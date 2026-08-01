111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри

Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга.

Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения.
4.9
2795 отзывов
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри

Описание экскурсии

Коммуналка 21 века

Перед вами во всей красе предстанет сочетание несочетаемого: старинной архитектуры доходных домов и советского быта. Мы посетим коммунальную квартиру с пятью комнатами, где живут совершенно разные семьи. Попасть туда можно только через чёрную лестницу, которая ведёт не в коридор, как в современных квартирах, а сразу в кухню. Антураж этой квартиры может показаться пугающим, но именно здесь вы увидите весь колорит проживания в центре Санкт-Петербурга. Мы заглянем в гости к местному жителю и окажемся в комнате с пятиметровыми потолками, печью и эркером. Разберёмся, что такое «офонаревшая квартира» и вспомним рассказы местных жителей о буднях в современной коммуналке.

В гости к Сергею Довлатову

Следующая коммунальная квартира любопытна еще и тем, что в ней жил Сергей Довлатов. Вы попадете в комнату площадью под сорок квадратных метров, где в свое время гостили Иосиф Бродский и Евгений Рейн. Вас ждут истории из жизни Довлатова, байки о пятнах портвейна на полу и о том, каким путем писатель ходил в школу. Увидите букинистическую редкость — первую книгу писателя, изданную в Америке в 1977 году, подпольный самиздат Ахматовой и эмигрантские журналы с ранними публикациями Довлатова и Бродского. Также обнаружите надпись забавного бытового содержания, оставленную, вероятно, мамой Сергея Довлатова. Фанаты оценят редкие фотографии, многие из которых принадлежали писателю.

Предметы быта из прошлого

В комнате Довлатова вы сможете завести патефон, увидите первый советский телевизор, довоенный телефон и фотоаппарат-гармошку. Узнаете, что значило объявление «не слушайте ртом и не говорите ухом», увидите пластинку «на костях» — ведь за каждым предметом скрывается целый пласт историй. Фактически все экспонаты вы сможете сфотографировать и даже потрогать.

А если вам больше интересна история царских времён, то стоит обратить внимание на комнату с дореволюционным интерьером. В ней вы сможете собственноручно включить свет выключателем 1910-х годов, осветить старинной корабельной лампой слои газет начала века под обоями, найти тайные записки. Приподняв напольный ковёр, вы обнаружите штампы с двуглавым орлом. В комнате настоящая коллекция фотографий в рамках царских времен — вы рассмотрите религиозные сюжеты, свадебные сцены и всмотритесь в лица людей, живших столетие назад.
Гид расскажет о быте и укладах начала века, как люди прошлой эпохи уживались в новый советский реальности.

В комнату вы попадете через отдельный коридор длиной более 10 метров, заваленный предметами уже советского обихода.

Мастерская художницы

По соседству с комнатой писателя Довлатова некогда проживала художница, комната которой много лет стояла закрытой. В творчеством беспорядке из картин и книг, старых красок и скульптур вы почувствуете себя богемой советской поры. Гид расскажет о трагической судьбе художницы, а также о том, как её вещи вернулись в комнату спустя десятилетия.

Будни квартир эпохи уплотнения

Гид расскажет об удивительных и порой странных бытовых ситуациях, которые происходили в самом начале эпохи уплотнения, ставшей отсчетной точкой для петербургских коммуналок. Вы раскроете, как правильно сдавать дежурство по кухне и какая самая большая коммунальная квартира в городе.

Секретные парадные

Помимо посещения коммунальной квартиры мы исследуем парадные лестницы со старинными витражами и дореволюционной плиткой под ногами. Шаг за шагом вы прочувствуете ускользающую атмосферу и шарм старого Петербурга там, куда еще не добрались реставраторы. А в комнате Довлатова я покажу вам целую коллекцию метлахской плитки, изразцов и стеклоблоков.

Посещение барской двухуровневой квартиры

В завершение экскурсии мы заглянем в нежилую двухэтажную квартиру, находящуюся в барочном особняке. Здесь тщательно воссоздан быт времён СССР. Вы осмотрите несколько просторных комнат, где можно будет сделать фотографии на память и прикоснуться к ностальгическим вещам, наполняющим квартиры наших бабушек и дедушек.

Кому подойдёт прогулка

Всем, кто любит узнавать город через архитектурные детали и истории местных жителей, а также ценителям нетривиальных маршрутов, которые незнакомы обычным туристам.

