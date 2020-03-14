111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Коммуналка в Эрмитаже»

Перед вами во всей красе предстанет сочетание несочетаемого: старинной архитектуры доходных домов и советского быта. Мы посетим коммунальную квартиру с причудливой планировкой, огромной кухней-столовой и восьмью комнатами, где живут совершенно разные семьи. Здесь вы найдете детали прошлого, а то и позапрошлого века: дореволюционные газеты под слоями обоев, блестящие латунные ручки, остатки лепнины на потолке, граммофон, кровать, пережившую блокаду, и старинную изразцовую печь, которую можно затопить. В квартиру мы проникнем через старинную парадную с мраморными ступенями, а обратно выйдем, как заговорщики, через квартиру на черную лестницу, ведущую в задний двор.

Секреты старой квартиры

Коммунальная квартира находится в доме, который ранее принадлежал императорской семье. Мы познакомимся с ее легендами, историей старинного дворянского рода, узнаем тайны заколоченных комнат и судьбу кровати, пережившей блокаду.

Будни квартир эпохи уплотнения

Я расскажу вам о удивительных и порой странных бытовых ситуациях, которые происходили в самом начале эпохи уплотнения, ставшей отсчетной точкой для петербургских коммуналок. Например, вы сможете позвонить в довоенный дверной звонок и узнаете, чем в начале прошлого века занимались дворник, швейцар и водовоз.

Секретные парадные

Помимо посещения коммунальной квартиры мы исследуем три парадных лестницы со старинными витражами, шахтой лифта начала прошлого века и дореволюционной плиткой под ногами. Шаг за шагом вы прочувствуете ускользающую атмосферу и шарм старого Петербурга там, куда еще не добрались реставраторы.

Посещение барской квартиры

В одной из парадных мы заглянем в квартиру, где когда-то жила семья хозяина дома и архитектора. Хоть это и не коммуналка, здесь осталось множество вещей-свидетелей ушедшей эпохи. Стену гостиной украшают пилястры с маскаронами, на окнах осталась оригинальная фурнитура, а в углу стоит изразцовая финская печь. Хозяйка квартиры — искусствовед, она поделится интересными историями и любопытными сюжетами.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто любит узнавать город через архитектурные детали и истории местных жителей, а также ценителям нетривиальных маршрутов, которые незнакомы обычным туристами.