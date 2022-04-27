ежедневно в 20:00

Что вас ожидает

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет. И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.

Озеро в Приморском районе — отличное место, чтобы научиться стоять на SUP-доске. Большое пространство, нет больших катеров и мало волн. В этом тихом и красивом уголке Петербурга вы проведете вечер, катаясь по водам Лахтинского Разлива. И здесь же встретите незабываемый закат.

Организационные детали

Безопасность

Группу до 6 человек сопровождает 1 инструктор

Спасательные жилеты выдаются каждому из участников

Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности

Что взять с собой

Удобную спортивную обувь или тапочки

Штаны/шорты, не стесняющие движений

Запасную одежду на случай, если промокнете

Майку и толстовку (по погоде)

Головной убор

Ограничения

К прогулке не допускаются участники моложе 14 лет, от 14 до 18 лет — только в сопровождении родителей

Также на прогулку мы не берем людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)

Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг

Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки

Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города

Проведение ремонтных работ на маршруте

Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)

Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников

Иные независящие от нас обстоятельства

За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.