Организационные детали

  • В будние дни размер группы обычно не превышает 10 человек, а в выходные доходит до 15 участников. В редких случаях группы могут быть увеличены (например, из-за большего числа участников, чем было в заявке, экстренных ситуаций с опаздывающими и т. д.)
  • Длительность экскурсии зависит от размера группы, её возрастного состава и прочих условий. Обычно, если в группе более 10 человек, экскурсия длится примерно два часа. Для вашего удобства стоит заложить на посещение коммуналок 2,5 часа
  • В программу включено посещение трёх старинных квартир. В одну мы попадаем через черную лестницу, в две другие — через парадные
  • Иногда открывается дополнительная группа (например, в выходные и в разгар туристического сезона) с разницей в 15-20 минут от основной. Если вы хотите присоединиться к своей компании в одну группу, сделав дополнительную бронь — пожалуйста, попросите их сделать её на то же самое имя и номер телефона
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1305 ₽
Дети до 16 лет1107 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры1107 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Звенигородская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 35978 туристов
Привет! Меня зовут Иван. Вместе с командой гидов, влюбленных в Петербург, провожу экскурсии: мы стараемся максимально неформально и при этом информативно рассказывать о нашем городе. Гиды нашей команды максимально сопричастны к теме экскурсий — они историки, музеологи и искусствоведы, провели свое детство в старинных Петербургских домах

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 2795 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2486
4
199
3
75
2
19
1
16
З
у нас была интересная первая часть экскурсии по парадным, но выход на Питерскую крышу просто шикарен! мы вышли и увидели все улочки, шпили, купола🥰 все было вау! очень интересный и
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приятный парень провожал нас на крыше, рассказывал интересные факты, которые не знали даже коренные Питербуржцы) короче кайф, напрягла только женщина, которая неадекватно начало орать на нашего проводника, что ей закат не тот, но к счастью она быстро ушла ахах я была с младшим братом, он просто в шоке, звонит друзьям, что мы были на крыше😹а еще мы начали на закате, а когда солнце ушло, появились огни ночного города и это магия, что не передается камерой

у нас была интересная первая часть экскурсии по парадным, но выход на Питерскую крышу просто шикарен!
у нас была интересная первая часть экскурсии по парадным, но выход на Питерскую крышу просто шикарен!
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Ирина
Я в восторге от этой экскурсии!!!!
Наконец увидела изнутри, как до сих пор живут в Питерских коммуналках, а так было интересно, что там за грязными окнами-красивых фасадов Питера!
А больше всего благодарна
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создателям этой экскурсии, что попала в прошлое, увидев мебель своего детства, пупса и многое чего, даже всплакнула в конце)
Ещё отдельная благодарность Анастасии, очень интересно рассказывала, отличный гид и живет этой экскурсией.
Спасибо всем, кто имеет отношение к этой экскурсии.
Моё прибывание в Питере, заиграло совсем по другому 🩶

Я в восторге от этой экскурсии!!!!
Я в восторге от этой экскурсии!!!!
Я в восторге от этой экскурсии!!!!
Я в восторге от этой экскурсии!!!!
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Ю
Знаю и помню каково это жить в коммуналке. Был период в жизни, когда с родителями жили в таких условиях, но как же нам повезло с соседями - грязи, бардака у
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нас не было.

Первая квартира конечно шок. Шок от того, что так живут люди. Хочется побыстрее выйти на улицу и глотнуть свежего воздуха.

Больше всех понравилась квартира художницы - Татьяны Мелиант. Мне она показалась самой живой, как будто хозяйка вышла в магазин и скоро вернется.

Благодарю нашего гида Эдуарда за живой и содержательный рассказ и внимание к деталям. Интересно было слушать.

По впечатлениям немножко не мое. Но без претензий к организаторам, все было на уровне.

Знаю и помню каково это жить в коммуналке. Был период в жизни, когда с родителями жили
Знаю и помню каково это жить в коммуналке. Был период в жизни, когда с родителями жили
Знаю и помню каково это жить в коммуналке. Был период в жизни, когда с родителями жили
Знаю и помню каково это жить в коммуналке. Был период в жизни, когда с родителями жили
Знаю и помню каково это жить в коммуналке. Был период в жизни, когда с родителями жили
Знаю и помню каково это жить в коммуналке. Был период в жизни, когда с родителями жили
Иван
Иван
Ответ организатора:
Юлия, здравствуйте! Ваш отзыв, а тем более воспоминания, очень ценны!
Коммуналки действительно не похожи одна на другую. Есть те, где бабушка
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соседка каждое утро натирает паркет лыжной мазью, а есть менее ухоженные квартиры.
Мы показываем разные: по нарастающей от живой, но не убранной квартиры, до советского лоска.
Могли бы показать и убранную и чистую квартиру, где от коммуналки только название. Но запомнили бы вы этот образ?
А комната Милеант – действительно уникальная капсула времени. Эдуард же аккуратно встраивается в пространство квартиры, стараясь ничего не нарушить, лишь подчёркивает самые яркие детали. Ваши важные слова мы ему передали.

