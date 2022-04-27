ежедневно в 20:00

SUP-прогулка «Закат у Лахты»

Полюбоваться пейзажами Лахтинского Разлива и встретить один из самых красивых закатов в городе

Мини-группа
Наш вечерний вояж по озеру Приморского района — это полный релакс и любование живописными берегами Юнтоловского заказника с историческим районом Лахтой.

Вы освоите основные навыки катания на сапе и в сопровождении инструктора отправитесь в путешествие навстречу прекрасному закату.
SUP-прогулка «Закат у Лахты»
SUP-прогулка «Закат у Лахты»
SUP-прогулка «Закат у Лахты»
SUP-прогулка «Закат у Лахты»
SUP-прогулка «Закат у Лахты»
SUP-прогулка «Закат у Лахты»
SUP-прогулка «Закат у Лахты»
SUP-прогулка «Закат у Лахты»
SUP-прогулка «Закат у Лахты»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет. И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.

Озеро в Приморском районе — отличное место, чтобы научиться стоять на SUP-доске. Большое пространство, нет больших катеров и мало волн. В этом тихом и красивом уголке Петербурга вы проведете вечер, катаясь по водам Лахтинского Разлива. И здесь же встретите незабываемый закат.

Организационные детали

Безопасность

  • Группу до 6 человек сопровождает 1 инструктор
  • Спасательные жилеты выдаются каждому из участников
  • Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности

Что взять с собой

  • Удобную спортивную обувь или тапочки
  • Штаны/шорты, не стесняющие движений
  • Запасную одежду на случай, если промокнете
  • Майку и толстовку (по погоде)
  • Головной убор

Ограничения

  • К прогулке не допускаются участники моложе 14 лет, от 14 до 18 лет — только в сопровождении родителей
  • Также на прогулку мы не берем людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)
  • Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг

Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки

  • Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города
  • Проведение ремонтных работ на маршруте
  • Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)
  • Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников
  • Иные независящие от нас обстоятельства

За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Богатырский проспекте
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 20:00

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