быта. Мы посетим коммунальную квартиру с причудливой планировкой, огромной кухней-столовой и восьмью комнатами, где живут совершенно разные семьи. Здесь вы найдете детали прошлого, а то и позапрошлого века: дореволюционные газеты под слоями обоев, блестящие латунные ручки, остатки лепнины на потолке, граммофон, кровать, пережившую блокаду, и старинную изразцовую печь, которую можно затопить. В квартиру мы проникнем через старинную парадную с мраморными ступенями, а обратно выйдем, как заговорщики, через квартиру на черную лестницу, ведущую в задний двор.

Секреты старой квартиры
Коммунальная квартира находится в доме, который ранее принадлежал императорской семье. Мы познакомимся с ее легендами, историей старинного дворянского рода, узнаем тайны заколоченных комнат и судьбу кровати, пережившей блокаду.

Будни квартир эпохи уплотнения
Я расскажу вам о удивительных и порой странных бытовых ситуациях, которые происходили в самом начале эпохи уплотнения, ставшей отсчетной точкой для петербургских коммуналок. Например, вы сможете позвонить в довоенный дверной звонок и узнаете, чем в начале прошлого века занимались дворник, швейцар и водовоз.

Секретные парадные
Помимо посещения коммунальной квартиры мы исследуем три парадных лестницы со старинными витражами, шахтой лифта начала прошлого века и дореволюционной плиткой под ногами. Шаг за шагом вы прочувствуете ускользающую атмосферу и шарм старого Петербурга там, куда еще не добрались реставраторы.

Посещение барской квартиры
В одной из парадных мы заглянем в квартиру, где когда-то жила семья хозяина дома и архитектора. Хоть это и не коммуналка, здесь осталось множество вещей-свидетелей ушедшей эпохи. Стену гостиной украшают пилястры с маскаронами, на окнах осталась оригинальная фурнитура, а в углу стоит изразцовая финская печь. Хозяйка квартиры — искусствовед, она поделится интересными историями и любопытными сюжетами.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто любит узнавать город через архитектурные детали и истории местных жителей, а также ценителям нетривиальных маршрутов, которые незнакомы обычным туристами.

Организационные детали

  • В будние дни размер группы обычно не превышает восьми человек, а в выходные доходит до пятнадцати участников
  • Длительность экскурсии зависит от размера группы, ее возрастного состава и прочих условий. Обычно, если в группе 2-5 человек, продолжительность экскурсии не более полутора часов, если же экскурсантов более 10, экскурсия длится примерно два часа.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • В холодное время года есть возможность затопить изразцовую печь
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутри
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутри
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутри
Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутри

Экскурсия проводится ежедневно в 13:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Иван
Иван
Привет! Меня зовут Иван. Вместе с командой гидов, влюбленных в Петербург, провожу экскурсии: мы стараемся максимально неформально и при этом информативно рассказывать о нашем городе. С детства мне доводилось встречаться со старым фондом Петербурга, я родился и вырос в дореволюционном доходном доме. Помимо истории мне интересна литература, городские легенды и архитектура.
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111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Была небольшая группа - 6 человек,. Дарья, несмотря на свой юный возраст, оказалась очень хорошим гидом. Места, которые мы посещали действительно заслуживают внимания. Также большое спасибо Вере за возможность посетить её квартиру. Экскурсия длилась почти 2 часа, но время пролетело незаметно. Рекомендую посетить данную экскурсию, не пожалеете!
10 марта 2020
Замечательный гид, интересная экскурсия. Рекомендую.
8 марта 2020
Спасибо за экскурсию!) слушать было интересно
8 марта 2020
Думали будут несколько квартир а была 1 жилая и 1 нет
7 марта 2020
Очень интересная экскурсия, понравилось не только мне, но и дочери-подростку. Рекомендуем!
7 марта 2020
Не могу сказать как можно улучшить. Нам с мужем очень понравилось! Прекрасная программа!
3 марта 2020
Добрый день. Благодарна команде за то, что придумали и развили такую тему экскурсии. Всю жизнь мечтала посмотреть парадные и даже квартиры в старых исторических домах, проходные дворы, колодцы. С коммуналками была знакома не по наслышке, но те, что показывают, впечатляют. Приятно, что есть молодые люди, которым это также интересно. Иван, к примеру, наш экскурсовод. Молодец. Молодой человек, который собирает материал, договаривается с людьми, чтобы пустили внутрь(!), который знает и любит свое дело, умеет донести свои знания приятно и просто до сведения экскурсантов. Спасибо.
1 марта 2020
Отличная экскурсия. Иван - очень хороший и компетентный гид. Рекомендую.
29 февраля 2020
Отличная экскурсия,интересно и не затянуто.Вроде как комуналку через год расселят,так что успевайте посмотреть.
27 февраля 2020
Спасибо Варваре.
Ещё 101 отзыв

Иван проводит ещё 1 экскурсию

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