ежедневно в 20:00

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет. И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.
Озеро в Приморском районе — отличное место, чтобы научиться стоять на SUP-доске. Большое пространство, нет больших катеров и мало волн. В этом тихом и красивом уголке Петербурга вы проведете вечер, катаясь по водам Лахтинского Разлива. И здесь же встретите незабываемый закат.
За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.