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Ольга
Сегодня были на экскурсии по коммуналкам Санкт-Петербурга. У нас был экскурсовод Алексей, очень заряженный молодой человек, увлекательно и интересно рассказал о прошлом и настоящем коммунальных квартир. Видно, что человек горит своим делом и знает историю. Спасибо большое!
Сегодня были на экскурсии по коммуналкам Санкт-Петербурга. У нас был экскурсовод Алексей, очень заряженный молодой человек,
Сегодня были на экскурсии по коммуналкам Санкт-Петербурга. У нас был экскурсовод Алексей, очень заряженный молодой человек,
Сегодня были на экскурсии по коммуналкам Санкт-Петербурга. У нас был экскурсовод Алексей, очень заряженный молодой человек,
Сегодня были на экскурсии по коммуналкам Санкт-Петербурга. У нас был экскурсовод Алексей, очень заряженный молодой человек,
Сегодня были на экскурсии по коммуналкам Санкт-Петербурга. У нас был экскурсовод Алексей, очень заряженный молодой человек,
Сегодня были на экскурсии по коммуналкам Санкт-Петербурга. У нас был экскурсовод Алексей, очень заряженный молодой человек,
Сегодня были на экскурсии по коммуналкам Санкт-Петербурга. У нас был экскурсовод Алексей, очень заряженный молодой человек,
Сегодня были на экскурсии по коммуналкам Санкт-Петербурга. У нас был экскурсовод Алексей, очень заряженный молодой человек,
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Марина
Конечно, сначала шок. Комнаты, которые смотрели первыми произвели удручающее, тяжёлые впечатления.
Правильно, сделали, что начали экскурсию с них.
Но, наверное, надо знать и про такие квартиры.
Конечно, сначала шок. Комнаты, которые смотрели первыми произвели удручающее, тяжёлые впечатления.
Конечно, сначала шок. Комнаты, которые смотрели первыми произвели удручающее, тяжёлые впечатления.
Конечно, сначала шок. Комнаты, которые смотрели первыми произвели удручающее, тяжёлые впечатления.
Конечно, сначала шок. Комнаты, которые смотрели первыми произвели удручающее, тяжёлые впечатления.
Конечно, сначала шок. Комнаты, которые смотрели первыми произвели удручающее, тяжёлые впечатления.
Конечно, сначала шок. Комнаты, которые смотрели первыми произвели удручающее, тяжёлые впечатления.
Конечно, сначала шок. Комнаты, которые смотрели первыми произвели удручающее, тяжёлые впечатления.
Конечно, сначала шок. Комнаты, которые смотрели первыми произвели удручающее, тяжёлые впечатления.
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Андрей
Гвоздь программы это, безусловно, житель коммуналки Алексей, фото его квартиры показывать не буду, всё таки личное пространство человека, но с неё можно считать много информации. Отдельный плюс за заведение и
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прослушивание патифона в квартире советской элиты. Также сложил свое мнение о Довлатове, отдельно бы интересоваться жизнью диссидента не стал, но раз уж зашли, конечно, послушал. Отдельно отмечу, что руками можно всё трогать, брать в руки,

Гвоздь программы это, безусловно, житель коммуналки Алексей, фото его квартиры показывать не буду, всё таки личное
Гвоздь программы это, безусловно, житель коммуналки Алексей, фото его квартиры показывать не буду, всё таки личное
Гвоздь программы это, безусловно, житель коммуналки Алексей, фото его квартиры показывать не буду, всё таки личное
Гвоздь программы это, безусловно, житель коммуналки Алексей, фото его квартиры показывать не буду, всё таки личное
Гвоздь программы это, безусловно, житель коммуналки Алексей, фото его квартиры показывать не буду, всё таки личное
Гвоздь программы это, безусловно, житель коммуналки Алексей, фото его квартиры показывать не буду, всё таки личное
Гвоздь программы это, безусловно, житель коммуналки Алексей, фото его квартиры показывать не буду, всё таки личное
Гвоздь программы это, безусловно, житель коммуналки Алексей, фото его квартиры показывать не буду, всё таки личное
Иван
Иван
Ответ организатора:
Андрей, в гостях у Алексея все по-настоящему."Археологические слои" в его квартире можно разглядывать долго и вдумчиво.
А патефон звучит в квартирах
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так, как и звучал пол века назад.
Довлатов в нашей экскурсии фигурирует не как главный герой, а как культурный фон, примета эпохи. Спасибо за отзыв!

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